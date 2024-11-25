هل تعتبر فوط الأطباق السويدية الأنيقة من كوستكو شراءًا جيدًا؟ إليك ما يجب أن تعرفه

إذا كنت تحاول تقليل استخدام المناشف الورقية، فربما تكون قد عثرت على مناشف الأطباق السويدية. سواء كنت تستخدمها لتجفيف يديك، أو مسح الأسطح، أو تنظيف الفوضى، فإن هذه الموارد متعددة الأغراض تعد إضافة متعددة الاستخدامات للعديد من المنازل، ويمكن أن تكون بمثابة بديل فعال من حيث التكلفة للمناشف الورقية. على مر السنين، أصدرت كوستكو عبوات متعددة من مناشف الأطباق هذه، وقد فعلوا ذلك مرة أخرى. قد يكون الأعضاء الذين لديهم فضول بشأن مناشف الأطباق السويدية من كوستكو فضوليين لمعرفة ما إذا كانت هذه عملية شراء جيدة، فما الذي يجب أن تعرفه قبل شراء العبوة؟
بالنسبة للمبتدئين، تعتبر مناشف الأطباق السويدية صديقة للبيئة، ومصنوعة من مزيج من الألياف النباتية (السليلوز) والقطن. يشكل مكياجهم قطعة قماش رقيقة مثيرة للاهتمام تشبه الإسفنج يمكن أن تجف بسرعة وتمتص أيضًا الكثير من الماء – وهي مثالية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في جميع أنحاء المنزل. تقدم كوستكو الآن مجموعة مكونة من 12 قطعة من مناشف الأطباق السويدية مقابل 6.97 دولارًا، وهو ما يعتبر بمثابة سرقة لهذه الأقمشة القابلة لإعادة الاستخدام (يمكن تشغيلها بسهولة مرتين مقابل حزمة أصغر من أمازون وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت). مع تصنيف 4.7 نجوم وما يقرب من 800 تقييم، ماذا يقول العملاء عن أداء مناشف الأطباق هذه، وهل يمكن أن تكون إضافة جيدة لمنزلك؟
نظرة أعمق على تعليقات العملاء
إذا كنت قلقًا بشأن عدم توافق فوط الأطباق السويدية مع أجواء منزلك، فهذا خوف يمكنك التخلص منه. تأتي حزم كوستكو هذه في عدد من الأنماط، بدءًا من الفطر غريب الأطوار إلى أنماط بوهو الممتعة، والتي يمكن أن تتناسب مع أي مخطط ديكور منزلي. وفقًا للمراجعات، يقدر العملاء التصميمات اللطيفة على مناديل الأطباق هذه بالإضافة إلى وظيفتها العامة وسهولة استخدامها. كتب أحدهم: “لقد استخدمنا نفس الأربعة من العبوة الأولى خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد تم غسلهم عدة مرات وما زالوا في حالة ممتازة. ويجب أن أذكر أيضًا أن لدينا ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و6 سنوات /o.
كما هو مذكور في العديد من التقييمات، فإن مناشف الأطباق السويدية هذه متينة ويمكن الحفاظ عليها بسهولة عن طريق غسلها في الغسالة. يجب عليك تجنب وضعها في المجفف، حيث قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأداء الملابس. ومع ذلك، فإن تجفيفها السريع بالهواء يضمن أنك لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة لإعادة استخدامها. في حين تشير بعض المراجعات النقدية إلى أن مناشف الأطباق تصبح لزجة بمرور الوقت، فمن المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا بخطأ المستخدم. أفضل طريقة لتجنب حدوث هذا المأزق هي شطف الملابس وعصرها وتجفيفها بشكل منتظم وشامل. إذا كانت الدورة التي لا نهاية لها من شراء لفات المناشف الورقية قد تركتك محبطًا، فقد تكون مناشف الأطباق الأنيقة من كوستكو إضافة اقتصادية وصديقة للبيئة وعملية لمطبخك ومنزلك.