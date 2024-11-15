هذا هو السبب وراء قيام مايك تايسون بصفع جيك بول أثناء وزنه قبل القتال

صفع مايك تايسون جيك بول لأنه داس على قدمه بينما كان وزنهم قبل القتال يغلي.

على ما يبدو، من العدم، ضرب تايسون بول على وجهه في حدث لاس كوليناس، تكساس، قبل مباراة الملاكمة يوم الجمعة في ملعب AT&T.

أجاب بولس: “إنه يضرب مثل العاهرة… لا بد أن يموت”.

يدعي تايسون أنه لم يسمعه حتى.

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وكانت الصفعة هي رد فعل تايسون عندما داس بول المغرور على إصبع قدمه، وهو ما يعتقد أنه ربما كان عن قصد.

قال تايسون لصحيفة The Post بعد لحظات من الوزن: “كنت أرتدي جواربي وكان يرتدي حذاءً”. “لقد داس على إصبع قدمي لأنه ملك الحفرة. أردت أن أعتقد أن ذلك حدث بالصدفة. ولكن الآن أعتقد أنه ربما حدث ذلك عن قصد.

“كنت أشعر بألم شديد. كان علي أن أرد بالمثل.”

وعندما سُئل عما سيقوله لخصمه البالغ من العمر 27 عامًا في الوقت الحالي، إذا كانا معًا، أجاب تايسون بحدة: “انتهى الحديث”.

وقال ممثل عن تايسون لصحيفة The Post: “كان جيك ينخز الدب طوال الوقت. لقد صفع مايك هذا الشيء منه.

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في الحلبة ليلة الجمعة، توقع أنه سيفعل الشيء نفسه.

وعندما سئل عما إذا كان سيضرب بول على مؤخرته، أجاب تايسون ببساطة: “نعم!”

وفيما يتعلق بوجهة نظره لنجم اليوتيوب، أوضح تايسون ذلك.

قال بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 58 عامًا: “إنه مهرج أكثر من كونه فنانًا”. “إنه مهرج. عليه أن يتوقف عن اللعب.”

أما بالنسبة لعقليته قبل ليلة القتال، المقرر بثها على Netflix، وما قد يحدث في الحلبة ضد خصمه الأصغر سنًا بكثير، تايسون – الذي لم يقاتل في مباراة رسمية منذ 19 عامًا – فقال: “أنا لا أفعل ذلك”. لا تقلق بشأن أي شيء سوى الفوز.”