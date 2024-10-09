هل تصمد حصى المناظر الطبيعية في هوم ديبوت بالفعل؟ إليك ما تقوله المراجعات

يعد Gravel واحدًا من أكثر الإضافات تنوعًا التي يمكنك إجراؤها على تنسيق الحدائق الخاصة بك. من الباحات إلى الممرات، ومن الممرات إلى المصارف، ومن أسرة الحديقة إلى استبدال العشب، يمكن استخدامه في أي شيء تقريبًا. بالنسبة للمبتدئين، يكون تركيب الحصى أسهل من تركيب أرضيات الفناء أو الخرسانة المصبوبة. وهذا يجعلها مثالية لمشاريع DIY مثل مسار الحديقة المثالي هذا الذي يمكن أن يناسب أي ساحة. كما أنها تتطلب صيانة منخفضة، ولا تتطلب أيًا من عمليات الري أو إزالة الأعشاب الضارة التي يتطلبها العشب والحدائق. يمكن أن تساعد الصخور والحصى في المناظر الطبيعية في مقاومة التآكل الناجم عن تصريف المياه، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمناظر الطبيعية المرنة في مواجهة الأحداث الجوية القاسية. في حين أن هذه المواد متاحة على نطاق واسع من الموردين بالجملة والمتاجر الكبيرة، فهل يصمد الحصى الطبيعي من Home Depot بالفعل؟ أردنا أن نعرف ما يقوله المراجعون.
هناك العديد من أنواع الحصى المختلفة التي يجب وضعها في الاعتبار، بدءًا من حصى البازلاء الصغيرة وحتى الحصى الأكبر حجمًا أو رقائق الأردواز. حصى المناظر الطبيعية الأكثر شهرة في Home Depot هو Margo Garden Products Rain Forest Black Gravel، والذي يأتي في كيس يبلغ وزنه 30 رطلاً يغطي نصف قدم مكعب تقريبًا. يبلغ مقاس كل حجر، تستورده الشركة من الشواطئ حول العالم، 3/16 بوصة في المتوسط. يحب العديد من المراجعين حجم الحقائب الذي يمكن التحكم فيه. تتوفر مجموعة متنوعة من حصى المناظر الطبيعية من Margo Garden Products في Home Depot، بمجموعة من الألوان والأحجام والكميات، بما في ذلك المنصات التي تغطي ما يصل إلى 21.6 قدمًا مكعبًا مقابل أكثر من 1000 دولار.
قد تقدم شركات توريد تنسيق الحدائق المحلية عروضًا أرخص من شركة Home Depot
بالنسبة للمشاريع الصغيرة، قد يفي كيس من الحصى بوزن 30 رطلًا بالمهمة. ولكن عندما تريد التعامل مع مشاريع أكبر، مثل استبدال حديقتك بحديقة حصوية من أجل زراعة نباتات منخفضة الصيانة، فستحتاج إلى الاستثمار بكميات أكبر بكثير. على الرغم من أن معظم عملاء Home Depot أبلغوا عن نجاحهم في شراء حصى المناظر الطبيعية بواسطة الكيس ومن خلال منصة التحميل، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأرخص المتاح لمشروعك.
تقدم شركات توريد المناظر الطبيعية المحلية أيضًا مجموعة متنوعة من حصى المناظر الطبيعية، والتي يتم بيعها عادةً بالطن. غالبًا ما يكون لديهم خبراء من بين الموظفين أو الآلات الحاسبة عبر الإنترنت التي تساعدك على معرفة مقدار الحصى الذي تحتاجه لمشروعك بالضبط. بدلاً من نقل الأكياس الثقيلة من المتجر إلى حديقتك، يمكن لشركات التوريد توصيل حصى المناظر الطبيعية مباشرة إلى موقع المشروع الخاص بك.
على عكس Home Depot، الذي يقدم التوصيل المجاني للأكياس أو المنصات من الحصى الطبيعي، قد تكون هناك رسوم إضافية للكميات الأكبر التي يتم شراؤها مباشرة من ساحة حجرية. ومع ذلك، فإن تكلفة الحجر نفسه من المرجح أن تكون أرخص. اعتمادا على الكمية المطلوبة، يمكنك أن تتوقع أن تدفع في أي مكان من نصف السعر في هوم ديبوت إلى ما يقرب من 0.10 دولار للدولار. إذا كنت تحتاج فقط إلى كمية صغيرة من حصى المناظر الطبيعية، فإن لدى Home Depot العديد من الخيارات الممتازة المتاحة. ولكن بالنسبة للمشاريع الأكبر حجمًا، لا تترك أي جهد دون أن تقلبه وتحقق من شركة توريد تنسيق الحدائق المحلية للحصول على أفضل صفقة.