هل القهوة هي الاختراق السري ل Gardenias المزدهرة؟ هذا ما نعرفه

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Gardenias تحظى بشعبية كبيرة ، ولكن من الصعب أن تنمو. النوع الأكثر شيوعًا من جاردنيا هو كيب ياسمين (جاردينيا ياسمينويديس) ، والمعروف برائحةها القوية الجميلة ، والأوراق الخضراء المورقة ، والزهور البيضاء الرقيقة. مثل خبز Soufflé المثالي ، أو الهبوط في موعد مع زميل لا يمكن تحقيقه على ما يبدو ، فإن زراعة نبات Gardenia المثالي هو كل أحلى بسبب الصعوبة التي ينطوي عليها.
Gardenias ليست موطنًا للولايات المتحدة ، وتفضل البيئات الدافئة الرطبة شبه الاستوائية الموجودة في أجزاء من آسيا وأفريقيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ. إنهم لا يحبون الحرارة الشديدة أو البرد الشديد ، مفضلين درجات الحرارة بين 60 إلى 75 درجة (لا نحن جميعًا). كما أنهم يحتاجون فقط إلى الظروف المناسبة للتربة للازدهار. يعتقد الكثير من الناس أن طريقة عبقرية لاستخدام بقايا القهوة المتبقية هي مزجها في التربة لاستخدامها كأسمدة غاردينيا. بعد كل شيء ، القهوة حمضية ومليئة بالمغذيات الدقيقة المفيدة.
ومع ذلك ، فإن قهوة القهوة التي تم إنشاؤها لديها بالفعل درجة الحموضة المحايدة ، وأي مواد مغذية تركت في الأراضي المستخدمة ضئيلة في أحسن الأحوال. للحصول على أفضل الفوائد من القهوة ، ستحتاج إلى استخدام أسباب جديدة-وليس بالضبط حلًا فعالًا من حيث التكلفة. يمكن أن تفيد أراضي القهوة المستعملة التربة وتساعد على صد الآفات ، ولكن مثل أي شيء يحيط برعاية غاردينيا ، يجب إضافتها بالطريقة الصحيحة تمامًا.
الطريقة الصحيحة لاستخدام أراضي القهوة لتحسين التربة من أجل Gardenias
لا ينبغي استخدام أراضي القهوة بدلاً من الأسمدة ، ولكن يمكنك استخدامها لإثراء التربة. الأراضي تغذي ميكروبات التربة ، والتي تعزز بنية التربة الجيدة والصرف. أضف حوالي ½ بوصة من أراضي القهوة المستخدمة إلى الوسط المتنامي على عمق 4 بوصات أو نحو ذلك. تأكد من أن الأسس تشكل أقل من 20 ٪ من حجم التربة وانتظر أسبوعين قبل إضافة المزيد من الأسباب.
يمكن أن تعمل القهوة التي تم إنفاقها أيضًا كطارد للآفات الرائع عند استخدامه كمهاد. قم بتغطية المنطقة المحيطة بجذع Gardenia مع الأرض والماء جيدًا. لمنع الأراضي من التجفيف وحظر الماء من الوصول إلى الجذور ، قم بطبقة الأعلى بأوراق أو تنهير اللحاء. يرش أراضي القهوة على فناءك وقل وداعًا للآفات مثل الرخويات والقواقع والدبابير والنمل والبراغيث. يمكنك أيضًا إنشاء غطس في التربة باستخدام جزء واحد من الماء وجزأين من القهوة التي تحتوي على الكافيين (طريقة رائعة لاستخدام ما تبقى في الوعاء). إذا وجدت أن أوراق غاردينيا الخاصة بك يتم تناولها بواسطة الرخويات المزعجة ، فأضف جزءًا من القهوة المغطاة بالكافيين بتسعة أجزاء ورش الخليط مباشرة على الأوراق. حاول رش ورقة العينة أولاً واتركها تجلس لبضعة أيام للتأكد من عدم وجود ضرر.
مساعدة Gardenias تزدهر مع ظروف التربة الصحيحة (ونصائح الرعاية الأخرى)
عند رعاية Gardenias ، تحتاج إلى إيلاء اهتمام وثيق للتربة. تحتاج Gardenias إلى تربة جيدة الإرهاق من شأنها أن تبقي رطبة ولكن ليست رطبة. يجب أن تكون التربة عضوية للغاية وحمضية ، مع مستويات الرقم الهيدروجيني حوالي 5.0 إلى 6.0 (يمكنك التحقق من مستويات الرقم الهيدروجيني مع اختبار التربة مثل مقياس التربة Sonkir هذا). تعد إضافة الأسمدة مهمة جدًا لزراعة الحديقة الصحية في الحديقة. إطعام Gardenias مرة واحدة في الشهر مع الأسمدة الحمضية مثل Gardenwise 8-4-8 الأسمدة الحمضية. فقط التخصيب خلال الأشهر المتنامية في الربيع والصيف.
معظم Gardenias هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11. ومع ذلك ، يمكن أن تتسامح بعض الأصناف (مثل “مقاومة الصقيع” المسماة على نحو مناسب).
على الرغم من أنهم يفضلون المناخات الاستوائية ، إلا أن هذه الزهور من الصعب إرضاءها لا تحب الحرارة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة. زرع جاردات في منطقة مع أشعة الشمس المغطاة طوال اليوم ، أو أشعة الشمس المباشرة لمدة ساعتين إلى ست ساعات فقط في اليوم. تحتاج Gardenias إلى ما يقرب من بوصة من الماء في الأسبوع ، ويجب أن يتم تنبؤ الأوراق بالماء في المناطق الجافة لتقليد الرطوبة. يجب أن تكون جذورهم الضحلة مغطاة بالمهاد لمنعهم من أن يصبحوا ساخنة جدًا أو باردة جدًا أو جافة جدًا. تعتبر Gardenias المتنامية مجزية للغاية ، ولكن إذا لم تكن على استعداد للأوراق الضبابية ، والتحقق من درجة الحموضة في التربة ، وصنع سم سبيكة قائم على القهوة محلية الصنع ، فقد ترغب في التمسك بزهرة منخفضة الصيانة مثل Daylilies أو Geraniums بدلاً من ذلك.