هل مجموعات أدوات ميكانيكا DeWalt تستحق الثمن؟

عندما يتعلق الأمر بالأدوات التي يجب أن يمتلكها كل مالك منزل، فإن مجموعة الأدوات الميكانيكية لا تكون دائمًا موجودة في القائمة. ربما ينبغي ذلك. تمنحك مجموعات أدوات الميكانيكا أحجامًا متعددة من أدوات التثبيت القابلة للتبديل لفك البراغي والصواميل باستخدام المقابس والسقاطات والمفاتيح والكماشة والمزيد. إنها تساعدك على الوصول إلى المناطق الصعبة واكتساب النفوذ لفك أو تشديد البراغي. عندما تحتاج إلى الكثير من أدوات التثبيت أو الأدوات ذات الأحجام المختلفة لوظيفة معينة، أو تجد نفسك تكمل مجموعة من الأعمال اليدوية المختلفة في حياتك اليومية، يمكنك شراء مجموعة تحتوي على قطع متعددة بالداخل بدلاً من الاضطرار إلى مطاردتها بشكل فردي.
تتراوح هذه المجموعات من وجود بضع عشرات من القطع بالداخل إلى بضع مئات من القطع. يمكن وضع مجموعات أصغر حجمًا داخل علبة أصغر حجمًا، مما يسهل حملها معك. توفر المجموعات الأكبر حجمًا مزيدًا من التنوع وتضمن دائمًا حصولك على المقبس أو حجم الأداة الدقيق الذي تحتاجه داخل المجموعة.
إذا كنت مهتمًا بإحدى مجموعات أدوات الميكانيكا هذه، فقد تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق المال مقابل شراء قطع فردية. على وجه التحديد، قد تتساءل عما إذا كنت بحاجة إلى مجموعة أدوات ذات علامات تجارية مشهورة، مثل DeWalt، للحصول على أكبر فائدة. تتمتع أدوات DeWalt بسعر باهظ مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. يتم تصنيع أدوات DeWalt في كثير من الأحيان في الولايات المتحدة بمواد من مصادر عالمية، مما يعني أن بعض الأشخاص على استعداد للتفاخر في شراء أدوات DeWalt المتطورة للحصول على أفضل جودة. تعرف على المزيد حول ما إذا كانت مجموعات أدوات الميكانيكا من DeWalt يمكن أن تمثل قيمة جيدة بالنسبة لك.
تؤكد مجموعة أدوات ميكانيكا DeWalt الصغيرة على السقاطة والمآخذ
تقدم DeWalt مجموعة أدوات ميكانيكا القيادة المكونة من 100 قطعة من ToughSeries. يكلف 199 دولارًا في Tool Nut. يمكنك بالتأكيد العثور على مجموعات أدوات ميكانيكية أقل تكلفة في السوق. للمقارنة، تتوفر مجموعة أدوات Craftsman المكونة من 102 قطعة على Amazon مقابل 109 دولارات. بالمقارنة مع مجموعة Craftsman، تركز مجموعة DeWalt بشكل أكبر على المقابس والمفاتيح السداسية. تشتمل مجموعة Craftsman على كماشة ومطرقة وشريط قياس ومفكات براغي. قد يفضل الشخص الذي يبحث عن مجموعة تحتوي على القليل من كل شيء القيمة التي يحصل عليها من مجموعة Craftsman. أولئك الذين يمتلكون الأدوات الأساسية بالفعل ويبحثون عن بعض المقابس والمثبتات المتقدمة قد يحصلون على قيمة أفضل من مجموعة أدوات ميكانيكا DeWalt.
إذا حاولت شراء القطع الفردية لمجموعة ToughSeries 2 Drive المكونة من 100 قطعة من DeWalt بشكل منفصل، فسيكلف ذلك أكثر قليلاً من شرائها في المجموعة. تبلغ تكلفة الطرازات 1/4 و 3/8 بوصة 144T في مجموعة DeWalt حوالي 80 دولارًا إجمالاً. تحتوي المجموعة على مقبس 29 1/4 بوصة و29 3/8 بوصة. يمكنك الدفع في أي مكان من 80 دولارًا إلى 240 دولارًا مقابل عدد مماثل من مقابس DeWalt. تحتوي مجموعة DeWalt على ستة مفاتيح ربط، والتي يمكن أن تكلف ما بين 40 إلى 50 دولارًا للشراء. تتكلف هذه الأجزاء فقط من مجموعة أدوات الميكانيكا DeWalt ما بين 200 دولار إلى 370 دولارًا بشكل منفصل، ولكنك تحصل أيضًا على أربعة أشرطة تمديد ومفصلين عالميين و28 مفتاحًا سداسيًا في مجموعة ToughSeries 2، مما يجعل اختيار المجموعة أفضل بكثير بدلا من بناء بنفسك.
قياس قيمة مجموعة أدوات ميكانيكا DeWalt الكبيرة
واحدة من أكبر مجموعات DeWalt هي مجموعة أدوات ميكانيكا القيادة ToughSeries 3 المكونة من 185 قطعة. إنه متوفر في Tool Nut مقابل 319 دولارًا. للمقارنة، تقدم Lowe’s مجموعة أدوات ميكانيكية من Craftsman مكونة من 256 قطعة مقابل 169 دولارًا. توفر مجموعة Craftsman سقاطات فردية مقاس 1/4 و3/8 و1/2 بوصة بالإضافة إلى 86 مقبسًا مختلفًا. تتضمن أيضًا مفاتيح ربط مجمعة، ومفاتيح سداسية، ومفك صغير، و99 قطعة خاصة. تحتوي مجموعة أدوات الميكانيكا DeWalt المكونة من 185 قطعة أيضًا على ثلاثة سقاطات مختلفة، بالإضافة إلى مفاتيح سداسية ومفاتيح ربط مجمعة. لا يقدم محركًا صغيرًا أو قطعًا خاصة، ولكنه يحتوي على 109 مقبسًا متضمنًا. تحتوي كلتا المجموعتين على أدوات متقدمة، لذا فهي ليست مناسبة حقًا لأولئك الذين يبحثون عن مجموعة أدوات على مستوى المبتدئين. تمنحك مجموعة متنوعة من أحجام السقاطة والمقبس القدرة على التعامل مع أي صامولة ومسمار تقريبًا قد تواجهه.
سيكلف شراء السقاطة DeWalt 1/4 و3/8 و1/2 بوصة 144T بشكل منفصل حوالي 140 دولارًا. إذا أردت شراء 109 مقابس في مجموعة DeWalt بشكل منفصل، فستكلفك ما بين 120 إلى 350 دولارًا. ستتكلف المفاتيح العشرة في مجموعة أدوات الميكانيكا DeWalt ما بين 50 إلى 70 دولارًا للشراء. ستتكلف هذه المكونات وحدها حوالي 310 إلى 560 دولارًا للشراء بشكل منفصل، مما يجعل ToughSeries 3 قيمة جيدة إذا كنت بحاجة إلى هذه الأدوات. ستحصل أيضًا على ثلاثة مفاصل عالمية، وثلاثة مقابس شمعات الإشعال، ومحولات لكل سقاطة، وتسعة قضبان تمديد، وتسعة مقابس سداسية، وثمانية مقابس توركس، و28 مفتاحًا سداسيًا.