هذه الوجبة الخفيفة الغنية بالبروتين يمكن أن تساعد أيضًا في صحة قلبك

لا تزال أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة ومرض السكري من النوع 2 ليست سوى بعض من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب. يمكن أن يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة قلبك إذا اخترت الفواكه والخضروات الورقية والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم في قوائمك اليومية. ستحتاج أيضًا إلى اختيار الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الصحية للقلب هو سمك السلمون. في هذه الأيام، يمكنك العثور على سمك السلمون المعلب بجانب التونة المعلبة في متجر البقالة الخاص بك. تحتوي حصة 3 أونصات من سمك السلمون المعلب على 142 سعرة حرارية فقط وتحتوي على 20 جرامًا من البروتين. ستحصل أيضًا على ما يقرب من 80٪ من الكمية الموصى بها من أوميغا 3 دون إضافة الكثير من الدهون المشبعة التي تسبب انسداد الشرايين. فيتامين د مفيد أيضًا لقلبك، لكنك لا تحتاج إلى مكملات فيتامين د إذا كنت تتناول سمك السلمون يوميًا. يوفر سمك السلمون تقريبًا كل إمدادك اليومي من فيتامين د. ويمكن لسمك السلمون تحسين صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وخفض نسبة الكوليسترول، وتحسين التمثيل الغذائي للدهون.