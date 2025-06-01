هل يمكنك الوصول إلى المرحلة 9 من السرطان؟ ما نعرفه

في 18 مايو 2025 ، تم الإعلان عن تشخيص الرئيس السابق جو بايدن بشيء عدواني من سرطان البروستاتا. جاء تشخيصه بعد أن تم فحصه من قبل طبيبه بسبب تفاقم أعراض البول وعقدة البروستاتا (فيما يلي بعض علامات التحذير من سرطان البروستاتا الأخرى التي يجب ألا تتجاهلها). وكشف البيان أن سرطانه “يتميز بنتيجة Gleason من 9 (Grade Group 5).” وقد لوحظ كذلك أن السرطان يبدو حساسًا للهرمونات ، مما يعني أن هناك علاجات يمكنها إدارتها (عبر CNN).

بمجرد اندلاع الأخبار حول تشخيص بايدن ، كان الكثيرون فضوليين لتعلم ما تعنيه هذه الأرقام بالنسبة لتكهن الرئيس السابق ، خاصة بعد أن أدلى الرئيس دونالد ترامب ببيان غير دقيق بأن بايدن مصاب بالسرطان “المرحلة 9” (إنه في الواقع المرحلة الرابعة). تحدثت هيلاي هايست مع الدكتور جوستين هومان ، أخصائي المسالك البولية المعتمد من مجلس الإدارة ، المدربين تدريبات ، لاكتساب فهم أفضل لما تعنيه هذه الدرجات.

أول شيء أراد هومان أن يزيله هو أي ارتباك بين “المرحلة” و “Gleason Score”. “لا يوجد شيء مثل السرطان” المرحلة 9 “” ، أوضح ، قائلاً إن درجة بايدن غليسون البالغة 9 تتعلق بنظام الدرجات المستخدم على وجه التحديد في سرطان البروستاتا.