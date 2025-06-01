هل يمكنك الوصول إلى المرحلة 9 من السرطان؟ ما نعرفه

في 18 مايو 2025 ، تم الإعلان عن تشخيص الرئيس السابق جو بايدن بشيء عدواني من سرطان البروستاتا. جاء تشخيصه بعد أن تم فحصه من قبل طبيبه بسبب تفاقم أعراض البول وعقدة البروستاتا (فيما يلي بعض علامات التحذير من سرطان البروستاتا الأخرى التي يجب ألا تتجاهلها). وكشف البيان أن سرطانه “يتميز بنتيجة Gleason من 9 (Grade Group 5).” وقد لوحظ كذلك أن السرطان يبدو حساسًا للهرمونات ، مما يعني أن هناك علاجات يمكنها إدارتها (عبر CNN).
بمجرد اندلاع الأخبار حول تشخيص بايدن ، كان الكثيرون فضوليين لتعلم ما تعنيه هذه الأرقام بالنسبة لتكهن الرئيس السابق ، خاصة بعد أن أدلى الرئيس دونالد ترامب ببيان غير دقيق بأن بايدن مصاب بالسرطان “المرحلة 9” (إنه في الواقع المرحلة الرابعة). تحدثت هيلاي هايست مع الدكتور جوستين هومان ، أخصائي المسالك البولية المعتمد من مجلس الإدارة ، المدربين تدريبات ، لاكتساب فهم أفضل لما تعنيه هذه الدرجات.
أول شيء أراد هومان أن يزيله هو أي ارتباك بين “المرحلة” و “Gleason Score”. “لا يوجد شيء مثل السرطان” المرحلة 9 “” ، أوضح ، قائلاً إن درجة بايدن غليسون البالغة 9 تتعلق بنظام الدرجات المستخدم على وجه التحديد في سرطان البروستاتا.
ما الفرق بين المرحلة ودرجة غليسون
وقال هومان: “تخبرنا التدريج إلى أي مدى انتشر السرطان” ، مضيفًا أن نظام TNM (الورم ، العقد ، ورم خبيث) يستخدم لتنظيم السرطان. يبحث هذا النظام في حجم ومدى الورم الأساسي داخل البروستاتا ، سواء كان قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة ، وما إذا كان قد انتشر إلى أعضاء أخرى. وقال “يتم تجميع سرطان البروستاتا عادة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة ، مع كون المرحلة الرابعة هي الأكثر تقدما”. في حالة بايدن ، تم الإبلاغ عن أن سرطانه قد انتشر في العظام ، ووضعه في فئة المرحلة الرابعة. (تعرف على المزيد حول المراحل الأربع لسرطان البروستاتا ، وما يحدث في النهاية.)
وقال هومان: “نقاط غليسون ، من ناحية أخرى ، تخبرنا كيف يبدو العدواني للسرطان تحت المجهر”. وأوضح أن هذه النتيجة تبدأ في السادسة من عمرها وتصل إلى 10. وأضاف هومان أنه في الواقع مجموع رقمين ، وهذا هو السبب في أن النتيجة لا تبدأ من 1. “
لماذا تعتبر المرحلة ودرجة غليسون مهمة لفهمها
قال هومان إنه من المهم أن نفهم ماهية المرحلة والجلوس ، لأن المرحلة تخبرنا بمكان السرطان ، وتخبرنا درجة Gleason كيف تتصرف. “لذلك عندما نسمع أن شخصًا ما يعاني من GLEASON 9 ، فهذا يعني أن لديهم شكلًا عدوانيًا للغاية من سرطان البروستاتا ، ولكن ليس بالضرورة سرطانًا على نطاق واسع (المرحلة الرابعة)” ، أوضح.
وأشار هومان كذلك إلى أن قرارات العلاج تعتمد على هذين العوامل. وقال “قد لا يزال هناك سرطان عالي الجودة تم صيده في وقت مبكر (Gleason 9 ، المرحلة الثانية) قابلة للعلاج”. “لكن سرطان الدرجة المنخفضة التي انتشرت بالفعل على نطاق واسع (Gleason 6 ، المرحلة الرابعة) قد يكون من الصعب علاجها”.
بينما لم يعلق هومان على تشخيص بايدن على وجه التحديد ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه على الرغم من أن سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة غير قابلة للشفاء ، يقول الخبراء إن الرئيس السابق يمكنه “العيش لسنوات”.