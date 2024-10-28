هل سيؤدي استخدام Scrub Daddy Hack على أرضياتك إلى حدوث ضرر؟ إليك ما نعرفه

اترك الأمر لـ TikTokers للإبداع في منتجات التنظيف، بدءًا من تنظيف المراحيض باستخدام قطع الصابون إلى مسح أسطح العمل بمنظف الفرن. في بعض الأحيان يكون من الأفضل استخدام منتجات التنظيف على النحو المنشود – غالبًا ما تكون هذه الاختراقات مصحوبة بخطر التلف أو البقايا أو مشكلات أخرى. لكن البعض الآخر غير ضار بل ومفيد. يقع اختراق التنظيف Scrub Daddy ضمن الفئة الأخيرة.

يتضمن الاختراق، الشائع على TikTok وInstagram وFacebook، وضع Scrub Daddy في منتصف الممسحة، وعادةً ما تكون ممسحة ماركة O-Cedar (49.97 دولارًا على Amazon).. تصادف أن حجم الإسفنجات مناسب تمامًا للبقاء في مكانها أثناء جلسات المسح القوية، ويساعد قوامها الكاشط على التخلص من الانسكابات اللزجة التي قد لا يتمكن المسح وحده من إزالتها تمامًا. إذا كانت أرضياتك لا تزال تبدو متسخة بعد المسح، فقد يكون الأمر يستحق المحاولة. في حين أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بالقلق من أن المادة الكاشطة يمكن أن تخدش الأرضيات الصلبة، وفقًا لـ Scrub Daddy، فلا داعي للقلق بشأن ذلك مع مادة الإسفنج المميزة.