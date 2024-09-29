هل عصير التوت البري أوشن سبراي مفيد لك؟ (تلميح: هناك نوع واحد يجب عليك تجنبه)

سيخبرك اختصاصيو التغذية وغيرهم من الممارسين الصحيين بمدى أهمية الفواكه لنظامك الغذائي. تعتبر معظم الفواكه والخضروات مصادر رائعة للألياف وتوفر فيتامين C والمواد المغذية الأخرى للحفاظ على صحتك. تتناسب العصائر إلى حد ما مع هذه الفئة، على الرغم من أنها لا تحتوي على الألياف التي ستجدها في الفاكهة بأكملها. ومع ذلك، فإن الحصول على حصصك اليومية من الفاكهة من العصائر قد يكون مشكلة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لأن العصائر تميل إلى أن تكون عالية في السكر.
في حين أن العصائر الباردة يمكن أن تكون صحية لأنها تفتقر إلى السكر والمواد الحافظة المضافة، فإن عصائر التوت البري من أوشن سبراي تميل إلى أن تحتوي على القليل من المكونات المضافة. يحتوي التوت البري النقي غير المحلى من Ocean Spray على الماء وعصير التوت البري المصنوع من المركز. على الرغم من أنه غير محلى، إلا أن عصير التوت البري هذا لا يزال يحتوي على 9 جرامات من السكر من التوت البري. كما أنها تحتوي على 180 مليجرامًا من البوتاسيوم و15 مليجرامًا فقط من الصوديوم.
لا يزال عصير التوت البري الخاص بـ Ocean Spray Light 50 يحتفظ بالعديد من مركبات الفلافونويد الرئيسية والأحماض الفينولية والبروانثوسيانيدينات، وقد استخدمت مقالة عام 2015 في كيمياء الأغذية هذا العصير لمعرفة مدى توفر هذه العناصر الغذائية في أجسام كبار السن. وقد وجد أن مضادات الأكسدة المفيدة هذه تمتصها أجسامهم، مما يشير إلى أن عصير التوت البري هذا مفيد لك. ومع ذلك، قد ترغب في تجنب كوكتيل عصير التوت البري من Ocean Spray بسبب السكر المضاف.
الاختلافات الغذائية لعصائر التوت البري من أوشن سبراي
إذا تناولت التوت البري، فقد تلاحظ أنه حامض جدًا. عادةً ما تضيف وصفات صلصة التوت البري السكر لتقليل الحموضة. إنه نفس الشيء مع عصير التوت البري. قد يكون عصير التوت البري النقي غير المحلى من Ocean Spray هو أنقى عصير التوت البري الذي ستجده على الرف، ولكن عصائر التوت البري الأخرى غالبًا ما تكون “كوكتيلات”. وهذا يعني أنهم أضافوا السكر أو العصائر الأخرى لجعلها حلوة.
يحتوي كوكتيل عصير التوت البري الأصلي من Ocean Spray على 110 سعرة حرارية في حصة 8 أونصات و 25 جرامًا من السكر المضاف. ويصل ذلك إلى الحد اليومي للسكر المضاف الذي حددته جمعية القلب الأمريكية للنساء وما يقرب من 70% من الحد الموصى به للرجال.
يقدم Ocean Spray أيضًا مزيج عصير التوت البري 100% الذي يحتوي على 100 سعرة حرارية ولا يحتوي على سكر مضاف. ومع ذلك، فإن 23 جرامًا من السكر تأتي من عصير التفاح والعنب والكمثرى. بمعنى آخر، لن تحصل على الفوائد الكاملة لعصير التوت البري النقي من هذا المشروب.
يحتوي Ocean Spray Light 50 Cranberry على 50 سعرة حرارية فقط، ولكن هناك 7 جرامات من السكر المضاف. ستحصل أيضًا على المُحلي الاصطناعي السكرالوز. كما أنه يحتوي على عصير العنب للحصول على حلاوة إضافية.
يتمتع كل من عصائر Ocean Spray’s Diet Cranberry و Zero Sugar بميزة عدم إضافة السكر و5 سعرات حرارية. ومع ذلك، ستجد الكثير من المكونات الأخرى مثل سترات الصوديوم وحمض الفوماريك والسكريات الاصطناعية.
عصير التوت البري له فوائد صحية عديدة
غالبًا ما يُعرف عصير التوت البري بتأثيره على صحتك البولية. إذا كنت تعاني من التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs)، وجدت مراجعة عام 2017 في مجلة التغذية أن التوت البري (العصائر والمكملات الغذائية) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية مرة أخرى بنسبة 26٪. نظرًا لأن التهاب المسالك البولية هو عدوى بكتيرية، فلا يمكن لعصير التوت البري علاج التهاب المسالك البولية.
تم استخدام عصير التوت البري منخفض السعرات الحرارية من Ocean Spray في دراسة أجريت عام 2015 في مجلة التغذية لمعرفة كيف يمكن أن يقلل من الحالات المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي. لمدة ثمانية أسابيع، شربت إحدى المجموعات كوبين من عصير التوت البري يوميًا بينما تناولت مجموعة أخرى مشروبًا وهميًا. قام شاربي عصير التوت البري بخفض مستويات الدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب ومستويات السكر في الدم وضغط الدم الانبساطي. كما خفض عصير التوت البري مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من مقاومة الأنسولين سابقًا.
قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير التوت البري الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nutrition. كما تم استخدام التوت البري منخفض السعرات الحرارية في Ocean Spray أيضًا في هذه الدراسة، حيث شربت مجموعة من النساء كأسين يوميًا لمدة 90 يومًا. وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة، فإن النساء اللاتي شربن عصير التوت البري كان لديهن مستويات أقل من بعض علامات التهاب المفاصل الروماتويدي.