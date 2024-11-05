هل يعاني كريس هيمسوورث من مرض الزهايمر؟ إليك ما نعرفه

اعتاد الممثل كريس هيمسوورث على دفع جسده إلى أقصى الحدود. خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حارب الملل من خلال رفع الأثقال والسباحة وممارسة فنون الدفاع عن النفس ليصبح ضخمًا لدوره في فيلم “Thor: Love and Thunder”. اختبر هيمسوورث حدوده العقلية والجسدية في برنامجه على قناة ناشيونال جيوغرافيك “ليمتلس”، حيث تعلم كيفية الحفاظ على هدوئه أثناء المشي إلى حافة ناطحة سحاب والغطس في الماء المثلج.

أثناء عمله في فيلم “Limitless”، تلقى أخبارًا مدمرة. وكشفت الاختبارات الجينية أن لديه نسختين من الجين APOE4، وهو أحد أقوى عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، توجد نسخة واحدة من الجين APOE4 في واحد من كل أربعة أشخاص، ولكن وجود نسختين من هذا الجين يحدث في حوالي 2 أو 3٪ فقط من الأشخاص.

لا يعني وجود نسختين من الجين APOE4 أنك ستصاب بمرض الزهايمر، لكن الأشخاص الذين لديهم هذا الارتباط الجيني يمثلون 15% من جميع حالات الزهايمر. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم نسختين من الجين APOE4، فإن فرصة الإصابة بمرض الزهايمر قبل سن 85 عامًا تبلغ 60%.

“إنه ليس جينًا حتميًا مسبقًا، لكنه مؤشر قوي“قال هيمسورث لمجلة فانيتي فير في عام 2022. “لقد كان حافزًا جيدًا حقًا للتعمق في كل ما كنت بحاجة إلى القيام به سواء في جبهة الوقاية أو جبهة الإدارة أو كيفما تريد تصنيفه.”