هذا اضطراب النوم يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم

ربما تعلم أنك تحتاج ما بين 7 و 9 ساعات من النوم كل ليلة ، ولكن هذا الكمية الحيوية من النوم قد يكون من الصعب الحصول عليها لكثير من الناس. سواء أكان جدولًا مزدحمًا ، أو حديثي الولادة البكاء ، أو يبقى متأخراً في سلسلة من سلسلة على Netflix ، فإن المعاهد الوطنية للصحة تقدر أن ثلث الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من النوم. لا يمكن لبعض الناس الحصول على مقدار النوم الموصى به بسبب اضطراب النوم.

واحدة من أكثر اضطرابات النوم شيوعًا هي توقف التنفس أثناء النوم ، حيث يتوقف شخص ما عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أثناء النوم. قد تظهر توقف التنفس أثناء النوم علامات تحذير مثل النعاس أثناء النهار ، أو صعوبة التركيز ، أو الصداع الصباحي. بصرف النظر عن الخسارة في النوم الذي تمس الحاجة إليه ، قد يتم ربط توقف التنفس أثناء النوم بالظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم ، كما يقول كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة واحدة من Oak Medical Dr. Jason Singh Health Digest.

وقال “في الأساس ما يحدث مع توقف التنفس أثناء النوم ، ستحصل على نقص الأكسجة المتقطعة ، والذي ينشط الجهاز العصبي الودي ، مما يسبب تضيق الأوعية”. “إن دورة الحرمان من الأكسجين والترميم تدمر الأوعية الدموية. وهذا يشجع على الاحتفاظ بالماء وإثارة الأوعية ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم”.