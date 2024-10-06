هل من الآمن تناول الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس؟ إليك ما نعرفه

يكون الجنس أكثر متعة عندما لا تعاني من أي آلام أو آلام أثناء ممارسة الجنس. على الرغم من أن الهرمونات التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الجنس، مثل الأوكسيتوسين، تعمل كمسكنات طبيعية للألم، اعتمادًا على شدة تلك الآلام المذكورة أعلاه، فقد تشعرين بالحاجة إلى تناول شيء آخر. إذا كنت واحدًا من 58 مليون شخص مصاب بالتهاب المفاصل في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن هذا “الشيء الآخر” هو مسكن للألم بدون وصفة طبية.

في حين أن تناول الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس قد يكون أمرًا طبيعيًا، إلا أنه شيء قد ترغب في التفكير في التخلص من عادة القيام به. من السهل تصنيف الإيبوبروفين على أنه غير ضار لأنه يسهل الوصول إليه، لكن الأمور في الواقع أكثر دقة – خاصة إذا كان لديك قضيب. “لا يخلو الإيبوبروفين من آثاره الجانبية، بما في ذلك ضعف الانتصاب (و) ناهيك عن ارتفاع ضغط الدم والقرحة والصداع ومشاكل الكلى،” هذا ما قاله جراح العمود الفقري المعتمد من المجلس الوظيفي الشامل الدكتور هومان ميلاميد حصريًا لـ Health Digest.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 ونشرت في مجلة جراحة المسالك البولية، من بين 23215 مشاركًا أبلغوا عن “ضعف الانتصاب المعتدل أو الشديد”، كان 13240 (حوالي 57٪) من مستخدمي العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID) بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الرجال الذين عانوا من الضعف الجنسي وذكروا أنهم “تعرضوا لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية” يفوق عدد أولئك الذين “لم يتعرضوا لها”.