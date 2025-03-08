هل يجلس المآدب مباشرة لمطبخك؟ الجانب السلبي الكبير الذي يجب أن تفكر فيه

من الذي لا يحب المشاعر المتطورة للمقهى التي يمكن أن توفرها مقاعد المأدبة؟ هذا التكوين المقاعد ، الذي يتميز عمومًا بمقعد مبطن أو منجد مع الظهر على الحائط ، يمكن أن يجعل أي مطبخ أو غرفة طعام يشعر وكأنه مطعم راقي. إذا اضطررت إلى التسلق أو الانزلاق داخل وخارج الجلوس في مطعم ، فقد تكون قد لاحظت الجانب السلبي الكبير في هذا المقاعد – قد يكون من المحرج للغاية الدخول والخروج منه.
قد يتولى اتجاه جلوس المأدبة ، ولكن فكر بعناية قبل الانضمام. في حين أن حرج التسلق داخل وخارج المقاعد قد يكون مجرد إزعاج بسيط بالنسبة لك ، فقد يجعل من المستحيل تقريبًا لأي شخص يستخدم كرسي متحرك أو التعامل مع مشكلات التنقل الأخرى للاستمتاع بوجبة مريحة. لا يتعلق الأمر بالمقاعد نفسها فقط. في كثير من الأحيان ، يرافق الجلوس في المآدب ارتفاعات أعلى من المتوسط ، مما يزيد من التحدي المتمثل في رفع كرسي متحرك إلى الطاولة. أولئك الذين يعانون من تحديات التنقل ليسوا هم الوحيدون الذين ليس مناسبة للجلوس في المآدب. يمكن أن يكون أيضًا تحديًا للأطفال الصغار لأن المقاعد لا تملك أي طريقة جيدة لتأمين الداعم عليهم. حتى لو لم يكن أي من هذه الجوانب السلبية ذات صلة بك في الوقت الحالي ، فإنها قد تجعل من الصعب على الضيوف الاستمتاع بالوجبات في منزلك.
خيارات جلوس أنيقة ويمكن الوصول إليها للجميع
إذا كنت تحب حقًا مظهر المقاعد في مأدبة ، فلن تضطر إلى استبعادها تمامًا. فقط تأكد من أن مقعدك ليس طويلاً لدرجة أن الناس مجبرون على الانزلاق على طوله أو التسلق على بعضهم البعض للخروج ، وتوفير خيارات جلوس أخرى أيضًا. يجب أن يجعل اختيار طاولة يكون سطحها أقل من 3 أقدام من الأرض مريحة لمستخدمي الكراسي المتحركة لفة كراسيهم حتى الطاولة أيضًا.
شيء آخر يجب وضعه في الاعتبار عند إنشاء مقاعد مأدبة يمكن الوصول إليها هو تصميم الجدول نفسه. يمكن أن تكون طاولة مربعة أو مستطيلة ذات ساق في كل زاوية أمرًا صعبًا بشكل خاص للمناورة مع مقاعد المأدبة. فكر بدلاً من ذلك في اختيار طاولة مستديرة أو بيضاوية مع قاعدة مركزية حتى لا يضطر الضيوف إلى الصعود فوق أرجل الطاولة للدخول أو الخروج من مقاعدهم. من شأن عدم وجود أرجل طاولة في الطريق أيضًا أن يجعل من السهل رفع الكراسي المتحركة إلى الطاولة بشكل مريح.
قد يعني هذا أنه لا يمكنك فقط شراء مجموعة طعام مآدب قبل الصنع ووضعها في مطبخك. لحسن الحظ ، يمكنك DIY بعض المقاعد المأدبة الرائعة وتخصيصها تمامًا لاحتياجات عائلتك. في حين أن جعل مطبخك أكثر سهولة في الوصول إلى أكثر من مجرد خيارات الجلوس ، يمكن أن تقطع الجدول والكراسي الصحيح شوطًا طويلاً نحو جعل مساحتك ترحب للجميع.