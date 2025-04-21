نوع الأثاث HGTV’s Erin Napier قد سئم من رؤيته في المنازل

عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات ، يمكن أن تشعر بالحفاظ على ما يرام. ومع ذلك ، كما هو الحال دائمًا ، عادة ما يشارك نجوم HGTV مثل Erin Napier معارفهم وآرائهم عبر منصات متعددة حتى تتمكن من سحب أفكار التصميم والمشورة منها كلما احتجت إليها. بالنسبة لاتجاهات الأثاث ، يبدو أن هناك بعض أنماط الأثاث التي لا يمكن نجوم HGTV التي لا يمكنها الرؤية في المنازل. لاحظت نابير ، نجمة “Home Town” ، في مقابلة أنه بدلاً من رؤية مواد مثل الخشب المطلية في المنزل ، كانت تفضل تصميمات الخشب الطبيعية في جميع مجدها المحببة والملطخة. نظرًا لأن الأنماط والجماليات تميل أكثر إلى ديكور تقليدي وحتى حنين ، فإن تفضيلات نابير ليست فقط على الاتجاه ، ولكن أيضًا يوفر لأصحاب المنازل والمستأجرين من التسوق للحصول على سلع باهظة الثمن. تتيح نظرة الخشب الأصلية لهم أن يميلوا إلى قطع عتيقة أو مسبقة يمكن ترقيتها ولا تزال تقدم نهاية طبيعية.
أوضح نابير في مقابلة بوبسوجار أن “الحركة العضوية في الحبوب الخشبية هي الفن!” تخلق الحبوب الطبيعية للخشب البعد والملمس من تلقاء نفسها إذا كنت تريد تصميمًا أكثر ارتفاعًا دون جلب الكثير من المواد المختلفة إلى منزلك. قد تكون بعض القطع من الخشب مطلية بالفعل ، وقد تحتاج الأخشاب القديمة أو القوية إلى القليل من TLC للحصول على نغمات دافئة من الخشب. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الصنفرة وإعادة التلطيخ. لا تخف من إعادة قطعة من الخشب إلى حالتها الطبيعية عن طريق إزالة الطلاء أو اختيار وصمة عار مختلفة.
استخدم أثاث الخشب الطبيعي لإضافة الدفء
سواء كنت ترغب في تزيين منزلك مثل Erin Napier’s أو تمامًا مثل أسلوبها ، فهي في اتجاه شديد (كما هو الحال مع الخشب الطبيعي). الخشب هو وسيلة ممتازة لجلب الطبيعة إلى منزلك بطريقة تتدفق وتساعد على وضع مساحتك. هذا على الأرجح يلعب في سبب كون نابير جزءًا من الخشب العادي على الإصدارات المطلية. التشطيبات المطلية لا تأخذ بعيدا عن الدفء الذي جلبته المواد العضوية. على الرغم من وجود اختراقات لجعل أثاث ايكيا يبدو وكأنه خشب أصلي ، إلا أنه قد يخلق تصميمًا أكثر جاذبية لمحاولة العثور على خشب طبيعي بدلاً من رسم الخشب الخاص بك. هذا لا يعني أنه لا يمكنك امتلاك الأثاث المطلي ، أو أنه يجب عليك فقط التسوق من أجل الخشب الطبيعي الحقيقي. فقط فكر في استخدام الأخير قبل الخروج وشراء القطع المطلية (أو الرسم على الخشب الموجود).
إن الشيء العظيم في هذا الاتجاه هو أنه يسمح لك بالحفر حقًا في هذه القطع السلبية ، أو العثور على مفروشات خشبية غير مكلفة تحتاج فقط إلى وصمة عار إذا كنت تريد لونًا مختلفًا. إذا كنت تمتلك بالفعل قطعة خمر لطيفة ، فتأكد من عرض هذا وتحويلها حقًا إلى نقطة محورية داخل منزلك ، حيث يمكن أن تكون العناصر الخشبية عبارة عن قطع بيان. تخلق المفروشات الخشبية الطبيعية غير المتواصلة والأنيقة قاعدة رائعة لك لبناء موضوعك أو جمالية حولها. يطابق الخشب الطبيعي أيضًا مجموعة متنوعة من الاتجاهات ، مما يعني أنه ليس عليك تغيير تصميمك بالكامل على أساس الأثاث. من السهل أن نرى لماذا نابير من محبي المظهر الخشبي الخام.