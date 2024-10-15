هل يمكنك تسميد أشجار الفاكهة باستخدام القهوة المطحونة؟ يزن البستاني المحترف لدينا

يضيف العديد من البستانيين بقايا القهوة المستعملة إلى تربة حديقتهم. تعتبر القهوة المطحونة بمثابة تعديل مفيد للتربة ويمكن أن تكون جزءًا من خطة البستنة المستدامة المصممة لتقليل النفايات وإعادة استخدام المواد. تعمل على تحسين نسيج التربة وتصريفها، وإضافة العناصر الغذائية التي تساعد على تشجيع النمو الصحي للفروع وأوراق الشجر والفاكهة. هذه الصفات تجعل من القهوة وسيلة مفيدة جدًا ومرغوبة لتعديل التربة لتخصيب أشجار الفاكهة.

تشمل العناصر الغذائية الموجودة في القهوة المطحونة الكالسيوم والنيتروجين، بالإضافة إلى آثار من المعادن المفيدة مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وكلها مفيدة لتحسين جودة التربة. يصبح النيتروجين متاحًا بشكل أكبر للنباتات حيث تقوم الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة بتفكيك القهوة المطحونة، مما يتسبب في تأثير إطلاق الوقت الذي يساعد على نمو النبات على المدى الطويل. يعطي تفل القهوة أيضًا دفعة لطيفة لحموضة التربة، وهو أمر مفيد جدًا للعديد من أشجار الفاكهة، وخاصة أشجار التفاح، التي تفضل التربة الحمضية قليلاً.

بالإضافة إلى تحسين صحة التربة، فإن استخدام تفل القهوة كسماد للتربة سيساعد على صد الآفات غير المرغوب فيها، مثل الرخويات والقواقع، التي لا تحب الملمس الموجود على أسطح التربة. هناك بعض الأدلة على أن القهوة قد تطرد البعوض والدبابير أيضًا، والتي تطردها رائحة القهوة القوية. إلا أن ديدان الأرض تنجذب إلى العطر الترابي، وتستفيد كل حديقة من نشاط تربتها، خاصة حيثما تكون هناك أشجار مزروعة. أقوم دائمًا بإضافة الكثير من القهوة المطحونة إلى مزيج التربة عند زراعة أشجار الفاكهة ونباتات الفاكهة مثل التوت.