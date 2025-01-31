هل يمكنك استخدام غوريلا غراء لتثبيت كونترتوب كتلة الجزار؟

تحظى بوتشر بلوك كونترتوب بشعبية كبيرة لمتانتها وقدرتها على تحمل التكاليف – ناهيك عن الدفء الريفي الذي يجلبونه إلى المطبخ. هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل شراء كونترتوب كتلة الجزار ، ولكن سهولة التثبيت هي واحدة من إيجابياتهم الرئيسية – يمكنك حتى استخدام المواد المنزلية المشتركة مثل غوريلا غراء لتثبيت هذه المادة. قد يكون هذا مشروعًا صديقًا للديي ، لكن بوب بيتشام ، نجار البيت الخبير في المنزل ، لديه بضع كلمات من الحكمة للمساعدة في ضمان سير مشروعك بسلاسة.
أول شيء يجب معرفته هو أنه ليس كل غوريلا غراء هو نفسه. وقال بيتشام ، في مقابلة حصرية مع House Digest: “هناك العديد من الغوريلا ، لذا كن حذرًا. إن غراء البولي يوريثان الأصلي هو خيار جيد للغاية”. إنها قوية ومقاومة للماء وغير سامة عندما تكون جافة-جميع الصفات التي ستحتاجها في منطقة من المحتمل أن تتسلم وتتلامس مع الطعام. من ناحية أخرى ، أشار إلى أن “الأبخرة غير سارة ويمكن أن تسبب تهيجًا للعيون والأنف”. لذا تأكد من العمل في منطقة جيدة التهوية إذا ذهبت إلى هذا الطريق. الآن بعد أن تعرف أن Gorilla Glue يمكن أن يعمل ، دعنا ندخل في نصائح تثبيت Beacham وأفكاره حول المنتجات البديلة التي قد تكون خيارًا أفضل للانضمام إلى مفاصل كتلة الجزار.
كيفية استخدام الغوريلا الغراء على مفاصل كتلة الجزار
دعونا نكون صادقين ، Glue هو منتج مستقيم إلى الأمام الذي نتعلمه كيفية استخدامه في رياض الأطفال ، لكن لصقتين الجزارين معًا أكثر تعقيدًا من ورقة البناء والبناء. لذلك ، للحصول على أفضل النتائج ، يذكر Bob Beacham باتباع بعض النصائح الرئيسية. على سبيل المثال ، يتم تنشيط غراء الغوريلا ، لذلك من المهم اتباع التعليمات وتثبيط نهايات كتلة الجزار المراد انضمامها ، ثم تطبيق الغراء على كلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نصيحته الحصرية لقراء House Digest هي أن Gorilla Glue “من الصعب للغاية تنظيف الزائد بمجرد أن يجف ، لذا قم بذلك أثناء عملك”.
هناك خطوة مهمة أخرى في الانضمام إلى كتلة الجزار الخاصة بك وهي تثبيت كتل الجزار معًا لعدة ساعات أثناء مجموعة الغراء. ومع ذلك ، قال Beacham: “التثبيت ليس عمليًا عند الانضمام إلى كتلتين للجزار الطويل معًا. من لديه المشابك هذه الطول؟” بدلاً من ذلك ، يقترح استخدام ثقوب الجيب والمسامير تحت كونترتوب لعقد القطعتين الضيقتين معًا بينما يجف الغراء. إذا كنت جديدًا على مسامير الجيب ، فتعرف على كيفية جعل ثقوب الجيب المثالية لأي مشروع DIY.
بدائل غوريلا غراء
بالطبع ، غوريلا غراء هو مجرد خيار واحد. إذا كنت تريد غراء آخر ، فقد شارك بوب بيتشام في مقابلته الحصرية مع House Digest أن هناك خيار يعمل أيضًا ، إن لم يكن أفضل. وقال “Titebond III هو خيار جيد آخر”. “شخصيا ، غراء الخشب المفضل لدي.” يقول إنه يحتوي على كل إيجابيات غوريلا غراء ، لكنه يعتقد أنه من الأسهل التنظيف لأنه لا يجف بالسرعة. وأضاف “يمكن أن يكون ذلك خداعًا ، ولكنه أيضًا محترف ، لأنه يمنحك وقتًا أطول للعمل”. التطبيق سهل بنفس القدر ولا يتطلب تنشيط الماء. وإذا قضيت للتو مجموعة من الوقت في تعلم كيفية إغلاق كونترتوب جزارك لحمايتها ، فقد تكون مترددًا في تخفيف الخشب على الفور.
سيعمل أي من هذه الغصين للمساعدة في إغلاق المفصل ، لكن بيتشام يكرر أنه من المهم عدم الاعتماد على الغراء. وقال “إذا حاولت فقط لصق اثنين من الجزارين معًا دون نوع من ضغط التثبيت ، فسيكون المفصل ضعيفًا”. ويضيف أن محاذاةها تمامًا قد يكون صعبًا بدون مساعدة إضافية ، لذلك يقترح البسكويت أو المسان أو ثقوب الجيب المذكورة أعلاه لإضافة المزيد من القوة. ويوصي أيضًا بسحابات كونترتوب مثل أدوات السحابات كونترغالي كونترتوب ، والتي استخدمها بنجاح في الماضي.