نوع العصير الذي يجب أن تشربه كثيرًا لتعزيز طول العمر

إذا كنت تريد أن تعيش إلى الأبد – أو على الأقل حتى تبلغ 100 عام – فمن الأفضل أن تبدأ في التصرف على هذا النحو. وهذا يعني الانخراط في أنواع التمارين التي تبطئ الشيخوخة وتناول الأطعمة التي تعزز طول العمر. في حين أن هناك العديد من الأطعمة الصحية بما يكفي لمساعدتك على العيش حياة طويلة وصحية، فمن بين هذه الأطعمة، يبرز التوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية – وهو أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تعيش أطول فترة ممكنة إنسانيًا.
قالت اختصاصية التغذية المسجلة جانا جرين هاند، MS، RD، من Helping Hand Nutrition حصريًا لـ Health Digest: “مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تسبب الجذور الحرة في الجسم إجهادًا تأكسديًا يؤدي إلى شيخوخة الجسم وجهاز المناعة لدينا بعدة طرق”. “مضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في التوت تعمل على تحييد هذه الجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة.” كما أوضح جرين، فإن التوت غني بالمواد المغذية مثل فيتامين C والفلافونويد والأنثوسيانين، وكلها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وبعض أنواع السرطان وغيرها من الأمراض والعلل المرتبطة بالعمر. وقال جرين: “يحتوي التوت الأزرق على وجه الخصوص على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تؤخر شيخوخة الدماغ وتحمي وظائف خلايا الدماغ ويمكن أن تحسن التواصل بين خلايا الدماغ”.
على الرغم من أن هناك العديد من الطرق لدمج التوت في نظامك الغذائي، إلا أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي عن طريق صنع عصير كل صباح. كل ما تحتاجه هو وضع جميع مكوناتك في الخلاط والضغط على الزر.
لماذا عصائر التوت أفضل من غيرها؟
في حين أن التوت الأزرق يتفوق بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ – وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار إذا كان فقدان الذاكرة موجودًا في عائلتك – فإن التوت بشكل عام رائع أيضًا للمساعدة في تقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية. ولكن وفقًا لغرين، فإن هذا ليس سوى جزء بسيط مما يمكن أن يفعله استهلاك التوت المنتظم للجسم. وقال جرين: “يمكن للتوت أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار وارتفاع ضغط الدم”. “إن مادة البوليفينول الموجودة في التوت تساعد أيضًا في تحسين الالتهاب ووظيفة المفاصل (والتي) يمكن أن تساعد في إبطاء التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى المرتبطة بالشيخوخة.” بمعنى آخر، حتى لو كنت لا ترغب في العيش لفترة أطول، سيظل التوت يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة مع تقدمك في السن.
التوت أيضًا لذيذ جدًا، وعلى الرغم من حلاوته، فهو في الواقع منخفض السكر، مما يعني أن مرضى السكري يمكنهم الاستمتاع به دون القلق من أنه سيتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى أعلى المستويات. في الواقع، قد يكون التوت بجميع أنواعه هو الطعام المثالي، لدرجة أنك ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على شخص لا يحب نوعًا واحدًا أو نوعين على الأقل من التوت. إنه العامل اللذيذ جنبًا إلى جنب مع الفوائد الصحية التي تجعل عصائر التوت جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي اليومي.
طريقة عمل عصير التوت بسهولة
على الرغم من أن هناك أكثر من طريقة لصنع عصير التوت، طالما أنك تلتزم بالمكونات الأساسية، فأنت على المسار الصحي. وقالت غرين: “إن أفضل وصفات عصير التوت تتضمن دائماً شكلاً من أشكال البروتين، مثل الزبادي اليوناني قليل الدسم أو خالي الدسم أو مسحوق البروتين”، مضيفة أن أحد عصائرها المفضلة يسمى عصير بروتين التوت الثلاثي لأنه يحتوي على كوب واحد من ثلاثة أنواع من التوت المشكل: التوت الأزرق، والفراولة، والتوت.
كما أوضح غرين، بالإضافة إلى جعل البروتين جزءًا من العصير، فأنت تريد أيضًا التأكد من إضافة الألياف – وهو أمر يصبح أكثر أهمية مع تقدم العمر. اقترح جرين بذور الشيا أو بذور الكتان المطحونة كمصادر رائعة للألياف لصنع العصير. وإذا كنت من محبي الحلويات، فإن ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب ستضيف الكمية المناسبة من الحلاوة. اجمع كل هذه المكونات مع الثلج ومشروب مثل الحليب أو حليب اللوز أو الصويا أو العصير المفضل لديك، اعتمادًا على نوع المذاق الذي تفضله، وها هو الأمر! لقد أصبحت محترفًا في عصير التوت في غضون دقائق وسيكون جسمك أكثر سعادة بسبب ذلك.