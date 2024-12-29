هدف بريشيس أتشيوا الكبير يثير احتفال نيكس

واشنطن – قام جالين برونسون بحشو مربع النتيجة بالنيكل المزدوج يوم السبت، لكن بريشوس أتشيوا كان مسؤولاً عن اللعب الأكثر إثارة – والأكثر شهرة – في فوز الوقت الإضافي 136-132 على ويزاردز.

قبل حوالي 10 دقائق من نهاية الربع الثاني، تلقى أتشيوا تمريرة من لاندري شاميت في المرحلة الانتقالية وسدد كرة قوية بيد واحدة لكيشاون جورج لاعب واشنطن.

انطلق طاقم نيكس في احتفال جامح، حيث أخلوا مقاعد البدلاء وأحاطوا بأتشيوا ذو الوجه المستقيم.

قال أتشيوا: “لقد أصيبوا بالجنون”. “لا أعرف كيف لم يحصلوا على التكنولوجيا من ذلك. كان الجميع في المحكمة. لقد كانت لحظة رائعة.”

أتشيوا، الذي قال إنه يحاول دائمًا أن يبقى بلا مشاعر بعد رمي الكرة، أنهى المباراة برصيد ثلاث نقاط فقط في 19 دقيقة.

لكنه قدم أفضل 10 مسرحيات لحظة.

وقال جوش هارت: “لقد منحنا ذلك طاقة كبيرة في الشوط الأول”. “إنه رياضي غريب الأطوار. نحن بحاجة إلى رؤية ذلك أكثر قليلاً.”

كان أكثر المحتفلين حيوية هو OG Anunoby، الذي طارد Achiuwa بعد الغمر.

قال هارت: “لم أر ذلك حقًا”. “كنت أقوم برد فعلي الصغير.”

إنه أمر سيء بالنسبة لنيكس أن يكون السحرة بهذا السوء.

بعد التخلص من أصولهم للحصول على ميكال بريدجز وكارل أنتوني تاونز، لا يزال نيكس مع الاختيار المحمي في الجولة الأولى عبر خصمهم ليلة السبت والاثنين – ويزاردز 5-24.

الاختيار، الذي تم الحصول عليه كجزء من صفقات 2022 المعقدة للتخلي عن عقد كيمبا ووكر وإفساح المجال لتوقيع برونسون، هو من بين العشرة الأوائل المحميين في عام 2025.

ومن المرجح جدًا أن يتم نقل ذلك بالفعل مع جلوس واشنطن في الجزء السفلي من الشرق.

إذا لم يتم نقله في المسودة التالية، يصبح الاختيار محميًا بين الثمانية الأوائل في عام 2026. وإذا لم يتم نقله بحلول عام 2026، يصبح اختيارين في الجولة الثانية.

The Wizards، الذين وقعوا على عقود سيئة مع جوردان بول وكايل كوزما، ليسوا على مقربة من المنافسة أو المنعطف.

لكنهم منحوا نيكس الذعر يوم السبت خلف جاستن شامباني 31 نقطة.