نيك كيرجيوس يتحدث عن الانفصال عن المؤثر كوستين هاتزي

يتحدث نيك كيرجيوس عن انفصاله عن صديقته الطويلة كوستين هاتزي.

عند المشاركة في أحد المعجبين في سؤال وجواب على Instagram هذا الأسبوع ، تم تأكيد نهائيات Wimbledon لعام 2022 – الذي تم تأكيد تفككه مع المؤثر هذا الربيع بعد الكثير من التكهنات – من قبل مروحة ، “هل ستتحدث من قبل على الانقسام مع C أو الحفاظ عليها الخاصة؟”

“تحدث الأمور. لا أتمنى لها شيئًا سوى الأفضل” ، قال Kyrgios ، وفقًا لموقع news.com.au. “الكثير من الذكريات المذهلة التي ستبقى معي.”

تم ربط هاتزي لأول مرة في عام 2021 ، وسافر هاتزي في جميع أنحاء العالم مع Kyrgios أثناء تنافسه في بطولات مختلفة ، بما في ذلك نهائي الرجال في ويمبلدون في عام 2022 ، عندما سقط أمام نوفاك ديوكوفيتش في أربع مجموعات.

تم إعاقة Kyrgios ، التي احتلت المرتبة الأولى في المرتبة 13 في العالم ، بسبب الإصابات في السنوات الأخيرة وأجبرت على الانسحاب من Grand Slams.

لعب آخر مرة في بطولة ميامي المفتوحة في مارس ، وخسر أمام كارين خاشانوف في جولة 64.

بعد شهر ، وجد Kyrgios ، 30 عامًا ، نفسه في مركز Breakup Buzz بعد أن قام هو و Hatzi بإزالة الأحرف الأولى من بعضهما البعض من Bios Instagram.

ذكرت News.com.au في ذلك الوقت أن Kyrgios قد تم تنظيفه أيضًا من صفحة Hatzi.

خاطب هاتزي الانقسام في أبريل ، وأخبر صحيفة ديلي تلغراف كيف كانت الأمور “جيدة” بعد أن انفصلت هي و Kyrgios.

وقالت للمخرج: “أنا ممتن لوجود هذه الحياة ونأمل أن تستمر”. “أعتقد أنه من المهم دائمًا أن تضع نفسك أولاً وأن تفعل ما يجعلك سعيدًا.”

لقد كانت بضعة أشهر صخرية بالنسبة لـ Kyrgios ، حيث أبلغت Telegraph هذا الأسبوع أن Pro Australian لن يعود إلى تغطية ويمبلدون في بي بي سي بعد ظهورها على الشبكة العام الماضي.

لن يتم عرضه على ESPN أيضًا.

أثار قرار بي بي سي بالتعاون مع كيرجيوس جدلاً بعد أن أقر بأنه مذنب للاعتداء على صديقته السابقة.

يبدأ ويمبلدون في 30 يونيو ويختتم 13 يوليو.