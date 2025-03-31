هل لدى الغسالات ذات التحميل العلوي مرشح؟

إذا كان لديك غسالة غسالة كبيرة ، فأنت من بين غالبية الأميركيين الذين يمتلكون هذا النوع من الأجهزة على غسالة أمامية. في حين أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب اتخاذها بين الغسالات الأمامية مقابل التحميل العلوي ، إلا أن الأنماط الأخيرة تميل إلى عدم وجود العديد من مشكلات الصيانة. اعتمادًا على النموذج ، قد لا تضطر أيضًا إلى تغيير أي مرشحات. لا تحتوي معظم الغسالات الحديثة التي تحمل الرموز على مرشحات ، ولكن لا تزال هناك بعض التحذيرات وتوصيات الصيانة التي لا تزال بحاجة إلى متابعتها للمساعدة في الحفاظ على أجهزتك في حالة جيدة لسنوات قادمة.

عادةً ما يكون لدى الغسالات ذات التحميل الأعلى المصنوع قبل عام 2001 المرشحات التي تحتاج إلى تنظيفها كل شهر. هذا جزء مهم من الغسالة الخاصة بك ، يجب عليك التأكد من التنظيف للمساعدة في منع المشكلات في نظام الضخ. إذا كان لديك غسالة جديدة ، فمن المحتمل ألا تحتاج إلى تنظيف أي مرشحات. تم تزويد الغسالات الحديثة ذات التحميل العلوي بثقوب تصريف أكبر للمساعدة في إزالة أي الوبر أو الأوساخ أو الحطام الأخرى التي يمكن أن تسد في جهازك. ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات ، لأن بعض النماذج بعد عام 2001 لديها مرشحات الوبر القابلة للإزالة. من المهم أيضًا اتباع تعليمات الشركة المصنعة للصيانة ، والتي يمكن أن تختلف بين الآلات. بدلاً من ذلك ، يمكنك الاتصال بالشركة المصنعة مباشرة للحصول على المشورة إذا لم تكن متأكدًا من صنع الغسالة.