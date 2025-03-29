هذا اضطراب النوم يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم

ربما تعلم أنك تحتاج ما بين 7 و 9 ساعات من النوم كل ليلة ، ولكن هذا الكمية الحيوية من النوم قد يكون من الصعب الحصول عليها لكثير من الناس. سواء أكان جدولًا مزدحمًا ، أو حديثي الولادة البكاء ، أو يبقى متأخراً في سلسلة من سلسلة على Netflix ، فإن المعاهد الوطنية للصحة تقدر أن ثلث الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من النوم. لا يمكن لبعض الناس الحصول على مقدار النوم الموصى به بسبب اضطراب النوم.
واحدة من أكثر اضطرابات النوم شيوعًا هي توقف التنفس أثناء النوم ، حيث يتوقف شخص ما عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أثناء النوم. قد تظهر توقف التنفس أثناء النوم علامات تحذير مثل النعاس أثناء النهار ، أو صعوبة التركيز ، أو الصداع الصباحي. بصرف النظر عن الخسارة في النوم الذي تمس الحاجة إليه ، قد يتم ربط توقف التنفس أثناء النوم بالظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم ، كما يقول كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة واحدة من Oak Medical Dr. Jason Singh Health Digest.
وقال “في الأساس ما يحدث مع توقف التنفس أثناء النوم ، ستحصل على نقص الأكسجة المتقطعة ، والذي ينشط الجهاز العصبي الودي ، مما يسبب تضيق الأوعية”. “إن دورة الحرمان من الأكسجين والترميم تدمر الأوعية الدموية. وهذا يشجع على الاحتفاظ بالماء وإثارة الأوعية ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم”.
ما هو توقف التنفس أثناء النوم؟
يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما لا يشير عقلك إلى التنفس أثناء النوم ، ويحدث توقف التنفس أثناء النوم الأكثر شيوعًا عندما يمنع شيء ما. عندما تنام ، تسترخي العضلات الموجودة في حلقك ، مما قد يتسبب في حجب لسانك مجرى الهواء. قد تشخر ، خاصة إذا كنت تنام على ظهرك.
وفقًا لمؤسسة النوم ، ترتبط توقف التنفس أثناء النوم بارتفاع ضغط الدم. يعاني نصف الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم من ارتفاع ضغط الدم ، وما يصل إلى 40 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم أيضًا توقف التنفس أثناء النوم. يعاني معظم الناس من انخفاض في ضغط الدم أثناء النوم ، لكن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم قد يواجهون طفرات مؤقتة في ضغط الدم عندما يتوقفون عن التنفس. الحرمان من النوم نتيجة لتوقف التنفس أثناء النوم قد يبقي مستويات إجهاد الجسم وضغط الدم مرتفعًا.
الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم ضعف خطر توقف التنفس أثناء النوم لأن الدهون يمكن أن تتراكم في مجرى الهواء العلوي وجعلها أكثر عرضة للانهيار ، وفقا لمقال 2010 في الصدر. الدهون حول جذع الجسم تقلل من المرونة في الصدر وتقلل من سعة الرئة. يمكن أن تؤدي التغييرات في مستويات الهرمونات ، أو تاريخ عائلي لتوقف التنفس أثناء النوم ، أو الميزات الكبيرة في مجرى الهواء العلوي إلى زيادة خطر توقف التنفس أثناء النوم. لأن الكحول يمكن أن يسترخ عضلاتك ، فقد يزداد سوءًا توقف التنفس أثناء النوم. توقف التنفس أثناء النوم هو أيضا أكثر شيوعا في الرجال وكبار السن.
منع وعلاج توقف التنفس أثناء النوم
توقف التنفس أثناء النوم لا يرتبط بارتفاع ضغط الدم فقط. يمكن أن يؤدي فقدان الأكسجين في تلك الثواني القليلة أثناء النوم أيضًا إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 والاكتئاب. هذه أيضا يمكن أن تكون عوامل خطر لتوقف التنفس أثناء النوم. قد تشك في توقف التنفس أثناء النوم إذا كان لديك أي من الأعراض أو عوامل الخطر. قد يكون شريكك قادرًا على سماعك عن شخير أو توقف مؤقتًا عن تنفسك ، ولكن قد يكون لديك أيضًا توقف التنفس أثناء النوم إذا استيقظت على التنفس.
قد يتضمن تشخيص توقف التنفس أثناء النوم دراسة للنوم ومذكرات النوم ، وكذلك اختبار الحالات الطبية الأخرى. وقال سينغ: “يمكن أن يؤدي التشخيص المبكر من خلال دراسة النوم إلى علاجات لا تحسن النوم فحسب ، بل قد تقلل بشكل كبير من ضغط الدم وخطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية الخطيرة”.
قد يشمل علاج توقف التنفس أثناء النوم تغييرات في نمط الحياة مثل النشاط البدني المنتظم ، ونظافة النوم الجيدة ، وفقدان الوزن. تقول مؤسسة النوم إن فقدان 10 إلى 15 ٪ من وزنك يمكن أن يقلل من شدة توقف التنفس أثناء النوم بنسبة 50 ٪. تمت الموافقة على Zepbound ، وهو دواء لخسارة الوزن القابل للحقن ، من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج توقف التنفس أثناء النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أيضًا راحة باستخدام آلة ضغط الهواء الإيجابية المستمرة (CPAP) لضمان تدفق الهواء إلى الرئتين. قد تمنع الأجهزة الفموية أيضًا أي انسداد من الهواء أثناء النوم.