هل يمكنك تسميد أشجار الفاكهة باستخدام القهوة المطحونة؟ يزن البستاني المحترف لدينا

يضيف العديد من البستانيين بقايا القهوة المستعملة إلى تربة حديقتهم. تعتبر القهوة المطحونة بمثابة تعديل مفيد للتربة ويمكن أن تكون جزءًا من خطة البستنة المستدامة المصممة لتقليل النفايات وإعادة استخدام المواد. تعمل على تحسين نسيج التربة وتصريفها، وإضافة العناصر الغذائية التي تساعد على تشجيع النمو الصحي للفروع وأوراق الشجر والفاكهة. هذه الصفات تجعل من القهوة وسيلة مفيدة جدًا ومرغوبة لتعديل التربة لتخصيب أشجار الفاكهة.
تشمل العناصر الغذائية الموجودة في القهوة المطحونة الكالسيوم والنيتروجين، بالإضافة إلى آثار من المعادن المفيدة مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وكلها مفيدة لتحسين جودة التربة. يصبح النيتروجين متاحًا بشكل أكبر للنباتات حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة بتفكيك القهوة المطحونة، مما يتسبب في تأثير إطلاق الوقت الذي يساعد على نمو النبات على المدى الطويل. يعطي تفل القهوة أيضًا دفعة لطيفة لحموضة التربة، وهو أمر مفيد جدًا للعديد من أشجار الفاكهة، وخاصة أشجار التفاح، التي تفضل التربة الحمضية قليلاً.
بالإضافة إلى تحسين صحة التربة، فإن استخدام تفل القهوة كسماد للتربة سيساعد على صد الآفات غير المرغوب فيها، مثل الرخويات والقواقع، التي لا تحب الملمس الموجود على أسطح التربة. هناك بعض الأدلة على أن القهوة قد تطرد البعوض والدبابير أيضًا، والتي تطردها رائحة القهوة القوية. إلا أن ديدان الأرض تنجذب إلى العطر الترابي، وتستفيد كل حديقة من نشاط تربتها، خاصة حيثما تكون هناك أشجار مزروعة. أقوم دائمًا بإضافة الكثير من القهوة المطحونة إلى مزيج التربة عند زراعة أشجار الفاكهة ونباتات الفاكهة مثل التوت.
أفضل طريقة لاستخدام القهوة مع أشجار الفاكهة
هناك عدة طرق لاستخدام تفل القهوة كسماد لإفادة أشجار الفاكهة. بالنسبة لأشجار الفاكهة المزروعة حديثًا، قم بخلط القهوة المطحونة في التربة عند الزراعة. سيعطي هذا دفعة طفيفة لحموضة التربة ويضيف العناصر الغذائية المفيدة ويخلق بيئة جيدة التصريف للتربة. أضف ما يصل إلى 8 أونصات من القهوة المطحونة المستعملة إلى حفرة الزراعة الممزوجة بالتربة. عندما تبدأ في التحلل في التربة، ستطلق التربة النيتروجين للمساعدة في تكوين أوراق صحية على شجرة الفاكهة الخاصة بك.
يمكنك أيضًا سقي أشجار الفاكهة المزروعة حديثًا أو الناضجة ببقايا القهوة. انتظر حتى يبرد تمامًا (لا تصب سائلًا ساخنًا على جذور الأشجار، لأنه قد يؤدي إلى إصابتها). يمكنك جمع قهوتك المستعملة في وعاء أو دلو لتوفيرها لسقي الأشجار. من الأفضل أن لا يتم ذلك أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، ويجب عليك تخفيف القهوة إلى النصف بالماء.
يعد استخدام بقايا القهوة كنشارة أمرًا سهلاً: ما عليك سوى توزيعها في طبقة متساوية حول قاعدة شجرتك. تجنب أن تلمس الأرض قاعدة الشجرة مباشرةً. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام تفل القهوة كنشارة في الحديقة بعناية. قد يؤدي وضع طبقات سميكة جدًا من القهوة المطحونة إلى إعاقة امتصاص الماء عند قاعدة أشجار الفاكهة، إذا شكلت القهوة المطحونة قشرة كثيفة. لقد وجدت أن خلط التربة مع بعض السماد، ووضع طبقات لا يزيد سمكها عن 2 بوصة، يساعد على منع تكون القشرة.
التسميد بأرضيات القهوة
بمجرد إنشاء أشجار الفاكهة الخاصة بك، يمكنك الاستمرار في تسميدها بالقهوة وتعديلات التربة الأخرى. هناك عدة طرق للقيام بذلك. إذا كانت لديك أشجار فاكهة تنمو في حاويات، فيجب عليك إضافة تربة جديدة وتعديلات كلما قمت بنقلها إلى حاوية أكبر. تساعد إضافة تربة التأصيص الطازجة والتعديلات في الحفاظ على التربة صحية وخصبة.
اعتمادًا على نوع أشجار الفاكهة لديك، قد يكون لها احتياجات مختلفة من الأسمدة. للأسمدة وظيفتان رئيسيتان: تحفيز النمو (بما في ذلك الإزهار)، وتحسين حالة التربة. من الممكن أيضًا الإفراط في تسميد أشجار الفاكهة، مما يؤثر على إمداداتها من الفاكهة. النهج الأفضل هو تجنب الأسمدة التجارية وإضافة مكيفات التربة الطبيعية مثل السماد، الخث الطحالب، رماد الخشب، و / أو القهوة. عند استخدام القهوة المطحونة، فإنك تضيف العناصر الغذائية إلى التربة بالإضافة إلى تحسين قوامها.
عندما تنمو أشجار الفاكهة بشكل أكبر، قد تخترق جذورها التربة. قد تكون الجذور المكشوفة عرضة للتلف الناتج عن الطقس أو عوامل أخرى، لذلك من المهم الحفاظ على الجذور محمية جيدًا. في الربيع، أقوم بإضافة طبقة جديدة من التربة والمهاد تحت أشجار الفاكهة لحماية الجذور ومساعدتها على امتصاص العناصر الغذائية لموسم النمو. أستخدم التربة السطحية الأساسية المعبأة، وأضيف إليها بعض القهوة المطحونة ورماد الخشب، ثم طبقة خفيفة من نشارة لحاء الصنوبر. أفعل الشيء نفسه في الخريف، لكني أضيف أيضًا بعض السماد العضوي، الذي يتحلل ببطء خلال الشتاء، مما يضيف عناصر غذائية مفيدة.