نوع الأثاث HGTV’s Erin Napier قد سئم من رؤيته في المنازل

عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات ، يمكن أن تشعر بالحفاظ على ما يرام. ومع ذلك ، كما هو الحال دائمًا ، عادة ما يشارك نجوم HGTV مثل Erin Napier معارفهم وآرائهم عبر منصات متعددة حتى تتمكن من سحب أفكار التصميم والمشورة منها كلما احتجت إليها. بالنسبة لاتجاهات الأثاث ، يبدو أن هناك بعض أنماط الأثاث التي لا يمكن نجوم HGTV التي لا يمكنها الرؤية في المنازل. لاحظت نابير ، نجمة “Home Town” ، في مقابلة أنه بدلاً من رؤية مواد مثل الخشب المطلية في المنزل ، كانت تفضل تصميمات الخشب الطبيعية في جميع مجدها المحببة والملطخة. نظرًا لأن الأنماط والجماليات تميل أكثر إلى ديكور تقليدي وحتى حنين ، فإن تفضيلات نابير ليست فقط على الاتجاه ، ولكن أيضًا يوفر لأصحاب المنازل والمستأجرين من التسوق للحصول على سلع باهظة الثمن. تتيح نظرة الخشب الأصلية لهم أن يميلوا إلى قطع عتيقة أو مسبقة يمكن ترقيتها ولا تزال تقدم نهاية طبيعية.

أوضح نابير في مقابلة بوبسوجار أن “الحركة العضوية في الحبوب الخشبية هي الفن!” تخلق الحبوب الطبيعية للخشب البعد والملمس من تلقاء نفسها إذا كنت تريد تصميمًا أكثر ارتفاعًا دون جلب الكثير من المواد المختلفة إلى منزلك. قد تكون بعض القطع من الخشب مطلية بالفعل ، وقد تحتاج الأخشاب القديمة أو القوية إلى القليل من TLC للحصول على نغمات دافئة من الخشب. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الصنفرة وإعادة التلطيخ. لا تخف من إعادة قطعة من الخشب إلى حالتها الطبيعية عن طريق إزالة الطلاء أو اختيار وصمة عار مختلفة.