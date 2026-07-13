ننسى الأصداف البحرية: هذه المادة تعطي زارع الأسمنت DIY نفس سحر الشاطئ

قد لا تتمكن من الذهاب إلى الشاطئ كل يوم، ولكن يمكنك إحضار الشاطئ إليك ببعض الديكورات الغريبة. تُعد مزارعي الخرسانة المبتكرة مكانًا رائعًا للبدء، حيث إنها سهلة الصنع في حدود الميزانية ويمكن تخصيصها لتجسيد أجواء البحر. كل ما تحتاجه هو صندوق من الورق المقوى القديم ومزيج خرساني صغير لصنع أصيص زهور أسمنتي جميل، والذي يمكن بعد ذلك تزيينه بلمسات ترابية لإضفاء بعض السحر الشاطئي على منزلك أو فناءك.
ومع ذلك، على الرغم من أنه قد يكون من المغري استخدام الأصداف البحرية لتزيين مزارعك، إلا أن هذا ليس حلاً صديقًا للبيئة. يعد البحث عن الأصداف الجميلة على الشاطئ هواية ممتعة للكثيرين، لكنه يمكن أن يؤثر في الواقع على النظم البيئية بطريقة سلبية حيث أن هذه الأصداف تهدف إلى أن تكون بمثابة غذاء وحماية لمختلف الحيوانات. علاوة على ذلك، فإن وجودها يعمل على إبقاء الرمال في مكانها، مما يضمن بقاء الشواطئ بأكملها سليمة.
يعد استخدام الأصداف الاصطناعية أحد البدائل، لكنها قد تبدو رخيصة ومبتذلة. الخيار الأفضل هو طلاء مزارعي الأسمنت DIY بالحجارة والحصى الوعرة التي تستحضر أشكال الأصداف وجوهر الشاطئ. وكما أظهر أحد مصممي الأعمال اليدوية على موقع يوتيوب، يمكن استخدام الحجارة البيضاء الصغيرة لإنشاء أنماط من الزهور تذكرنا بدولارات الرمال، في حين تساعد الحصى الصغيرة ذات الألوان الترابية على تكرار شعور شاطئ البحر وأحجاره التي تغسلها الأمواج.
كيفية صنع زارع حصاة ساحر
تعتبر الحصى طريقة رائعة لإضافة العمق والملمس لأي أعمال يدوية، بما في ذلك مزارع الأسمنت. في حين أن هناك العديد من الطرق لتحويل الماء والخرسانة إلى أصيص زهور جميل، اختار منشئ قناة “DIY – Cement Ideas Tips” على YouTube البدء بإنشاء قوالب من الورق المقوى لجوانب الوعاء الأربعة. بعد ربط قطعتين من الأسلاك المعدنية عبر كل منهما والتأكد من ترك الأطراف مكشوفة، سكبوا خليط الأسمنت، ثم قاموا بمساواته باستخدام مجرفة قبل أن يبدعوا بزخارفهم الحجرية والحصوية. بمجرد أن تجف، يتم تأمين الجدران معًا عن طريق ربط القطع المكشوفة من الأسلاك المعدنية؛ بعد ذلك، يتم طلاء الطبقات بالأسمنت، وأخيراً يتم إضافة القاعدة.
على الرغم من أن النتائج جميلة، إلا أن هذا المشروع يستغرق وقتًا طويلاً. للحصول على خيار أسرع، يمكنك نسيان الورق المقوى واستخدام أصيص زرع بلاستيكي كقالب جاهز. املأها بالرمل الرطب المضغوط بإحكام، ثم اقلبها وارفعها، كما لو كنت تقوم ببناء قلعة رملية. صب الأسمنت بلطف فوق هذا الشكل الرملي، وبعد تنعيمه بالمجرفة، قم بتغطيته بأنماط حجرية أو حلقات حصوية متحدة المركز. البديل الغريب الآخر هو إنشاء أصيص أسمنت كلاسيكي، لكن استخرج حوضًا ضحلًا على شكل صدفة على أحد الجوانب. بمجرد شفاءه، قم بتغطيته بطبقة رقيقة من الأسمنت الطازج واملأه بالحصى. بمجرد أن تجف تمامًا، استخرج الرمال من الداخل وقم بالزراعة، واختر النباتات الشاطئية مثل نخيل السيدة عريضة الأوراق أو نخيل كينتيا.