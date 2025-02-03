هل كانت هذه الكلمات النهائية المأساوية لروني فان زانت؟

في المساء التالي لريني فان زانت وبقية Lynyrd Skynyrd في قاعة Greenville Memorial Auditorium في غرينفيل ، ساوث كارولينا ، استقلوا طائرتهم الخاصة للتوجه إلى باتون روج ، لويزيانا. كانوا يقومون بجولة لدعم أحدث ألبومهم ، “Street Survivers” ، وكانوا في حالة معنوية عالية. ولكن لم يكن كل شيء على ما يرام في 20 أكتوبر 1977. كان لدى عازف الجيتار ألين كولينز شعور سيء بشأن المقاومة ذات المحرك المزدوج 240. وقبل يومين ، شاهد عمودًا كبيرًا من النار من المحرك الأيمن أثناء وجودهم في الجو. لم يكن يريد ركوب الطائرة في تلك الليلة. لم يفعل مغني النسخ الاحتياطي للفرقة ، كاسي جينز.

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“كان هناك الكثير من الناس على متن الطائرة الذين يعرفون أن هناك شيئًا ما خطأ” ، قال Artemis Pyle ، عازف الدرامز في الفرقة ، لصحيفة أورلاندو سينتينيل في عام 1988. “لكننا جميعًا تابعنا بعضنا البعض ، وهذا هو المكان الذي ارتكبناه خطأنا.” عضو الفرقة الوحيد الذي لم يظهر هو فان زانت. “مهلا ، إذا كان الرب يريدك أن تموت على هذه الطائرة ، عندما يكون وقتك ، إنه وقتك” ، يتذكر غاري روسنجتون ، أحد لاعبي الجيتار في الفرقة ، قائلاً. “دعنا نذهب يا رجل. لدينا أزعج للقيام به.” بعد ساعات قليلة ، نفدت طائرة Lynyrd Skynyrd من الغاز وتحطمت في ولاية ميسيسيبي وودز بالقرب من جيلسبورغ ، مما أدى إلى مقتل فان زانت ، والمغنية الاحتياطية كاسي جينز وشقيقها ستيف-آخر من عازفي الجيتار في الفرقة-وكذلك مدير الطريق المساعد ومدرسهم طيار الطائرة و copilot.

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