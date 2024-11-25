هل تعتبر فوط الأطباق السويدية الأنيقة من كوستكو شراءًا جيدًا؟ إليك ما يجب أن تعرفه

إذا كنت تحاول تقليل استخدام المناشف الورقية، فربما تكون قد عثرت على مناشف الأطباق السويدية. سواء كنت تستخدمها لتجفيف يديك، أو مسح الأسطح، أو تنظيف الفوضى، فإن هذه الموارد متعددة الأغراض تعد إضافة متعددة الاستخدامات للعديد من المنازل، ويمكن أن تكون بمثابة بديل فعال من حيث التكلفة للمناشف الورقية. على مر السنين، أصدرت كوستكو عبوات متعددة من مناشف الأطباق هذه، وقد فعلوا ذلك مرة أخرى. قد يكون الأعضاء الذين لديهم فضول بشأن مناشف الأطباق السويدية من كوستكو فضوليين لمعرفة ما إذا كانت هذه عملية شراء جيدة، فما الذي يجب أن تعرفه قبل شراء العبوة؟

بالنسبة للمبتدئين، تعتبر مناشف الأطباق السويدية صديقة للبيئة، ومصنوعة من مزيج من الألياف النباتية (السليلوز) والقطن. يشكل مكياجهم قطعة قماش رقيقة مثيرة للاهتمام تشبه الإسفنج يمكن أن تجف بسرعة وتمتص أيضًا الكثير من الماء – وهي مثالية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في جميع أنحاء المنزل. تقدم كوستكو الآن مجموعة مكونة من 12 قطعة من مناشف الأطباق السويدية مقابل 6.97 دولارًا، وهو ما يعتبر بمثابة سرقة لهذه الأقمشة القابلة لإعادة الاستخدام (يمكن تشغيلها بسهولة مرتين مقابل حزمة أصغر من أمازون وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت). مع تصنيف 4.7 نجوم وما يقرب من 800 تقييم، ماذا يقول العملاء عن أداء مناشف الأطباق هذه، وهل يمكن أن تكون إضافة جيدة لمنزلك؟