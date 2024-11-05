هل يعاني كريس هيمسوورث من مرض الزهايمر؟ إليك ما نعرفه

اعتاد الممثل كريس هيمسوورث على دفع جسده إلى أقصى الحدود. خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حارب الملل من خلال رفع الأثقال والسباحة وممارسة فنون الدفاع عن النفس ليصبح ضخمًا لدوره في فيلم “Thor: Love and Thunder”. اختبر هيمسوورث حدوده العقلية والجسدية في برنامجه على قناة ناشيونال جيوغرافيك “ليمتلس”، حيث تعلم كيفية الحفاظ على هدوئه أثناء المشي إلى حافة ناطحة سحاب والغطس في الماء المثلج.
أثناء عمله في فيلم “Limitless”، تلقى أخبارًا مدمرة. وكشفت الاختبارات الجينية أن لديه نسختين من الجين APOE4، وهو أحد أقوى عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، توجد نسخة واحدة من الجين APOE4 في واحد من كل أربعة أشخاص، ولكن وجود نسختين من هذا الجين يحدث في حوالي 2 أو 3٪ فقط من الأشخاص.
لا يعني وجود نسختين من الجين APOE4 أنك ستصاب بمرض الزهايمر، لكن الأشخاص الذين لديهم هذا الارتباط الجيني يمثلون 15% من جميع حالات الزهايمر. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم نسختين من الجين APOE4، فإن فرصة الإصابة بمرض الزهايمر قبل سن 85 عامًا تبلغ 60%.
“إنه ليس جينًا حتميًا مسبقًا، لكنه مؤشر قوي“قال هيمسورث لمجلة فانيتي فير في عام 2022. “لقد كان حافزًا جيدًا حقًا للتعمق في كل ما كنت بحاجة إلى القيام به سواء في جبهة الوقاية أو جبهة الإدارة أو كيفما تريد تصنيفه.”
هيمسوورث لا يتقاعد بسبب مرض الزهايمر
وفي مقابلة لاحقة مع فانيتي فير عام 2024، أعرب هيمسوورث عن إحباطه من التغطية الإعلامية لنتائج اختباراته الجينية. وأكد أنه لم يتقاعد وأنه لا يعاني حاليا من الخرف. لقد اعترف بأنه كان منهكًا بعد تصوير 27 فيلمًا في حوالي 12 عامًا، ناهيك عن كل الأعمال التي ظلت متراكمة للعب دور ثور.
ومع ذلك، خضعت عائلة هيمسوورث أيضًا لاختبارات جينية منذ وفاة جد هيمسوورث بسبب مرض الزهايمر. كما يعاني والده كريج من أعراض المرض. يتصرف هيمسوورث الآن بشكل استباقي بشأن صحته، حيث يعمل مع الدكتور أديل خان وأبحاثه حول الخلايا الجذعية التجديدية، وفقًا لمنشور هيمسوورث على إنستغرام. Hemsworth هو أيضًا مؤسس برنامج العافية Center لمساعدة الآخرين على عيش حياة صحية.
يمكن للأشخاص الذين يحملون جين APOE4 تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال البقاء نشطين وإبقاء الدماغ مشغولاً. وفقًا لموقع Cognitive Vitality، فإن اتباع نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط أو أي نظام غذائي آخر يركز على أحماض أوميجا 3 الدهنية والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يوصى أيضًا بخفض ضغط الدم والكوليسترول واستهلاك الكحول للأشخاص الذين لديهم الجين APOE4. وجدت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Science Translational Medicine أن جين APOE4 يمكن أن يسبب تراكم بعض الدهون في خلايا الدماغ. إن إضافة الكولين، وهو عنصر غذائي موجود في البيض والأطعمة الأخرى، يمكن أن يعيد توازن الدهون في خلايا الدماغ.