هل يجلس المآدب مباشرة لمطبخك؟ الجانب السلبي الكبير الذي يجب أن تفكر فيه

من الذي لا يحب المشاعر المتطورة للمقهى التي يمكن أن توفرها مقاعد المأدبة؟ هذا التكوين المقاعد ، الذي يتميز عمومًا بمقعد مبطن أو منجد مع الظهر على الحائط ، يمكن أن يجعل أي مطبخ أو غرفة طعام يشعر وكأنه مطعم راقي. إذا اضطررت إلى التسلق أو الانزلاق داخل وخارج الجلوس في مطعم ، فقد تكون قد لاحظت الجانب السلبي الكبير في هذا المقاعد – قد يكون من المحرج للغاية الدخول والخروج منه.

قد يتولى اتجاه جلوس المأدبة ، ولكن فكر بعناية قبل الانضمام. في حين أن حرج التسلق داخل وخارج المقاعد قد يكون مجرد إزعاج بسيط بالنسبة لك ، فقد يجعل من المستحيل تقريبًا لأي شخص يستخدم كرسي متحرك أو التعامل مع مشكلات التنقل الأخرى للاستمتاع بوجبة مريحة. لا يتعلق الأمر بالمقاعد نفسها فقط. في كثير من الأحيان ، يرافق الجلوس في المآدب ارتفاعات أعلى من المتوسط ​​، مما يزيد من التحدي المتمثل في رفع كرسي متحرك إلى الطاولة. أولئك الذين يعانون من تحديات التنقل ليسوا هم الوحيدون الذين ليس مناسبة للجلوس في المآدب. يمكن أن يكون أيضًا تحديًا للأطفال الصغار لأن المقاعد لا تملك أي طريقة جيدة لتأمين الداعم عليهم. حتى لو لم يكن أي من هذه الجوانب السلبية ذات صلة بك في الوقت الحالي ، فإنها قد تجعل من الصعب على الضيوف الاستمتاع بالوجبات في منزلك.