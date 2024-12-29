نوع العصير الذي يجب أن تشربه كثيرًا لتعزيز طول العمر

إذا كنت تريد أن تعيش إلى الأبد – أو على الأقل حتى تبلغ 100 عام – فمن الأفضل أن تبدأ في التصرف على هذا النحو. وهذا يعني الانخراط في أنواع التمارين التي تبطئ الشيخوخة وتناول الأطعمة التي تعزز طول العمر. في حين أن هناك العديد من الأطعمة الصحية بما يكفي لمساعدتك على العيش حياة طويلة وصحية، فمن بين هذه الأطعمة، يبرز التوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية – وهو أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تعيش أطول فترة ممكنة إنسانيًا.

قالت اختصاصية التغذية المسجلة جانا جرين هاند، MS، RD، من Helping Hand Nutrition حصريًا لـ Health Digest: “مع تقدمنا ​​في العمر، يمكن أن تسبب الجذور الحرة في الجسم إجهادًا تأكسديًا يؤدي إلى شيخوخة الجسم وجهاز المناعة لدينا بعدة طرق”. “مضادات الأكسدة الموجودة بكثرة في التوت تعمل على تحييد هذه الجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة.” كما أوضح جرين، فإن التوت غني بالمواد المغذية مثل فيتامين C والفلافونويد والأنثوسيانين، وكلها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وبعض أنواع السرطان وغيرها من الأمراض والعلل المرتبطة بالعمر. وقال جرين: “يحتوي التوت الأزرق على وجه الخصوص على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تؤخر شيخوخة الدماغ وتحمي وظائف خلايا الدماغ ويمكن أن تحسن التواصل بين خلايا الدماغ”.

على الرغم من أن هناك العديد من الطرق لدمج التوت في نظامك الغذائي، إلا أن أسهل طريقة للقيام بذلك هي عن طريق صنع عصير كل صباح. كل ما تحتاجه هو وضع جميع مكوناتك في الخلاط والضغط على الزر.