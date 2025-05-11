هل يرش زيت المغنيسيوم على بشرتك أي فوائد؟ هذا ما نعرفه

يجب أن يكون المغنيسيوم لحظة. من المحتمل أن تكون قد شاهدت بعض الاختراقات والمكملات الغذائية على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك في الحصول على المزيد من المغنيسيوم في نظامك. تحتاج إلى المغنيسيوم للعديد من الوظائف في جسمك ، بما في ذلك تنظيم إيقاع قلبك ، والحفاظ على العظام ، وتحقيق التوازن بين نسبة السكر في الدم ، والترويج للهدوء قبل النوم. بالتأكيد ، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وحتى الشوكولاتة الداكنة. يمكنك أيضًا تجربة موكتيل فتاة نائمة ، مما يضيف مسحوق المغنيسيوم الصغير.
ماذا عن علاجات الجلد مع المغنيسيوم؟ غالبًا ما يتم وصف أملاح إبسوم ، المصنوعة من المغنيسيوم ، لتهدئة العضلات والمفاصل المؤلمة. قد ترى أيضًا الكريمات والمواد الهلامية والمستحضرات والزيوت المخصب بالمغنيسيوم التي تدعي أنها تعزز مستويات المغنيسيوم في الجسم. والفكرة هي أن بشرتك يمكن أن تمتص هذا المعدن الأساسي وتنتج تأثيرًا مريحًا.
عندما يتم دمجها مع شكل موضعي من الميثوتريكسيت الدوائي للتهاب المفاصل ، قد يكون زيت المغنيسيوم مفيدًا إلى حد ما في تقليل آلام المفاصل والتهاب المفاصل ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة الكبش الدقيق. تم العثور على المزيج الصحيح من هذا التحرير والسرد لتقليل التورم وتحسين التنقل. ومع ذلك ، هناك القليل من الأدلة التي تظهر زيوت المغنيسيوم والكريمات يمكن أن تكمل مستويات المغنيسيوم في جسمك.
لا يمكن بشرتك امتصاص الكثير من المغنيسيوم
تساعد بعض الكريمات والزيوت ، مثل Bengay و Biofreeze ، على تهدئة العضلات المؤلمة عن طريق منع إشارات الألم بالقرب من سطح الجلد. أنها تخلق شعور التبريد ، ولكن فقط كمية صغيرة ، إن وجدت ، في مجرى الدم الخاص بك بالفعل. تم تصميم بقع عبر الجلد ، مثل تلك الخاصة بالعلاج الهرموني أو التدخين ، بشكل مختلف. يجب عليهم دفع الدواء عبر جميع طبقات بشرتك للوصول إلى مجرى الدم. للقيام بذلك ، يجب أن يكون الدواء صغيرًا جدًا في الحجم الجزيئي وقادر على الاختلاط بالدهون لاختراق الجلد (لكل أتلانتس بيولوجي).
تستخدم الشركات التي تبيع بخاخات المغنيسيوم والكريمات أفكارًا مماثلة لتسويق منتجاتها. يقترحون أنه يمكنك امتصاص المغنيسيوم عن طريق رشه على بشرتك والسماح له بالجلوس للامتصاص بشكل صحيح. تدعي بعض البخاخات أنها توفر حوالي 10 ملليغرام من المغنيسيوم لكل رذاذ ، مما يجعل الأمر يبدو وكأنه سوف نقع كل ذلك للوصول إلى توصيات المغنيسيوم اليومية.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة. أوضحت مقالة 2017 في العناصر الغذائية أن المغنيسيوم لا يمكنه الوصول بسهولة إلى خلاياك عبر الجلد. الطبقة العليا من بشرتك مصنوعة من الخلايا الميتة دون الناقلات الخاصة التي يحتاج المغنيسيوم إلى الانتقال إلى الداخل. لا يمكن امتصاص المغنيسيوم إلا من خلال فتحات صغيرة مثل بصيلات الشعر والغدد العرق ، والتي تغطي معًا أقل من 1 ٪ من سطح بشرتك. على عكس الأدوية في بقع عبر الجلد ، يرتبط المغنيسيوم بجزيئات الماء لجعلها كبيرة نسبيًا في الحجم الجزيئي. المغنيسيوم أيضًا لا يختلط جيدًا بالدهون ، مما يجعل من الصعب للغاية تجاوز الحاجز الطبيعي للبشرة.
هل تحتاج إلى ملحق المغنيسيوم؟
يحتاج معظم الرجال إلى ما لا يقل عن 400 ملليغرام من المغنيسيوم كل يوم ، ويجب أن تهدف النساء إلى 310 ملليغرام. الأشخاص الحوامل أو الرضاعة الطبيعية يحتاجون إلى المزيد من المغنيسيوم. تقول المعاهد الوطنية للصحة إن معظم الوجبات الأمريكية تخجل من المغنيسيوم الموصى به. هذا صحيح بشكل خاص في المراهقين والذكور الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض الجهاز الهضمي ، ومرض السكري من النوع 2 ، واضطراب تعاطي الكحول من أي مغنيسيوم لأن أجسادهم قد يكون لديهم وقت أكثر صعوبة في امتصاص المغنيسيوم ، أو يفقدون الكثير من المغنيسيوم من خلال بولهم.
يضعك شطيرة زبدة الفول السوداني والموز على القمح الكامل بالإضافة إلى كوب من حليب الصويا عند 188 ملليغرام من المغنيسيوم ، وقد يمنحك الفيتامينات النموذجية 100 ملليغرام أخرى نحو كمية المغنيسيوم الموصى بها. لا تحصل غالبًا على 100 ٪ من المغنيسيوم في الفيتامينات المتعددة القياسية لأن مكملات المغنيسيوم يمكن أن يكون لها تفاعلات مع العديد من الأدوية.
إذا كنت بصحة جيدة بشكل عام ولا يمكنك الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال طعامك ، فيمكنك التفكير في إضافة مكملات المغنيسيوم. قد ترغب في التحقق من طبيبك أولاً لمعرفة ما إذا كان لديك نقص المغنيسيوم ومعرفة ما إذا كان مكمل المغنيسيوم آمنًا لك. العديد من مكملات المغنيسيوم تأتي مع آثار جانبية مثل الإسهال والغثيان. ألقِ نظرة جيدة على مقدار المغنيسيوم في ملحقك ، لأن المعاهد الوطنية للصحة لا توصي أكثر من 350 ملليغرام من المغنيسيوم من خلال المكملات الغذائية. تذكر أن أشكالًا مختلفة من المغنيسيوم موجودة أيضًا في المسهلات وأدوية حرقة.