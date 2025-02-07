نيت روبنسون يحصل على زرع الكلى بعد سنوات من المشاكل الصحية

يحصل نيت روبنسون على كلية جديدة بعد التعامل مع مرض الكلى على مدار الـ 19 عامًا الماضية.

أعلن حارس نيكس السابق ، الذي سيبلغ من العمر 41 عامًا في مايو ، أنه سيخضع لعملية زرع الكلى يوم الجمعة في منشور على Instagram.

“أنا هنا للاحتفال وأشكر الرب على كل ما فعله في حياتي ، واليوم هو اليوم الذي أحصل فيه على كليتي الجديدة” ، كتب روبنسون. “شكرًا لجميع الأشخاص الذين أرسلوا الصلوات ورسلاً هاتفي يمنحني التشجيع والحب !!! أنت foo إذا كنت لا تؤمن بالله والمعجزات التي يؤديها !! آمين.”

شمل روبنسون-بطل مسابقة الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركي للمحترفين ثلاث مرات-صورة برتقالية برسالة ، “2/7/25 الجمعة LFG” ، وعمود تعبيري للدموع.

كما شارك سلسلة من المنشورات من الأصدقاء الذين هنأوه على الحصول على كلية جديدة.

في يونيو الماضي ، قال روبنسون في مقابلة مع صحة الرجال إن كليتيه كانت تعمل بأقل من 15 في المائة من قدرتها المثلى.

وأضاف في ذلك الوقت أنه كان يأمل في الحصول على قائمة انتظار زرع الكلى في ولاية واشنطن وفي النهاية القائمة الوطنية قريبًا.

جاءت الأخبار بعد ما يقرب من عام بعد أن قال روبنسون إنه لم يكن لديه وقت طويل للعيش إذا لم يحصل على كلية جديدة.

أوضح روبنسون ، الذي تم تشخيص إصابته رسميًا بأمراض الكلى في عام 2006 ، أنه تمكن من إدارة المرض في البداية من خلال التحقق من المستشفيات من أجل الجفاف والقيء.

في عام 2020 ، أدت حالة “سيئة” من Covid إلى بدء علاج غسيل الكلى ، والتي قال إنها الخيار الوحيد الذي تركه في تلك المرحلة.

تم وصف روبنسون بأنه ضعيف وله وجه منتفخ ، وبشرة شاحبة وأيدي وقدمين منتفخة.

في عام 2022 ، كشف روبنسون علنًا أنه كان يخضع لعلاج الفشل الكلوي الكلوي.

اختيار الجولة الأولى من قبل Knicks في عام 2005 ، لعب Robinson أربعة مواسم زائد في نيويورك قبل أن يقضي مع Celtics و Thunder و Warriors و Bulls و Nuggets و Clippers و Pelicans.

في فترة عمله القصيرة في الملاكمة ، خرج روبنسون من قبل جيك بول في الجولة الثانية من معركة نوفمبر 2020 في لوس أنجلوس ، والتي كانت في Mike Tyson-Roy Jones Jr. Undercard.