نيكس “جالين برونسون” تبول “عن صراعات خط الرمية الحرة

تورنتو-يجمع جالين برونسون مرة أخرى موسمًا يستحق كل يوم من الأوقات في الدوري الاميركي للمحترفين ، ويحمل نيكس بتسجيله وقيادته وأكثر من أي وقت مضى.

ولكن هناك مجال واحد من لعبة Brunson التي كانت محبطًا: إطلاق النار على الرمية الحرة.

وقال برونسون ، الذي سجل 28 نقطة في فوز نيكس 121-115 على رابتورز ليلة الثلاثاء: “لقد غاضب قليلاً من ذلك”. “إنه غبي. وهو يتبول لي عن الحديث عنه الآن. “

بعد أن فقدت 2 من 8 رميات حرة في فوز يوم الثلاثاء على رابتورز ، انخفض برونسون إلى 81.3 في المئة لهذا الموسم-أدنى مستوى له منذ حملته 2020-21.

وقال إنه لا يوجد فرق في الشكل والعلاج هو مزيد من الممارسة.

“تمتص. وقال برونسون: “لا تسير الكرة. لا روتين مختلف”. “يجب أن أكون أكثر تركيزًا على خط الرمية الحرة. إنه يتبول لي الجحيم. لن أكذب. سأدخل وأجعل بضع مئات من هذا الأسبوع. “

مع خروج OG Anunoby في مباراة ثانية على التوالي ، بدأ Knicks مرة أخرى Achiuwa الثمينة (17 نقطة ، ثماني كرات مرتدة ، 36 دقيقة) ولكنها تحولت أيضًا إلى الصاعد أرييل هوكبورتي ، الذي سجل 19 دقيقة برصيد ست نقاط وخمس كرات مرتدة.

ومن المثير للاهتمام والناجح ، نشر توم ثيبودو في مدن Hukporti و Karl-Anthony معًا للامتداد في الشوط الأول-وهي المرة الأولى التي تلعب فيها المدن إلى جانب مركز تقليدي لدقائق ذات مغزى هذا الموسم.

بدا الأمر جيدًا وربما يكون مقدمة لمتى ، أو إذا ، ميتشل روبنسون يعود من جراحة الكاحل. Robinson و Hukporti ، بعد كل شيء ، لديهما أنماط مماثلة لتشغيل الحافة.

أبقى ميكال بريدجز خطته على قيد الحياة يوم الثلاثاء ولعب في مباراته 525 على التوالي بعد إدراجه في تقرير الإصابة لأول مرة هذا الموسم مع وجع في الكاحل.

بدا أن Bridges ، الذي لم يفوت أي مباراة منذ صياغته في عام 2018 ، يلف كاحله على قدم المدافع أثناء الذهاب إلى رمية الكرة في فوز يوم الاثنين على الصواريخ.

تمتلك Bridges ، 27 عامًا ، أطول ألعاب متتالية على التوالي في الدوري ، إلى حد بعيد. كما دخل يوم الثلاثاء بنسبة 38.3 دقيقة في المهنة ، وقيادة الدوري الاميركي للمحترفين.

قال ثيبودو إنه يمارس روبنسون “متفائلًا” هذا الأسبوع لأول مرة هذا الموسم. ومع ذلك ، حذر المدرب من أن المركز لا يزال “لديه عدد من الخطوات التي يجب مسحها”.

تم تطهير روبنسون ، الذي يتعافى من جراحة الكاحل ، للاتصال يوم الاثنين.

لدى نيكس ثلاثة أيام قبل مباراتهم القادمة يوم السبت ضد سلتكس.

الموعد النهائي التجاري هو الخميس.

وقال ثيبودو: “من الجيد أن يتم مسحه للاتصال ، ثم عليك أن ترى كيف يستجيب للاتصال باليوم التالي للاتصال”. “لكنه يقوم بعمل رائع. انه بطل في قليلا. لذلك عليك فقط أن تذهب خطوة بخطوة. “

Anunoby ، الذي تم تداوله من Raptors لـ RJ Barrett في الموسم الماضي ، لم يسافر مع الفريق إلى تورنتو وغاب عن مباراته الثانية على التوالي بسبب التواء في القدم.

قال ثيبودو: “يوما بعد يوم ، ترى كل يوم كيف يستجيب”.