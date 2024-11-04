هل سترقى روتجرز إلى مستوى الضجيج؟

الارتقاء إلى مستوى الضجيج في بيسكاتواي

هناك ضغط هائل على آيس بيلي وديلان هاربر لتقديم موسم كبير لروتجرز، والضغط سوف يتعامل معه الثنائي بشكل جيد.

هناك أسئلة صحيحة حول الجزء الداخلي بعد انتقال نجم الوسط كليف أوموروي إلى ألاباما، لكن ستيف بيكيل أحاط الثنائي بموهبة كافية على المحيط بحيث يتعين على الخصم على الأقل احترام خيارات التسجيل الأخرى لفريق Scarlet Knights.

أثبت بيلي وهاربر جدارتهما بتصنيفهما الرفيع، مما أدى إلى عودة روتجرز إلى بطولة NCAA بعد غياب لمدة عامين باعتباره المصنف الثامن بعد حصوله على المركز السادس في Big Ten.

يتم بعد ذلك اختيار كلا اللاعبين المحتملين ضمن المراكز الخمسة الأولى في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين، مما يجعل تاريخ روتجرز هو أعلى اختيارات مسودة للبرنامج على الإطلاق.

يكرر فاغنر في اللجنة الوطنية للانتخابات

خسر فاغنر الكثير أمام بوابة الانتقالات، لكنه عاد كثيرًا أيضًا.

ونجا فاجنر، بطل بطولة NEC العام الماضي، من سلسلة من الإصابات ليفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 21 عامًا تحت قيادة مدرب العام الثاني دونالد كوبلاند.

بينما خسر الفريق هدافه ملفين كاونسيل جونيور أمام سانت بونافنتورا عبر بوابة النقل وغادر المهاجم طاهرون ألين إلى ديلاوير، فإن المساهمين المتوقعين رحمير مور وروب تايلور الثاني وزائير ويليامز يتمتعون بصحة جيدة، كما عاد اللاعبان الأساسيان خافيير إزكيرا وكيونتاي لويس.

سيكون لدى كوبلاند العمق للعب بأسلوبه الدفاعي العدواني، وسيرقص فريق سي هوكس لمواسم متتالية للمرة الأولى على الإطلاق.

سوف تقوم Jadwin Gym بالقفز

للمرة الثانية خلال عدة سنوات، يتغلب برينستون على روتجرز، مما يمهد الطريق لعام لا يُنسى للنمور.

في الشتاء الماضي، فاجأهم براون في الدور قبل النهائي لبطولة Ivy League.

التاريخ لن يعيد نفسه. سيكون الثنائي Xaivian Lee-Caden Pierce من الديناميت، ولم يصل برينستون إلى بطولة NCAA فحسب، بل فاز بالمباراة بصفته المصنف التاسع.

مع عودة ثلاثة لاعبين أساسيين، أصبح برينستون ضمن أفضل 40 هجومًا في البلاد هذا العام – وكان خارج قائمة أفضل 50 هجومًا في الموسم الماضي.

سبيدي يعمل بسحره مع التحويلات

بقي جاكوان ساندرز (سيتون هول) وكروز ديفيس (سانت جون) محليين وانتقلا إلى هوفسترا.

سوف يزدهرون في لونغ آيلاند. لقد أثبت سبيدي كلاكستون أنه يجعل اللاعبين أفضل – ما عليك سوى إلقاء نظرة على آرون إسترادا ودارلينستون دوبار، وهما لاعبان انتقلا إلى هوفسترا وتميزا.

يتمتع ديفيس، وهو مجند سابق من فئة ثلاث نجوم، بصحة جيدة بعد أن كافح من أجل البقاء كذلك في إيونا وسانت جون. يحصل ساندرز على فرصة حقيقية، وهو قادر على عرض مهاراته في التصوير.

ستبدأ هوفسترا بطيئة بعد خسارة أفضل ثلاثة هدافين، لكنها لا تزال تحتل المركز الرابع في CAA ولديها موسم فوز ثامن على التوالي.

جائزة هاجرتي (أفضل لاعب في المنطقة)

الأب جي كاداري ريتشموند، سانت جونز (15.7 PPG، 5.1 APG)

عادةً ما يفوز أفضل لاعب في أفضل فريق بهذه الجائزة، وهذا هو ما أرى أنه يلعب في ريتشموند وسانت جون هذا الموسم.

تم التصويت لريتشموند ذو الكلام الهادئ على أنه قائد الفريق من قبل زملائه الجدد في الفريق، وهي علامة على احترام اختيار الفريق الأول لفريق All-Big East قبل الموسم.

يحقق مواطن بروكلين أعلى مستوياته المهنية في التمريرات الحاسمة والمرتدات، ويحسن تسديدته المكونة من 3 نقاط بما يكفي ليحترمها الخصم، الأمر الذي يفتح المجال لبقية لعبته.

أصبح أول لاعب من سانت جون يفوز بسباق هاجرتي منذ شاموري بوندز في عام 2018.

All-Met الفريق الأول المحلي

لاعب، سنة، نقاط البيع، المدرسة، الإحصائيات

آيس بيلي، الأب، إف، روتجرز، لا توجد إحصائيات

ديلان هاربر، الأب، ج، روتجرز، لا توجد إحصائيات

زايفيان لي جونيور، جي، برينستون، 17.1 PPG، 5.7 آر بي جي

كادين بيرس جونيور، إف، برينستون، 16.6 PPG، 9.2 آر بي جي

كاداري ريتشموند، الأب، جي، سانت جونز، 15.7 PPG، 5.1 APG

All-Met الفريق الثاني المحلي

Garwey Dual، So.، G، سيتون هول، 3.3 PPG، 1.9 APG

زوبي إيجيوفور جونيور، إف، سانت جونز، 4.3 PPG، 3.1 آر بي جي

آر جيه لويس جونيور، إف، سانت جونز، 10.9 PPG، 4.6 آر بي جي

ديفون سميث، الأب، G، سانت جونز، 13.3 PPG، 7.1 APG

سيمون ويلشر، So.، G، St. John’s، 2.8 PPG، 1.1 APG