نهاية الخسارة الفادحة لنيكس هي مجرد بداية قصة هذا الفريق

تم إصلاح المفصل للقفز. بدت الكرة جيدة لأنها تركت أصابع جالين برونسون. من المؤكد أنه بدا وكأنه يدخل لأنه استقر بهدوء على الحافة. ومن مناطق مختلفة حول ماديسون سكوير غاردن، كانت هناك نوبة من الفرحة المبكرة. من هناك، ربما بدا وكأن الكرة دخلت المرمى.

الكرة لم تدخل.

قال ميكال بريدجز: “اعتقدت أنه موجود، ثم لم يكن كذلك”.

انطلقت الكرة، وعندما حدث ذلك، عانى نيكس من أول خسارة مفجعة له هذا الموسم، وهي ضربة قوية 124-123 أمام فريق بولز والتي كانت مثيرة للاهتمام للغاية، لأنه طوال الـ 48 دقيقة حصلنا على أفضل ما لدينا. و أسوأ ما يستطيع هذا الفريق فعله، خاصة في هذا الربع الأول من الموسم.