هل يعود رف IKEA ENETRI المتوقف في عام 2025؟ إليك ما نعرفه

هذا العام، عادت الأنماط القديمة والتصاميم التي تبعث على الحنين إلى دائرة الضوء، مع بعض أكبر الاتجاهات التي تمثل إحياء الكلاسيكيات المحبوبة من العقود الماضية. إذا سبق لك تصفح كتالوج الأثاث العتيق وتمنيت أن تتمتع التصميمات الحديثة بنفس السحر، فلديك الكثير لتتطلع إليه في عام 2025. ايكيا هي إحدى العلامات التجارية التي تستجيب للدعوة لإعادة تصميمات السنوات الماضية، مع ارتفاع الترقب لأحدث إصدار لرف ENETRI. في أوائل عام 2024، كان TikTok في حالة من الجنون على رف IKEA ENETRI، لكن الخيار الوحيد للمعجبين بالتصميمات المميزة كان مطاردة الرف المتوقف من خلال أسواق إعادة البيع عبر الإنترنت والأسواق القديمة. كان ذلك حتى وقت قريب، عندما أعلن المصمم الأصلي للرف، نيلز جاميلجارد (عبر Instagram)، “سيتم إعادة إطلاق وحدة رفوف GUIDE من عام 1985 باسم BYAKORRE، وهي جزء من مجموعة @ikea NYTILLVERKAD!”

إذا لم تبدو هذه الأسماء مألوفة، فقد يكون السبب في ذلك هو أن رف ENETRI ظهر لأول مرة كرف GUIDE في الثمانينيات قبل أن يعود كرف ENETRI في عام 2002، ومن المقرر الآن إعادة إصداره كرف BYAKORRE في فبراير 2025. لقد مر التصميم بهويات مختلفة على مر السنين، ويظل هناك شيء واحد ثابت – وهو لا يزال هو المفضل لدى أصحاب المنازل وعشاق التصميم في جميع أنحاء العالم.