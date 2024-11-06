هل تعرض المناظر الطبيعية الخاصة بك للخطر من أجل النوافذ الخارجية النظيفة؟

أحد الأسباب التي تجعل الناس يفكرون مرتين قبل التنظيف باستخدام Windex هو أنه يحتوي على الأمونيا، التي يمكن أن تحرق النباتات بعد التعرض لها كثيرًا. هذا ليس مصدر قلق مع منظف النوافذ والزجاج Windex Outdoor Sprayer، وهو منتج خالٍ من الأمونيا. لاحظ العديد من المراجعين على أمازون أن استخدامهم للبخاخ الخارجي لم يضر بنباتاتهم، حيث قال أحد المستخدمين: “لم أواجه أي مشكلة مع أي نبات يقتل في حديقتي”. يحتوي المنظف على الماء، وسلفونات زيلين الصوديوم، والكحول الإيثوكسيلي، وسيترات الصوديوم، وكربونات الصوديوم، وفقًا للعلامة التجارية الأم لشركة Windex، SC Johnson.

على الرغم من أنها قد تكون لها أسماء مخيفة، إلا أن هذه المواد الكيميائية شائعة في المنتجات المنزلية الأخرى. على سبيل المثال، سلفونات زيلين الصوديوم هي عامل ترطيب قابل للتحلل البيولوجي وهو شائع في الشامبو. الكحول الإيثوكسيلي هو مادة خافضة للتوتر السطحي قابلة للتحلل ومستحلب يساعد على تحسين قدرة المنتج على التنظيف. سيترات الصوديوم هي شكل صوديوم من حامض الستريك وكربونات الصوديوم هي صودا أو صودا الغسيل، وهي منقيات المياه الشائعة. لا يشكل أي من هذه المكونات خطرًا على النباتات إذا لامست المنظف الخارجي عن طريق الخطأ. إحدى التحذيرات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار هي ارتداء النظارات أثناء استخدام البخاخ، تمامًا كما تفعل عند غسل منزلك بالضغط لأنه قد يكون هناك بعض الرذاذ في عينيك. إذا كنت لا تزال تشعر بالقلق إزاء تأثير Windex Outdoor Sprayer ومنظف الزجاج على نباتاتك، فقم بتغطية المناظر الطبيعية بقماش القنب للحد من أي اتصال.