هل لدى الغسالات ذات التحميل العلوي مرشح؟

إذا كان لديك غسالة غسالة كبيرة ، فأنت من بين غالبية الأميركيين الذين يمتلكون هذا النوع من الأجهزة على غسالة أمامية. في حين أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب اتخاذها بين الغسالات الأمامية مقابل التحميل العلوي ، إلا أن الأنماط الأخيرة تميل إلى عدم وجود العديد من مشكلات الصيانة. اعتمادًا على النموذج ، قد لا تضطر أيضًا إلى تغيير أي مرشحات. لا تحتوي معظم الغسالات الحديثة التي تحمل الرموز على مرشحات ، ولكن لا تزال هناك بعض التحذيرات وتوصيات الصيانة التي لا تزال بحاجة إلى متابعتها للمساعدة في الحفاظ على أجهزتك في حالة جيدة لسنوات قادمة.
عادةً ما يكون لدى الغسالات ذات التحميل الأعلى المصنوع قبل عام 2001 المرشحات التي تحتاج إلى تنظيفها كل شهر. هذا جزء مهم من الغسالة الخاصة بك ، يجب عليك التأكد من التنظيف للمساعدة في منع المشكلات في نظام الضخ. إذا كان لديك غسالة جديدة ، فمن المحتمل ألا تحتاج إلى تنظيف أي مرشحات. تم تزويد الغسالات الحديثة ذات التحميل العلوي بثقوب تصريف أكبر للمساعدة في إزالة أي الوبر أو الأوساخ أو الحطام الأخرى التي يمكن أن تسد في جهازك. ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات ، لأن بعض النماذج بعد عام 2001 لديها مرشحات الوبر القابلة للإزالة. من المهم أيضًا اتباع تعليمات الشركة المصنعة للصيانة ، والتي يمكن أن تختلف بين الآلات. بدلاً من ذلك ، يمكنك الاتصال بالشركة المصنعة مباشرة للحصول على المشورة إذا لم تكن متأكدًا من صنع الغسالة.
نصائح لتنظيف غسالة كبيرة التحميل وتحديد موقع أي مرشحات
في السابق ، كان لدى الغسالات ذات التحميل العلوي مرشحات تتطلب تنظيفات منتظمة. إذا تم صنع جهازك قبل عام 2001 ، فمن المحتمل أن يكون لديه مرشح. يمكنك اتخاذ هذا التصميم من خلال النظر أسفل المحرض ، الذي يقع في وسط أسطوانة الغسيل. قم بإزالة الغطاء العلوي للمحرض لمعرفة ما إذا كان هناك مرشح. بمجرد العثور على هذا ، قد تحتاج إلى مفك البراغي لإزالته. ثم شطفه قبل وضعه في الخلف. تسمح بعض النماذج أيضًا بإزالة المرشح باليد. إذا كان جهازك جديدًا نسبيًا ولم ترى مرشحًا في النظام أو تم تحديده في دليل المالك ، فمن المحتمل أنك لست بحاجة إلى القيام بهذا النوع من الصيانة.
ومع ذلك ، يمكن أن تأتي بعض الراحة الشاملة للأجهزة الحديثة بتكلفة. بشكل عام ، لا تدوم الغسالات الجديدة-بما في ذلك المحولات العليا-طالما أن النماذج القديمة من الماضي ، مما يجعل التنظيف والصيانة أكثر أهمية. بشكل عام ، يجب عليك تنفيذ تنظيف عميق لغسالة التحميل الأعلى مرة واحدة كل ستة أشهر ، ما لم توصي الشركة المصنعة بخلاف ذلك. عند تحديد أفضل طريقة لتنظيف الغسالة الخاصة بك ، هناك خيارات تجارية و DIY يجب مراعاتها. على سبيل المثال ، يمكنك شراء أقراص التنظيف ، مثل منظف غسالة Tide ، أو يمكنك استخدام محلول الصودا والخبز. من المهم أيضًا أن ينقع وفرك أي مكونات إزالة بلطف ، مثل صواني المنظفات. بمجرد الانتهاء من تنظيف الماكينة وأي مرشحات قابلة للتطبيق ، قم بتجفيف السطح بأكمله بقطعة قماش ألياف دقيقة نظيفة والسماح للباب بالبقاء مفتوحًا لإنهاء تجفيف الهواء.