هل تحتاج النباتات المنزلية حقًا إلى التخصيب؟

تنمو النباتات المنزلية هي هواية ممتعة ومجزية للكثيرين. إنه ليس ممتعًا عندما تتلاشى النباتات في ظروف غامضة وتموت. ماذا يحدث؟ إذا كنت تسقي الكمية المناسبة وتلقي الكمية الصحيحة من الضوء ، فقد يكون ذلك بسبب نقص الإخصاب. إنه خطأ في الحدائق الداخلية الشائعة التي يرتكبها الكثير من الناس عندما يفشلون في إدراك أن النباتات المنزلية تحتاج أيضًا إلى الأسمدة. جميع النباتات تتلقى ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والهيدروجين من الهواء والماء. النباتات في الهواء الطلق تأخذ العناصر الغذائية من التربة. نظرًا لأن النباتات المنزلية تعيش في كمية محدودة من التربة ، تصبح التربة في نهاية المطاف مستنفدة من هذه العناصر الغذائية وتتطلب إضافة الأسمدة. ليس فقط النباتات التي تجاوزت الأواني التي تتطلب الأسمدة. من المهم لأي نبات أن يظل بصحة جيدة. تعرض النباتات المنزلية التي تحتاج إلى الأسمدة علامات على النمو البطيء ، وأوراق شاحب أو إسقاط ، والسيقان المرنة الضعيفة. إذا كانت مجموعة متنوعة مزهرة ، فقد لا تزهر أبدًا على الإطلاق.
الهدف من تخصيب النباتات المنزلية الخاصة بك هو إضافة ما يكفي من العناصر الغذائية لتحفيز النمو الجديد للتعويض عن فقدان الأوراق الطبيعية والحفاظ على الجذور والسيقان صحية. قد تجد أن بعض متاجر النباتات توفر مصانع صيانة منخفضة لا تضطر إلى التخصيب ، ولكن حتى تلك ستستفيد من جدول الإخصاب الخفيف. من الممكن الإفراط في الاستقرار ، وأكثر من ذلك ليس أفضل مع الأسمدة. اتبع تعليمات التسمية ، والتي غالباً ما يكون لها تركيزات مختلفة اعتمادًا على مدى تواتر التخطيط للتخصيب.
كيف ومتى تخصب المنازل الخاصة بك
تتوفر الأسمدة بأشكال مختلفة ، بما في ذلك السائل ، والقرص ، والارتفاع ، والبطيئة أو الحبيبية ، والتي يمكن رشها على سطح التربة. أي من هذه الأعمال ، ولكن استخدام الأسمدة السائلة المخففة في الماء يجعل الإخصاب المنزلي بسيطًا. تشير الأرقام الثلاثة على ملصق الأسمدة إلى كمية النيتروجين ، والفوسفور ، والبوتاسيوم (المعروف باسم NPK) في الأسمدة: النيتروجين لنمو الأوراق ، والفوسفور لنمو الازهار والجذر ، والبوتاسيوم لقوة الجذعية والإجهاد. كثير من الناس لديهم مجموعة متنوعة من النباتات المنزلية ، لذا فإن اختيار الأسمدة المتعددة الأغراض مع الأرقام الثلاثة كلها أو قريبة من نفس الخيار هو خيار آمن. قبل إضافة الأسمدة ، نباتات المياه بدقة. هذا يمنع الأسمدة من حرق الجذور ، والنباتات التي يتم تسقيها ستحمل العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة. إذا كانت التربة جافة ، تظل العناصر الغذائية مغلقة ولا يمكن امتصاصها بواسطة النباتات.
يعتمد عدد المرات التي يجب عليك فيها تخصيبات منزلك على النوع الذي لديك ، ولكن الجدول الزمني مرة واحدة في الشهر خلال فصلي الربيع والصيف هو نهج آمن بشكل عام. التخصيب في الوقت الخطأ من العام يمكن أن يضر النباتات الخاصة بك في الواقع. في أشهر الشتاء ، بطيئة طول ضوء النهار ودرجات الحرارة الباردة بطيئة أو توقف ، ولا تستخدم النباتات الأسمدة ، مما قد يؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة. يشار إلى الملح المفرط بواسطة تراكم أبيض على الوعاء أو في التربة. إذا كان هناك فائض من الملح يظهر ، فيجب أن يتم مسح النبات بالماء لإزالة الزائدة أو حتى إعادة تمويته في تربة بوتينغ الطازجة.