هل أشجار بونساي في Costco عملية شراء جيدة لعشاق المبتدئين

تنحى جانبا ، النباتات الممل. قد تكون أشجار Bonsai هو هوايتك المفضلة الجديدة – حتى كجائزة مبتدئ. لطالما كانت هذه الأشجار المصغرة تعتز بمظهرها الفريد وطبيعتها المهدئة. حتى أجرينا استطلاعًا ، وأكثر من ثلث الناس يتفقون على أن هذا المصنع سيكون الإضافة المثالية للمنزل. ولكن هذا هو الشيء: يمكن أن يكلف Bonsais قرشًا جميلًا ، حيث ضرب الكثيرون علامة 100 دولار.
هذا ليس هو الحال بالنسبة لأولئك في Costco ، رغم ذلك. يتم تسعير نبات Bonsai Live Indoor في 7 بوصات. بسعر 34.99 دولارًا ، بينما تبيع شجرة Bonsai الصغيرة في Gardenia مقابل 37.99 دولارًا. بالطبع ، فعلنا بعض الحفر لمعرفة ما إذا كانوا حقًا شراء جيد لعشاق المبتدئين. تلميح: قد يحتاجون إلى اهتمام أكثر مما تعتقد. لا يمكنك أيضًا الاعتماد دائمًا على Costco لتسليم مصنعك في قطعة واحدة. على الجانب الإيجابي ، يلاحظ أحد المراجعين ، “كان السعر معقولًا لدرجة أنه إذا لم يدوم (بسبب أو أكثر أو تحت الماء) ، فلن أشعر بالضيق”.
باللغة اليابانية ، يترجم بونساي إلى “زراعة الدرج”. الهدف هنا هو زراعة نبات صغير يحاكي شكل وتجميل شجرة كاملة الحجم. يتضمن ذلك تدريبًا دقيقًا ، وميلًا ، وصبرًا ، ولكن النتيجة هي عمل فني مذهل في حاوية صغيرة. لاحظ أنه ليس كل أشجار بونساي صديقة للحيوانات الأليفة ويمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها. لحسن الحظ ، فإن أول شجرة بونساي التي نتحدث عنها غير سامة ، على الرغم من أن الشجرة الثانية يجب أن تبقى بعيدًا عن الأصدقاء الفرويين.
Costco’s Money Tree Bonsai: منخفض الصيانة ، سعر “Meh”
يعد هذا المصنع الداخلي المباشر Bonsai من Costco أحد أنواع أشجار Bonsai العديدة التي تضيف ذوقًا دراماتيكيًا إلى المساحات الداخلية. إنها شجرة أموال (Pachira Aquatica). المتهدمة هي أنه يبلغ طوله 12 إلى 16 بوصة مع وعاءه ، ويحتوي على جذع مثير للاهتمام للغاية ، ويسهل العناية به. كل ما عليك فعله هو وضعه في مكان ما حيث يمكن أن يمتص أشعة الشمس وتجنب الماء – إذا وصلت في حالة جيدة ، فهذا هو. بينما ذكر البعض أن مصنعهم جاء بعناية فائقة ، اشتكى آخرون من الأوراق الممزقة والأواني المكسرة والشقوق في الجذور عند الوصول.
“جاء بونساي الخاص بي مع بقع بنية متعددة على الأوراق” ، يكتب أحد المراجعين ، مضيفًا ، “دعونا نأمل ألا يكون عثًا وأضرارًا بالسفر”. قد يكون هذا أمرًا محبطًا بشكل خاص إذا كنت تخطط لإهداء بونساي لشخص ما. ومع ذلك ، لا يمكن طلبه إلا عبر الإنترنت. هل تستحق المتاعب سعر 34.99 دولار؟ ربما. قد تكون محظوظًا وينتهي بك الأمر مع Bonsai سعيد تمامًا ، تمامًا مثل العديد من المراجعات 5 نجوم على موقع Costco. أو يمكنك اختيار خيار أكثر بأسعار معقولة من Amazon ، مثل Arcadia Money Tree Live Indoor Plant. هذا Bonsai هو أيضًا شجرة أموال ولكنها تُبارك مقابل 21.94 دولارًا.
شجرة غاردينيا بونسيا في كوستكو: الزهور الإلهية ، ولكن من الصعب أن تحبها
ماذا عن شجرة غاردينيا الصغيرة بونساي ، تسأل؟ هذا الجمال ينتمي إلى أنواع غاردينيا (جاردينيا ياسمينويديز “راديكانيين”). يبلغ قياسه من 6 إلى 8 بوصات وعرضه 5 إلى 7 بوصات ، وهو مضغوط إلى حد ما. ربما تكون ميزة النبات الأبرز هي أنه يزهر أزهارًا بيضاء وعطرة للغاية من أواخر مارس وحتى يونيو.
لسوء الحظ ، فإن النمو والرعاية لشجرة بونساي هو نقطة الإحباط لمئات المراجعين. وكتب أحد الوالدين النباتي: “على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي للعناية به ، فقد مات”. قال واحد آخر: “لو كنت أعرف كل الرعاية المحددة التي تتطلبها ، ربما لم أكن لأمر بها”. أوضح أحد المشتري بونساي أن الشجرة تحتاج إلى الكثير من الشمس (فكر في الفناء/سطح السفينة/الشرفة) والري اليومية للحصول على أفضل النتائج. كما أنه لن ينجو من الداخل لمدة تزيد عن خمسة أيام ، وفقًا لتعليمات الرعاية. ببساطة ، هذا النوع من بونساي يتطلب بالتأكيد إبهام أخضر.
من الحكمة ، من الآمن القول إن شجرة Bonsai من Gardenia من Costco هي صفقة جيدة ، بالنظر إلى أن الآخرين من نفس النوع عادة ما تكلف 40 دولارًا إلى الأعلى. يجب ألا تكون العبوة مصدر قلق (بالنسبة للجزء الأكبر) على عكس شجرة بونساي السابقة. “وصلت شجرة Bonsai Gardenia في حالة ممتازة ، معبأة في صندوق كبير الحجم مع الحاوية المرفقة بشكل آمن إلى جانب واحد ، والبلاستيك الذي يغطي القاعدة حتى لا تسرب التربة ، والكثير من المساحة للفروع حتى لا تتلف ،” مشترك عميل راض.