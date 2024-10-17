نوح كلوني لاعب نيتس يتلقى درسًا على يد أندريه دروموند

فيلادلفيا – مع سقوط رجالهم الثلاثة الكبار، أعطى النيتس الشاب نوح كلوني بداية في المركز يوم الأربعاء.

قاتل العام الثاني – ولكن ليس بما فيه الكفاية، حيث تعرض للخشونة على يد أندريه دروموند في خسارة ما قبل الموسم 117-95.

“أعتقد أنه لم يقاتل بقوة كافية. وقال المدرب جوردي فرنانديز: “من الواضح أنها تجربة تعليمية رائعة للجميع”. “من الواضح أن هناك أمورًا فنية، مثل كيفية مواجهتك لشخص ما، وكيفية دفعه للخارج. إنه بالتأكيد تحدي. لكنني كنت أود أن أرى معركة أفضل.

“والأمر لا يقتصر على نوح فحسب، بل الجميع. يمكنني أن أذهب إلى أسفل مع كيون (جونسون)، زياير (وليامز)، الجميع، المبتدئين. في مرحلة ما، هذا ليس عنك. هذا عنا. وإذا لم نلعب بقوة كفريق، فإننا لسنا جيدين بما فيه الكفاية.”

مع خروج كل من Nic Claxton وDay’Ron Sharpe – الرجلان الكبيران الوحيدان في القائمة – بدأ Ben Simmons أول مباراتين.

لكن شارب حصل على ليلة إجازة مقررة بينما تمكن فريق Nets من عودته من الجراحة.

وسجل كلوني 11 نقطة وثماني متابعات وكتلتين.

لكن فيلادلفيا نقلت طالبة السنة الثانية النحيلة من المبنى ودخلت في الطلاء. لقد كان درسا صعبا.

“نعم. عليك أن تنمو من كل مباراة. قال كلوني البالغ من العمر 20 عامًا: “يمكنك أن تأخذ اللعبة بإحدى طريقتين”. “يجب أن أنمو منه. إذا لم أنمو منه فلا أصدق. … في هذا المستوى، إما أن تتحسن وتتعلم منه أو ستذهب في الاتجاه الآخر.

“حجم الشخص الذي سأواجهه ليس هو ما يهمني بشأن الطريقة التي لعبنا بها. ما يقلقني أكثر هو انضباطي في اتخاذ القرارات الصحيحة، ووضع فريقي في المركز الصحيح، والتأكد عندما أكون في الخط الخلفي من أن فريقي يعرف ما يفعلونه ومتى نفعل ذلك، ويتواصلون فقط. أحسن.”

غاب كيليان هايز عن جميع مباريات ما قبل الموسم الثلاث الآن بسبب ألم في الورك.

“أحب أن أراه. انه في حالة جيدة. قال فرنانديز: “إنه يعيد التأهيل”. “لقد كان يعمل فقط على العودة والتحسن. وأود ذلك، لكننا سنقيمه عندما نعود ونرى ما يمكننا فعله.

“لن نتعجل بشأنه، لأن صحته هي أولويتنا، مثل أي لاعب آخر. لذلك لا داعي للمخاطرة. لقد قام بعمل جيد. … لدينا تقييمنا الخاص به، ونحن سعداء للغاية به”.

لم يقرر فريق Nets ملء الفجوات باستخدام الاتجاهين المفتوحين (مركز النسخ الاحتياطي، وحارس نقطة النسخ الاحتياطي) أو استخدامه بأفضل ما هو متاح.

قال فرنانديز: “نعم، ستكون هذه مناقشة بيني وبين (المدير العام) شون (ماركس) وفريقه”. “بمجرد أن نخوض هذه المباريات، سنجلس ونناقش ما نشعر به. أنا أحب الرجال الذين كانوا هنا في الوقت الراهن. وهذا كل ما يمكنني قوله في هذه اللحظة.”