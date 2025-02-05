هل أشجار بونساي في Costco عملية شراء جيدة لعشاق المبتدئين

تنحى جانبا ، النباتات الممل. قد تكون أشجار Bonsai هو هوايتك المفضلة الجديدة – حتى كجائزة مبتدئ. لطالما كانت هذه الأشجار المصغرة تعتز بمظهرها الفريد وطبيعتها المهدئة. حتى أجرينا استطلاعًا ، وأكثر من ثلث الناس يتفقون على أن هذا المصنع سيكون الإضافة المثالية للمنزل. ولكن هذا هو الشيء: يمكن أن يكلف Bonsais قرشًا جميلًا ، حيث ضرب الكثيرون علامة 100 دولار.

هذا ليس هو الحال بالنسبة لأولئك في Costco ، رغم ذلك. يتم تسعير نبات Bonsai Live Indoor في 7 بوصات. بسعر 34.99 دولارًا ، بينما تبيع شجرة Bonsai الصغيرة في Gardenia مقابل 37.99 دولارًا. بالطبع ، فعلنا بعض الحفر لمعرفة ما إذا كانوا حقًا شراء جيد لعشاق المبتدئين. تلميح: قد يحتاجون إلى اهتمام أكثر مما تعتقد. لا يمكنك أيضًا الاعتماد دائمًا على Costco لتسليم مصنعك في قطعة واحدة. على الجانب الإيجابي ، يلاحظ أحد المراجعين ، “كان السعر معقولًا لدرجة أنه إذا لم يدوم (بسبب أو أكثر أو تحت الماء) ، فلن أشعر بالضيق”.

باللغة اليابانية ، يترجم بونساي إلى “زراعة الدرج”. الهدف هنا هو زراعة نبات صغير يحاكي شكل وتجميل شجرة كاملة الحجم. يتضمن ذلك تدريبًا دقيقًا ، وميلًا ، وصبرًا ، ولكن النتيجة هي عمل فني مذهل في حاوية صغيرة. لاحظ أنه ليس كل أشجار بونساي صديقة للحيوانات الأليفة ويمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها. لحسن الحظ ، فإن أول شجرة بونساي التي نتحدث عنها غير سامة ، على الرغم من أن الشجرة الثانية يجب أن تبقى بعيدًا عن الأصدقاء الفرويين.