هل من الآمن تناول الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس؟ إليك ما نعرفه

يكون الجنس أكثر متعة عندما لا تعاني من أي آلام أو آلام أثناء ممارسة الجنس. على الرغم من أن الهرمونات التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الجنس، مثل الأوكسيتوسين، تعمل كمسكنات طبيعية للألم، اعتمادًا على شدة تلك الآلام المذكورة أعلاه، فقد تشعرين بالحاجة إلى تناول شيء آخر. إذا كنت واحدًا من 58 مليون شخص مصاب بالتهاب المفاصل في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن هذا “الشيء الآخر” هو مسكن للألم بدون وصفة طبية.
في حين أن تناول الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس قد يكون أمرًا طبيعيًا، إلا أنه شيء قد ترغب في التفكير في التخلص من عادة القيام به. من السهل تصنيف الإيبوبروفين على أنه غير ضار لأنه يسهل الوصول إليه، لكن الأمور في الواقع أكثر دقة – خاصة إذا كان لديك قضيب. “لا يخلو الإيبوبروفين من آثاره الجانبية، بما في ذلك ضعف الانتصاب (و) ناهيك عن ارتفاع ضغط الدم والقرحة والصداع ومشاكل الكلى،” هذا ما قاله جراح العمود الفقري المعتمد من المجلس الوظيفي الشامل الدكتور هومان ميلاميد حصريًا لـ Health Digest.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 ونشرت في مجلة جراحة المسالك البولية، من بين 23215 مشاركًا أبلغوا عن “ضعف الانتصاب المعتدل أو الشديد”، كان 13240 (حوالي 57٪) من مستخدمي العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID) بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد الرجال الذين عانوا من الضعف الجنسي وذكروا أنهم “تعرضوا لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية” يفوق عدد أولئك الذين “لم يتعرضوا لها”.
بدائل الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس
تشير البيانات إلى أننا، كثقافة، أصبحنا نعتمد إلى حد ما على تناول حبوب منع الحمل لكل شيء تحت الشمس تقريبًا. وفقًا لموقع ChemAnalyst، فإن أمريكا الشمالية لديها أعلى استهلاك للإيبوبروفين في العالم، مما يشير إلى الحاجة إلى دراسة أكثر جدية للآثار الجانبية المحتملة التي تأتي مع تناوله. ومع ذلك، من المهم أن تدرك أن لديك طرقًا أخرى لإدارة الألم، خاصة إذا لم تكن خائفًا من إجراء تغييرات في نمط حياتك.
يقول الدكتور هومان ميلاميد: “إذا كان ذلك ممكنًا، جرب أسلوبًا غير دوائي للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل”. “يمكنك البدء بخسارة أي وزن زائد تحمله.” يقترح الدكتور ميلاميد القيام بذلك عن طريق الالتزام بنظام غذائي نباتي في الغالب. هذا لا يعني أن تصبح نباتيًا، ولكن تناول المزيد من الخضار مما قد تأكله الآن. كما أن ممارسة التمارين الرياضية اللطيفة على المفاصل، مثل التمارين الرياضية المائية واليوغا والسباحة وتدريبات القوة، هي طرق جيدة (وصحية) لتجنب الألم. “لا بأس بالاستخدام العرضي للإيبوبروفين، لكن لا تعتمد عليه عندما تكون هناك خيارات أخرى.”
كيفية تناول الإيبوبروفين قبل ممارسة الجنس بمسؤولية
إذا قمت بإجراء التغييرات اللازمة على حياتك ولكنك لا تزال تشعر بالحاجة إلى تناول عقار إيبوبروفين أو اثنين من وقت لآخر قبل ممارسة الجنس، فأنت تريد أن تكون حكيمًا بشأن هذا الأمر. “اسمح بساعة واحدة (حتى تصبح) سارية المفعول قبل النشاط الجنسي” ، وفقًا للدكتور هومان ميلاميد. ومع ذلك، فهو ينصح بشدة الأشخاص الذين لديهم أعضاء ذكرية بعدم تناول الدواء بالكامل. يقول: “سأتجنب تناوله على الإطلاق إذا كنت ترغب في الاستمتاع بحياة جنسية متسقة وصحية”.
في حين أن ضعف الانتصاب قد يبدو وكأنه أكبر مصدر قلق محتمل يتعلق بتناول الإيبوبروفين، إلا أنه يجب أن تؤخذ الآثار الجانبية المحتملة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى على محمل الجد. كما ينبغي أن تكون المشكلات الأقل صعوبة، لأنها قد تمنعك حتى من الرغبة في ممارسة الجنس على الإطلاق: على سبيل المثال، آلام البطن، أو المعدة الحامضة، أو الإسهال لن تجعل أي شخص في مزاج لممارسة الجنس.