هل تحتاج النباتات المنزلية حقًا إلى التخصيب؟

تنمو النباتات المنزلية هي هواية ممتعة ومجزية للكثيرين. إنه ليس ممتعًا عندما تتلاشى النباتات في ظروف غامضة وتموت. ماذا يحدث؟ إذا كنت تسقي الكمية المناسبة وتلقي الكمية الصحيحة من الضوء ، فقد يكون ذلك بسبب نقص الإخصاب. إنه خطأ في الحدائق الداخلية الشائعة التي يرتكبها الكثير من الناس عندما يفشلون في إدراك أن النباتات المنزلية تحتاج أيضًا إلى الأسمدة. جميع النباتات تتلقى ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والهيدروجين من الهواء والماء. النباتات في الهواء الطلق تأخذ العناصر الغذائية من التربة. نظرًا لأن النباتات المنزلية تعيش في كمية محدودة من التربة ، تصبح التربة في نهاية المطاف مستنفدة من هذه العناصر الغذائية وتتطلب إضافة الأسمدة. ليس فقط النباتات التي تجاوزت الأواني التي تتطلب الأسمدة. من المهم لأي نبات أن يظل بصحة جيدة. تعرض النباتات المنزلية التي تحتاج إلى الأسمدة علامات على النمو البطيء ، وأوراق شاحب أو إسقاط ، والسيقان المرنة الضعيفة. إذا كانت مجموعة متنوعة مزهرة ، فقد لا تزهر أبدًا على الإطلاق.

الهدف من تخصيب النباتات المنزلية الخاصة بك هو إضافة ما يكفي من العناصر الغذائية لتحفيز النمو الجديد للتعويض عن فقدان الأوراق الطبيعية والحفاظ على الجذور والسيقان صحية. قد تجد أن بعض متاجر النباتات توفر مصانع صيانة منخفضة لا تضطر إلى التخصيب ، ولكن حتى تلك ستستفيد من جدول الإخصاب الخفيف. من الممكن الإفراط في الاستقرار ، وأكثر من ذلك ليس أفضل مع الأسمدة. اتبع تعليمات التسمية ، والتي غالباً ما يكون لها تركيزات مختلفة اعتمادًا على مدى تواتر التخطيط للتخصيب.