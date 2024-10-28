هل سيؤدي استخدام Scrub Daddy Hack على أرضياتك إلى حدوث ضرر؟ إليك ما نعرفه

اترك الأمر لـ TikTokers للإبداع في منتجات التنظيف، بدءًا من تنظيف المراحيض باستخدام قطع الصابون إلى مسح أسطح العمل بمنظف الفرن. في بعض الأحيان يكون من الأفضل استخدام منتجات التنظيف على النحو المنشود – غالبًا ما تكون هذه الاختراقات مصحوبة بخطر التلف أو البقايا أو مشكلات أخرى. لكن البعض الآخر غير ضار بل ومفيد. يقع اختراق التنظيف Scrub Daddy ضمن الفئة الأخيرة.
يتضمن الاختراق، الشائع على TikTok وInstagram وFacebook، وضع Scrub Daddy في منتصف الممسحة، وعادةً ما تكون ممسحة ماركة O-Cedar (49.97 دولارًا على Amazon).. تصادف أن حجم الإسفنجات مناسب تمامًا للبقاء في مكانها أثناء جلسات المسح القوية، ويساعد قوامها الكاشط على التخلص من الانسكابات اللزجة التي قد لا يتمكن المسح وحده من إزالتها تمامًا. إذا كانت أرضياتك لا تزال تبدو متسخة بعد المسح، فقد يكون الأمر يستحق المحاولة. في حين أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بالقلق من أن المادة الكاشطة يمكن أن تخدش الأرضيات الصلبة، وفقًا لـ Scrub Daddy، فلا داعي للقلق بشأن ذلك مع مادة الإسفنج المميزة.
Scrub Daddy آمن على مواد متعددة
إن السبب الرئيسي وراء شهرة Scrub Daddy (بصرف النظر عن كل الوجوه المبتسمة) هو مادة فريدة تبقى صلبة تحت الماء البارد وتتحول إلى ناعمة مع الماء الساخن. تسمى المادة FlexTexture، ويقول Scrub Daddy إنه تم اختبارها لتكون “خالية من الخدوش على أكثر من عشرة أسطح مختلفة”. يتضمن ذلك مواد الأرضيات الشائعة مثل الخشب أو السيراميك أو بلاط البورسلين والصفائح. لكي نكون آمنين، يستخدم بعض الأشخاص Scrub Mommy بدلاً من Scrub Daddy لخدعة تنظيف الأرضيات نظرًا لأنه يحتوي على جانب رغوي أكثر نعومة. يمكنك أيضًا العمل بالماء الساخن للحفاظ على نعومة ملمس Scrub Daddy.
على الرغم من أن الضرر لا يشكل خطرًا كبيرًا، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل تجربة هذا الاختراق. أحدها هو أن Scrub Daddies غير مصمم للاستخدام مع المواد الكيميائية القاسية مثل مواد التبييض، حيث أن المادة قد تتآكل الإسفنجة بشكل أسرع، لذا اختر محلول تنظيف الأرضيات الخاص بك وفقًا لذلك. وأيضًا، إذا لم تكن تمتلك بالفعل ممسحة Scrub Daddy وO-Cedar، فلا تشتريهما من أجل هذا الاختراق فقط – حيث يقوم Scrub Daddy بتصنيع مماسحه الخاصة التي يمكنك الحصول عليها بدلاً من ذلك. هناك Mop Daddy Butterfly Mop بقيمة 20 دولارًا وMop Daddy Roller Mop بسعر 25 دولارًا، وكلاهما يحتوي على شريط FlexTexture لتنظيف البقع.