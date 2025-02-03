هل كانت هذه الكلمات النهائية المأساوية لروني فان زانت؟

في المساء التالي لريني فان زانت وبقية Lynyrd Skynyrd في قاعة Greenville Memorial Auditorium في غرينفيل ، ساوث كارولينا ، استقلوا طائرتهم الخاصة للتوجه إلى باتون روج ، لويزيانا. كانوا يقومون بجولة لدعم أحدث ألبومهم ، “Street Survivers” ، وكانوا في حالة معنوية عالية. ولكن لم يكن كل شيء على ما يرام في 20 أكتوبر 1977. كان لدى عازف الجيتار ألين كولينز شعور سيء بشأن المقاومة ذات المحرك المزدوج 240. وقبل يومين ، شاهد عمودًا كبيرًا من النار من المحرك الأيمن أثناء وجودهم في الجو. لم يكن يريد ركوب الطائرة في تلك الليلة. لم يفعل مغني النسخ الاحتياطي للفرقة ، كاسي جينز.
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“كان هناك الكثير من الناس على متن الطائرة الذين يعرفون أن هناك شيئًا ما خطأ” ، قال Artemis Pyle ، عازف الدرامز في الفرقة ، لصحيفة أورلاندو سينتينيل في عام 1988. “لكننا جميعًا تابعنا بعضنا البعض ، وهذا هو المكان الذي ارتكبناه خطأنا.” عضو الفرقة الوحيد الذي لم يظهر هو فان زانت. “مهلا ، إذا كان الرب يريدك أن تموت على هذه الطائرة ، عندما يكون وقتك ، إنه وقتك” ، يتذكر غاري روسنجتون ، أحد لاعبي الجيتار في الفرقة ، قائلاً. “دعنا نذهب يا رجل. لدينا أزعج للقيام به.” بعد ساعات قليلة ، نفدت طائرة Lynyrd Skynyrd من الغاز وتحطمت في ولاية ميسيسيبي وودز بالقرب من جيلسبورغ ، مما أدى إلى مقتل فان زانت ، والمغنية الاحتياطية كاسي جينز وشقيقها ستيف-آخر من عازفي الجيتار في الفرقة-وكذلك مدير الطريق المساعد ومدرسهم طيار الطائرة و copilot.
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ذكريات مختلفة عن لحظات فان زانت الأخيرة
قبل أن يخرج المحرك الأيمن وتوفي ، كان العديد من أعضاء الفرقة يلعبون لعبة البوكر في الجزء الخلفي من الطائرة بينما كان روني فان زانت يرقد على الأرض بالقرب من الأمام يعانون من آلام الظهر. ثم ، خرج المحرك الأيسر أيضًا. خرج الطيار ، والتر ماكريري ، وأخبر الـ 24 راكبًا على متنها أنهم نفدوا من الغاز وأن يضعوا رؤوسهم بين أرجلهم. رأى Artemis Pyle Van Zant وهو يستيقظ ويتجه نحو الجزء الخلفي من الطائرة للاستيلاء على وسادة ثم العودة إلى المقدمة. ابتسم هو وبيل لبعضهما البعض ، وهم يشطبان اليدين بدون كلمة. يتذكر بايل: “كان يعلم أنه سيموت”. فان زانت ثم أخذ مقعد وتراكم نفسه.
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جين أودوم ، رئيس أمن Lynyrd Skynyrd ، تذكرت الأشياء بشكل مختلف. استيقظ فان زانت ، الذي كان ينام على الأرض ، وساعده في مقعد. “رجل ، فقط دعني أنام” ، يتذكر أودوم فان زانت قائلاً (عبر “Lynyrd Skynyrd: تذكر الطيور الحرة في Southern Rock”). في تذكر أودوم ، كانت هذه هي الكلمات الأخيرة للمغني قبل وفاته المأساوية. صرخ أودوم قبل أن تضغط الطائرة على الأشجار: “ستعطل الطائرة ؛ ضع رأسك لأسفل”. وبحسب ما ورد كان ضابط الأمن هو الوحيد الذي لا يرتدي حزام الأمان.
“تدحرجت أسفل تل في علبة القمامة”
اندلعت طائرة Lynyrd Skynyrd لمسار طوله 500 قدم عبر الغابة. مزق التأثير الأجنحة وافتح جسم الطائرة. “لقد استمر الحادث نفسه فقط حوالي 15 ثانية على الأكثر … لقد شعرت وكأنه متدحرج على تل في علبة القمامة وضرب حوالي مائة من مضرب البيسبول في نفس الوقت” ، لاعب لوحة المفاتيح في الفرقة ، بيلي باول ، قال أورلاندو سينتينيل. قُتلت روني فان زانت على الفور من صدمة حادة في القوة إلى رأسها مع عازف الجيتار ستيف جينز ، مدير الطريق المساعد في الفرقة دين كيلباتريك ، الطيار والتر ماكريري ، والطيار المشارك ويليام جراي جونيور ، في هذه الأثناء ، نجا كاسي جينز من الحادث فقط من الموت من الموت من الموت فقدان الدم من إصاباتها الواسعة. كل شخص آخر على متن الطائرة قد أصيب ، ثلاثة بشكل نقدي. أعادت عائلة فان زانت جثته إلى جاكسونفيل ، فلوريدا ، لدفنها في المدينة حيث كان له دور فعال في تشكيل Lynyrd Skynyrd في منتصف الستينيات.
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ربما لن نعرف أبدًا ما إذا كانت الكلمات النهائية المأساوية لفان زانت هي مصير الاستفادة ، “مهلا ، إذا كان الرب يريدك أن تموت على هذه الطائرة ، أو عندما يكون وقتك” أو وقتك “أو أكثر من ذلك بكثير ، “رجل ، فقط دعني أنام.” في كلتا الحالتين ، يعيش صوت فان زانت في موسيقى الفرقة التي ساعدها.