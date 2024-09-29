هل عصير التوت البري أوشن سبراي مفيد لك؟ (تلميح: هناك نوع واحد يجب عليك تجنبه)

سيخبرك اختصاصيو التغذية وغيرهم من الممارسين الصحيين بمدى أهمية الفواكه لنظامك الغذائي. تعتبر معظم الفواكه والخضروات مصادر رائعة للألياف وتوفر فيتامين C والمواد المغذية الأخرى للحفاظ على صحتك. تتناسب العصائر إلى حد ما مع هذه الفئة، على الرغم من أنها لا تحتوي على الألياف التي ستجدها في الفاكهة بأكملها. ومع ذلك، فإن الحصول على حصصك اليومية من الفاكهة من العصائر قد يكون مشكلة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لأن العصائر تميل إلى أن تكون عالية في السكر.

في حين أن العصائر الباردة يمكن أن تكون صحية لأنها تفتقر إلى السكر والمواد الحافظة المضافة، فإن عصائر التوت البري من أوشن سبراي تميل إلى أن تحتوي على القليل من المكونات المضافة. يحتوي التوت البري النقي غير المحلى من Ocean Spray على الماء وعصير التوت البري المصنوع من المركز. على الرغم من أنه غير محلى، إلا أن عصير التوت البري هذا لا يزال يحتوي على 9 جرامات من السكر من التوت البري. كما أنها تحتوي على 180 مليجرامًا من البوتاسيوم و15 مليجرامًا فقط من الصوديوم.

لا يزال عصير التوت البري الخاص بـ Ocean Spray Light 50 يحتفظ بالعديد من مركبات الفلافونويد الرئيسية والأحماض الفينولية والبروانثوسيانيدينات، وقد استخدمت مقالة عام 2015 في كيمياء الأغذية هذا العصير لمعرفة مدى توفر هذه العناصر الغذائية في أجسام كبار السن. وقد وجد أن مضادات الأكسدة المفيدة هذه تمتصها أجسامهم، مما يشير إلى أن عصير التوت البري هذا مفيد لك. ومع ذلك، قد ترغب في تجنب كوكتيل عصير التوت البري من Ocean Spray بسبب السكر المضاف.