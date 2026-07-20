هل الرخويات سامة؟ (هذا ليس سبب كونهم خطرًا)

قد تعتقد أن مخلوقًا بلا أذرع أو أرجل أو حواف صلبة لن يسبب الكثير من المتاعب، لكن الرخويات هي واحدة من أسوأ آفات الحديقة ويجب إبعادها من حديقتك على الفور. هناك العديد من الأنواع المختلفة من البزاقة، وعلى الرغم من أن بعضها غير ضار، إلا أن البعض الآخر سوف يلتهم النباتات النامية في حديقتك تمامًا. ناهيك عن أن الرخويات يمكن أن تكون خطرة للغاية على أفراد أسرتك. لا تعض البزاقات أو تلسع مثل الآفات الأخرى، لكنها مغلفة بمادة طينية يمكن أن تكون سامة. من السهل على البشر تجنب عواقب التفاعل مع الوحل البزاق لأنه ليس خطيرًا ما لم يتم هضمه، ولكن هذا الموقف أكثر احتمالًا عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة أو الأطفال الفضوليين بشكل خاص. تسبب مادة البزاق ضررًا على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى القيء وسيلان اللعاب. على الرغم من أن هذا يبدو سيئًا، إلا أن هناك أسبابًا أكثر جدية لمنع البزاقات من الانزلاق حول الممتلكات الخاصة بك.

إلى جانب كونها سامة قليلاً، قد تكون الرخويات أيضًا حاملًا لطفيلي مدمر للغاية يسمى Angiostrongylus cantonensis، المعروف أيضًا باسم دودة الرئة الجرذية. يمكن أن يسبب هذا الطفيل التهاب السحايا، أو عدوى في الدماغ. وفقا لعيادة كليفلاند، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الصداع والغثيان والارتباك ومشاكل في الرؤية. تنتقل الأوعية الدموية عن طريق اليرقات الموجودة في فضلات الفئران، والتي يمكن أن تبتلعها الرخويات، مما يؤدي إلى إصابتها بالعدوى. حتى لو لم تكن قلقًا بشأن تناول حيوان أليف أو أحد أفراد العائلة لبزاقة مصابة، فلا يزال من الممكن أن تسبب الرخويات مشاكل من خلال ترك آثار الطفيلي على أي شيء يلمسه، بما في ذلك أي منتجات محلية قد تكون تخطط لتناولها.