هل من الأفضل أن يكون لديك حقيبة جيتار صلبة أم ناعمة؟

هل تريد حماية جيتارك من الضربات والصدمات بالإضافة إلى الغبار والرطوبة، أم الأخيرة فقط؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يجب الإجابة عليه عندما تتساءل عما إذا كنت تريد شراء حافظة صلبة أو حافظة ناعمة للجيتار الخاص بك أم لا. كلاهما يحمي من العناصر، لكن الحالات الصعبة أكثر ثباتًا إلى حد كبير وتوفر حماية أفضل بكثير – مع بعض التحذيرات.
من الناحية المثالية، يجب أن يتضمن أي تخزين كبير للجيتار حقيبة صلبة مخصصة مع نوع من الداخل الناعم وحتى الغامض، ويكون الملاءمة المريحة هي الأفضل. سيؤدي ذلك إلى حماية الجيتار من الدوس عليه أو سحقه وما إلى ذلك من الخارج، كما يحميه من الطقطقة على الجزء الداخلي من العلبة عند التصادم. أنت تريد أيضًا الاحتفاظ بالجيتار داخل هذه الحقيبة الصلبة عندما لا يتم استخدامه، وليس على حامل حيث يتعرض للغبار والضوء والرطوبة التي ستأكل الخشب والأوتار والالتقاطات والأجزاء الحساسة الأخرى بمرور الوقت. فكر في التخزين طويل الأمد أو السفر أو تغيير المنزل أيضًا. ستحتاج إلى تكديس الجيتار، ووضعه على الأشياء، ووضعه في مكانه، وما إلى ذلك – كل هذا يتطلب حافظة صلبة إلا إذا كنت تريد تدمير آلتك الموسيقية. علاوة على ذلك، تحتوي الأصداف الصلبة على أقفال فعلية وليس سحابات فقط.
ومع ذلك، لا يتعين عليك تجاهل الحالات الناعمة تمامًا. إنها بالتأكيد أخف وزنًا وأسهل في الحمل، لذا يمكن أن تكون أفضل للعربات أو التخزين قصير المدى في مكان آمن. فقط تذكر أنها في الأساس مجرد سترات غبار توفر الحد الأدنى من الحماية من الصدمات.
خصوصيات وعموميات الحالات الصعبة
كلما اعتنيت بجيتارك بشكل أفضل، كلما طال أمده، حتى ما يصل إلى مئات السنين بالنسبة للجيتار الصوتي المحفوظ تمامًا – الأمر بهذه البساطة. تعتبر الحافظات الصلبة هي الحماية الأولى والأخيرة والنهائية للجيتار، وهي تتفوق بشكل كبير على الحافظات الناعمة في كل شيء باستثناء الوزن وسهولة الحمل. تأتي بعض القيثارات مع حافظة صلبة خاصة بها، ومصممة بشكل مثالي للجيتار المعني، على الرغم من أن هذا للأسف أقل شيوعًا في الوقت الحاضر عما كان عليه من قبل. ومع ذلك، لا تزال الحالات الناعمة المجانية شائعة. هذا يعني أنه يجب عليك شراء الجيتار متوقعًا أن تكون الحافظة جزءًا من عملية الشراء، حتى تتمكن من اختباره بنفسك.
لسوء الحظ، يمكن أن تكون الحالات الصعبة باهظة الثمن مثل القيثارات الرخيصة، مثل Fender Stratocaster Squier. يجب عليك أيضًا التأكد من أن العلبة تناسب جيتارك بطريقة لا تسمح للجيتار بالتأثير على الجزء الداخلي. في أغلب الأحيان، أفضل ما يمكنك فعله هو البحث عن الحافظات التي تتوافق مع الطراز أو الطراز أو الخط العام للجيتار الخاص بك، مثل حافظات Martin الصوتية للقيثارات الصوتية Martin؛ سيتم دائمًا تقسيم الحالات إلى أنواع صوتية وكهربائية.
يمكن أيضًا للمهووسين ذوي التفكير الفني من الجمهور التحقق من مواد الحالة إذا أرادوا ذلك، بدءًا من أغلفة ABS الخارجية (واهية جدًا، ولكن لا بأس بها) إلى حافظات ألياف الكربون (الأشياء القاسية). تحقق أيضًا من السُمك والجزء الداخلي من الرغوة/القطيفة للتأكد من أنها سميكة وغير كاشطة بدرجة كافية.