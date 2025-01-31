هل يمكنك استخدام غوريلا غراء لتثبيت كونترتوب كتلة الجزار؟

تحظى بوتشر بلوك كونترتوب بشعبية كبيرة لمتانتها وقدرتها على تحمل التكاليف – ناهيك عن الدفء الريفي الذي يجلبونه إلى المطبخ. هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل شراء كونترتوب كتلة الجزار ، ولكن سهولة التثبيت هي واحدة من إيجابياتهم الرئيسية – يمكنك حتى استخدام المواد المنزلية المشتركة مثل غوريلا غراء لتثبيت هذه المادة. قد يكون هذا مشروعًا صديقًا للديي ، لكن بوب بيتشام ، نجار البيت الخبير في المنزل ، لديه بضع كلمات من الحكمة للمساعدة في ضمان سير مشروعك بسلاسة.

أول شيء يجب معرفته هو أنه ليس كل غوريلا غراء هو نفسه. وقال بيتشام ، في مقابلة حصرية مع House Digest: “هناك العديد من الغوريلا ، لذا كن حذرًا. إن غراء البولي يوريثان الأصلي هو خيار جيد للغاية”. إنها قوية ومقاومة للماء وغير سامة عندما تكون جافة-جميع الصفات التي ستحتاجها في منطقة من المحتمل أن تتسلم وتتلامس مع الطعام. من ناحية أخرى ، أشار إلى أن “الأبخرة غير سارة ويمكن أن تسبب تهيجًا للعيون والأنف”. لذا تأكد من العمل في منطقة جيدة التهوية إذا ذهبت إلى هذا الطريق. الآن بعد أن تعرف أن Gorilla Glue يمكن أن يعمل ، دعنا ندخل في نصائح تثبيت Beacham وأفكاره حول المنتجات البديلة التي قد تكون خيارًا أفضل للانضمام إلى مفاصل كتلة الجزار.