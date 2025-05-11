هل يرش زيت المغنيسيوم على بشرتك أي فوائد؟ هذا ما نعرفه

يجب أن يكون المغنيسيوم لحظة. من المحتمل أن تكون قد شاهدت بعض الاختراقات والمكملات الغذائية على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك في الحصول على المزيد من المغنيسيوم في نظامك. تحتاج إلى المغنيسيوم للعديد من الوظائف في جسمك ، بما في ذلك تنظيم إيقاع قلبك ، والحفاظ على العظام ، وتحقيق التوازن بين نسبة السكر في الدم ، والترويج للهدوء قبل النوم. بالتأكيد ، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وحتى الشوكولاتة الداكنة. يمكنك أيضًا تجربة موكتيل فتاة نائمة ، مما يضيف مسحوق المغنيسيوم الصغير.

ماذا عن علاجات الجلد مع المغنيسيوم؟ غالبًا ما يتم وصف أملاح إبسوم ، المصنوعة من المغنيسيوم ، لتهدئة العضلات والمفاصل المؤلمة. قد ترى أيضًا الكريمات والمواد الهلامية والمستحضرات والزيوت المخصب بالمغنيسيوم التي تدعي أنها تعزز مستويات المغنيسيوم في الجسم. والفكرة هي أن بشرتك يمكن أن تمتص هذا المعدن الأساسي وتنتج تأثيرًا مريحًا.

عندما يتم دمجها مع شكل موضعي من الميثوتريكسيت الدوائي للتهاب المفاصل ، قد يكون زيت المغنيسيوم مفيدًا إلى حد ما في تقليل آلام المفاصل والتهاب المفاصل ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة الكبش الدقيق. تم العثور على المزيج الصحيح من هذا التحرير والسرد لتقليل التورم وتحسين التنقل. ومع ذلك ، هناك القليل من الأدلة التي تظهر زيوت المغنيسيوم والكريمات يمكن أن تكمل مستويات المغنيسيوم في جسمك.