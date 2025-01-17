هل يعود رف IKEA ENETRI المتوقف في عام 2025؟ إليك ما نعرفه

هذا العام، عادت الأنماط القديمة والتصاميم التي تبعث على الحنين إلى دائرة الضوء، مع بعض أكبر الاتجاهات التي تمثل إحياء الكلاسيكيات المحبوبة من العقود الماضية. إذا سبق لك تصفح كتالوج الأثاث العتيق وتمنيت أن تتمتع التصميمات الحديثة بنفس السحر، فلديك الكثير لتتطلع إليه في عام 2025. ايكيا هي إحدى العلامات التجارية التي تستجيب للدعوة لإعادة تصميمات السنوات الماضية، مع ارتفاع الترقب لأحدث إصدار لرف ENETRI. في أوائل عام 2024، كان TikTok في حالة من الجنون على رف IKEA ENETRI، لكن الخيار الوحيد للمعجبين بالتصميمات المميزة كان مطاردة الرف المتوقف من خلال أسواق إعادة البيع عبر الإنترنت والأسواق القديمة. كان ذلك حتى وقت قريب، عندما أعلن المصمم الأصلي للرف، نيلز جاميلجارد (عبر Instagram)، “سيتم إعادة إطلاق وحدة رفوف GUIDE من عام 1985 باسم BYAKORRE، وهي جزء من مجموعة @ikea NYTILLVERKAD!”
إذا لم تبدو هذه الأسماء مألوفة، فقد يكون السبب في ذلك هو أن رف ENETRI ظهر لأول مرة كرف GUIDE في الثمانينيات قبل أن يعود كرف ENETRI في عام 2002، ومن المقرر الآن إعادة إصداره كرف BYAKORRE في فبراير 2025. لقد مر التصميم بهويات مختلفة على مر السنين، ويظل هناك شيء واحد ثابت – وهو لا يزال هو المفضل لدى أصحاب المنازل وعشاق التصميم في جميع أنحاء العالم.
الجاذبية الدائمة لرف IKEA ENETRI
إذا لم تكن مندمجًا تمامًا مع الضجة المحيطة برف IKEA ENETRI، فإن تفضيله يكمن في مزيج من جاذبية الحنين وشعبيته الطويلة منذ ظهوره لأول مرة في عام 1985. عندما تم تقديمه في الأصل كرف GUIDE، فقد استحوذ على انتباه الجماهير بتصميمه ما بعد الحداثي. – وهو أسلوب يعد أحد اتجاهات التصميم القديم الذي يعود مرة أخرى في عام 2025. وفي عام 2002، أعيد إصدار التصميم كرف ENETRI ويتميز بلون أكثر حيادية لوحة الألوان، على عكس مظهرها متعدد الألوان سابقًا.
الآن في عام 2025، أصبح رف ENETRI من القطع الكلاسيكية التي انتشرت في المجتمعات المتخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من جامعي الأثاث وعشاق التصميم العتيق. قد يرجع عامل آخر لشعبيتها الحالية إلى التأثير البارز الذي يحدثه الحنين إلى الثقافة الشعبية في عام 2025. بدءًا من العلامات التجارية الكبرى مثل برجر كنج التي تعيد تقديم الشعارات القديمة إلى إعادة تشغيل هوليوود التي استحوذت على التلفزيون والأفلام، فإن تأثير الحنين إلى الماضي يشكل الثقافة والتصميم على حد سواء. لقد خلقت هذه الاتجاهات العاصفة المثالية لرف ENETRI ليعود تحت اسمه الجديد، رف BYAKORRE. إذا كانت إعادة الإصدار تعكس الشعبية السابقة للرف، فمن المقدر له أن يكون واحدًا من أكثر عناصر ايكيا المرغوبة لهذا العام.
كيف تبدو إعادة إصدار IKEA ENETRI في عام 2025
تُعد إعادة إصدار رف ENETRI في فبراير 2025 جزءًا من مجموعة NYTILLVERKAD من ايكيا التي طال انتظارها، احتفالًا بالتصاميم القديمة للعلامة التجارية. يعيد الإصدار السادس من خط IKEA NYTILLVERKAD تصور تصميمات الكراسي السابقة، والمنسوجات القديمة، وطاولات القهوة، وبالطبع وحدة رفوف GUIDE الشهيرة. هذه المرة، سيتم إطلاق تصميم رفوف Niels Gammelgaard لعام 1985 باسم BYAKORRE ويتميز بأرفف قابلة للعكس. قام المصمم بتفصيل مظهر 2025 في تعليق على Instagram، قائلًا إنه يمكن قلب الرفوف البيضاء لعرض اللون الرمادي الداكن، وتأتي حواف الرف باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الأزرق أو الأبيض البسيط. إنها لمسة عصرية تحافظ على السحر الأصلي المرح بينما تناسب أنماط الديكور المختلفة.
أعلنت ايكيا أن مجموعة الإحياء ستكون متاحة في المتاجر على مستوى العالم في فبراير 2025. وبينما لم يتم تأكيد تاريخ الإصدار الرسمي، ذكرت بعض التقارير أن السابع من فبراير هو اليوم الكبير. سواء ثبت أن هذا التاريخ دقيق أم لا، هناك شيء واحد واضح – إذا كنت تريد أن تتعطل هذه النسخة الكلاسيكية المعاد إصدارها، فسوف تحتاج إلى التصرف بسرعة. بفضل جاذبية جامعيها وضجيجها المتزايد، لا بد أن تكون BYAKORRE من أكثر الكتب مبيعًا.