هل تصمد حصى المناظر الطبيعية في هوم ديبوت بالفعل؟ إليك ما تقوله المراجعات

يعد Gravel واحدًا من أكثر الإضافات تنوعًا التي يمكنك إجراؤها على تنسيق الحدائق الخاصة بك. من الباحات إلى الممرات، ومن الممرات إلى المصارف، ومن أسرة الحديقة إلى استبدال العشب، يمكن استخدامه في أي شيء تقريبًا. بالنسبة للمبتدئين، يكون تركيب الحصى أسهل من تركيب أرضيات الفناء أو الخرسانة المصبوبة. وهذا يجعلها مثالية لمشاريع DIY مثل مسار الحديقة المثالي هذا الذي يمكن أن يناسب أي ساحة. كما أنها تتطلب صيانة منخفضة، ولا تتطلب أيًا من عمليات الري أو إزالة الأعشاب الضارة التي يتطلبها العشب والحدائق. يمكن أن تساعد الصخور والحصى في المناظر الطبيعية في مقاومة التآكل الناجم عن تصريف المياه، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمناظر الطبيعية المرنة في مواجهة الأحداث الجوية القاسية. في حين أن هذه المواد متاحة على نطاق واسع من الموردين بالجملة والمتاجر الكبيرة، فهل يصمد الحصى الطبيعي من Home Depot بالفعل؟ أردنا أن نعرف ما يقوله المراجعون.

هناك العديد من أنواع الحصى المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار، بدءًا من حصى البازلاء الصغيرة وحتى الحصى الأكبر حجمًا أو رقائق الأردواز. حصى المناظر الطبيعية الأكثر شهرة في Home Depot هو Margo Garden Products Rain Forest Black Gravel، والذي يأتي في كيس يبلغ وزنه 30 رطلاً يغطي نصف قدم مكعب تقريبًا. يبلغ مقاس كل حجر، تستورده الشركة من الشواطئ حول العالم، 3/16 بوصة في المتوسط. يحب العديد من المراجعين حجم الحقائب الذي يمكن التحكم فيه. تتوفر مجموعة متنوعة من حصى المناظر الطبيعية من Margo Garden Products في Home Depot، بمجموعة من الألوان والأحجام والكميات، بما في ذلك المنصات التي تغطي ما يصل إلى 21.6 قدمًا مكعبًا مقابل أكثر من 1000 دولار.