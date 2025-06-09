هل يستحق باب شاشة المرآب المغناطيسي في هاربور فريد الشراء؟

يدعي Harbour Freight أن باب شاشة المرآب المغناطيسي يمكن تثبيته في دقائق فقط ، ويبدو أن مجموعة التركيب المباشرة تُحمل هذا الأمر. هناك مسامير Philips لتوصيل شرائط العلوي والربط والحلقة للجوانب. إذا كنت قد استثمرت في تلك الأدوات الأساسية التي يجب أن يكون لدى كل مالك المنزل ، فيجب أن يكون تثبيت الوحدة نسيمًا. المغناطيس أسفل القسم المركزي يعني أنه يتم إغلاقه تلقائيًا خلفك ، وهو مثالي إذا كنت ممتلئًا أو تتوقع حركة المرور من الحيوانات الأليفة والأطفال. تسمح لك الابازيم بتدويرها إلى الأعلى عندما تريدها خارج الطريق.

تعليقات العملاء مثل “من السهل جدًا تعليقها” و “استغرقت أقل من 10 دقائق لتثبيت” تعزز الطبيعة التي لا تشوبها شائبة لباب الشاشة هذا. كان معظمهم سعداء بالقيمة مقابل المال ، واشترى العديد منهم أكثر من واحد. أنها لا تستخدم فقط للمرائب أيضا. أحد المشتري السعيد ينعكس على ما فعله العديد منهم: “نحن نستخدمها على شرفاتنا والفناء ، يساعد في الحفاظ على الحشرات والطيور”. (عبر Harbour Freight)

غالبية المالكين يظهرون أكثر من راضين عن شرائهم. أعطى أقل من عشرة أشخاص فقط مراجعات واحدة أو 2 نجوم. ومع ذلك ، فقد لفتوا الانتباه إلى اثنين من العيوب التي تستحق النظر. يشكك البعض في متانة شاشة البوليستر ، ولأن الجزء السفلي غير مرجح ، يمكن للنسم أن ترفعها وأحيانًا تسمح الأوساخ والحشرات.