هل يستحق باب شاشة المرآب المغناطيسي في هاربور فريد الشراء؟

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معظمنا يتطلع إلى أيام الصيف الدافئة. وإذا كنت تعمل في كثير من الأحيان في المرآب ، سواء كانت تربط سيارتك أو تمارس هواية ، فأنت ملزم بالاستمتاع بوجود الباب مفتوحًا للسماح للهواء النقي. لسوء الحظ ، هذا يعني أيضًا السماح للبعوض وغيرها من الأخطاء التي يمكنك الاستغناء عنها. أو الغبار والحطام الذي يبدو أنهما يهبطون على كل شيء – مثل هذا المعطف الطازج من الطلاء أو الورنيش الذي قمت بتطبيقه للتو.
قد يكون لديك باب شاشة لأبواب منزلك التقليدية لمنع كل هذه الأشياء. في الواقع ، يمكن أن يزيد باب الشاشة الأنيق من جاذبية منزلك. فلماذا لا تستخدم نفس الفكرة للمرآب؟ حسنًا ، هذا بالضبط ما هو باب شاشة مرآب مرآب الشحن Harbour ، ولكن هل يستحق الشراء؟ بسعر 24.99 دولارًا فقط ، من الصعب بالتأكيد التغلب على السعر ، ويمنح أكثر من نصف مراجعات عملاء Harbour Freight تقييمات 5 نجوم. هناك بعض العيوب المحتملة ، لذلك دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات.
على الجانب الإيجابي من باب شاشة المرآب المغناطيسي في Harbour Freight
يدعي Harbour Freight أن باب شاشة المرآب المغناطيسي يمكن تثبيته في دقائق فقط ، ويبدو أن مجموعة التركيب المباشرة تُحمل هذا الأمر. هناك مسامير Philips لتوصيل شرائط العلوي والربط والحلقة للجوانب. إذا كنت قد استثمرت في تلك الأدوات الأساسية التي يجب أن يكون لدى كل مالك المنزل ، فيجب أن يكون تثبيت الوحدة نسيمًا. المغناطيس أسفل القسم المركزي يعني أنه يتم إغلاقه تلقائيًا خلفك ، وهو مثالي إذا كنت ممتلئًا أو تتوقع حركة المرور من الحيوانات الأليفة والأطفال. تسمح لك الابازيم بتدويرها إلى الأعلى عندما تريدها خارج الطريق.
تعليقات العملاء مثل “من السهل جدًا تعليقها” و “استغرقت أقل من 10 دقائق لتثبيت” تعزز الطبيعة التي لا تشوبها شائبة لباب الشاشة هذا. كان معظمهم سعداء بالقيمة مقابل المال ، واشترى العديد منهم أكثر من واحد. أنها لا تستخدم فقط للمرائب أيضا. أحد المشتري السعيد ينعكس على ما فعله العديد منهم: “نحن نستخدمها على شرفاتنا والفناء ، يساعد في الحفاظ على الحشرات والطيور”. (عبر Harbour Freight)
غالبية المالكين يظهرون أكثر من راضين عن شرائهم. أعطى أقل من عشرة أشخاص فقط مراجعات واحدة أو 2 نجوم. ومع ذلك ، فقد لفتوا الانتباه إلى اثنين من العيوب التي تستحق النظر. يشكك البعض في متانة شاشة البوليستر ، ولأن الجزء السفلي غير مرجح ، يمكن للنسم أن ترفعها وأحيانًا تسمح الأوساخ والحشرات.
ما تفعل بعض أبواب شاشة الجراج الأخرى بشكل أفضل
من المؤكد أن أي حل أكثر فاعلية سيكون أكثر تكلفة ، ولكن هناك العديد من الخيارات لباب شاشة أفضل ، اعتمادًا على كيفية استخدام المرآب الخاص بك. على الرغم من أن الأسعار ترتفع إلى حوالي مائة دولار ، فإن أكثر البدائل الصديقة للميزانية هي نماذج مثل باب المرآب المنزلق Laapee. لديها نسيج من الألياف الزجاجية الأكثر صعوبة وأسفل مرجح ، مما يجعله أقل اضطرابا بالرياح. يمكن أن يحتفظ أيضًا بالحيوانات الأليفة التي يمكن أن تضغط على باب شاشة مرآب الشحن Harbour مع القليل من الجهد.
إن الانتقال من ذلك هو أبواب شاشة مرآب قوية ، تعمل مثل أبواب المرآب ولكن لها مسار خاص بها. هذه تبدأ من حوالي أربعة عشر مائة دولار ، لذلك ربما تكون أكثر ملاءمة لأولئك الذين يفكرون في تحويل مرآبهم إلى غرفة متعة وعملية أخرى بدلاً من مجرد مكان لوقوف السيارات أو في ورشة أو تخزين. يأتي The Ultimate in Tuxury من شاشات باب المرآب المليئة بالمحركات مع تشغيل التحكم عن بُعد. نتوقع أن تدفع ما يزيد عن ثلاثة آلاف دولار لهذه.
هناك الكثير من الخيارات. بالطبع ، يعتمد الكثير على كيفية استخدامك للمرآب الخاص بك والمال الذي لديك للمشروع. خلاصة القول هي أنه قد يكون هناك خيارات أكثر متانة وجاذبية من باب شاشة المرآب المغناطيسي لشحن Harbour ، ولكن إذا كنت تريد حلًا سريعًا وسهلًا ومنخفض التكلفة ، فقد يكون الأمر يستحق الشراء.