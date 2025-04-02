هل يمكنك زراعة بطاطس السوبر ماركت في الربيع؟ يزن البستاني المحترف لدينا

كوني بستاني محترف ، أستمتع بتقديم المشورة للمبتدئين حول كيفية زراعة طعامهم. محصول واحد أوصي به دائمًا هو المحاولة هو البطاطس لأنها سهلة النمو وهناك العديد من الأصناف الرائعة. ومع ذلك ، إذا كنت مثلي ، فربما تكون قد تساءلت: هل يمكنني استخدام بطاطس السوبر ماركت التي انتشرت العيون بدلاً من شراء بطاطس البذور الثمنية؟ الجواب نعم متحمس. يمكنك زراعة بطاطس السوبر ماركت تمامًا كما كنت تبهر البطاطا.

بادئ ذي بدء ، تريد الحصول على التوقيت بشكل صحيح. يمكنك بدء بطاطس البذور الخاصة بك في وقت مبكر من أبريل ، لذلك يشتريها معظم البستانيين في مارس. أعترف ، لقد بدأت بطاطس تبدأ في الانتشار في فبراير وأعلق بها على أمل الأفضل. ابقها جافة في كيس ورقي بني. إذا شعروا بالموسى أو لديهم رائحة عتبرة قوية ، فقم بإلقاءها. تتمتع بطاطس السوبر ماركت التي تم شراؤها في مارس – وخاصةً بذاتها العضوية ، والتي تبدأ في كثير من الأحيان بالانتشار في غضون أسبوعين – فرصة جيدة للاستعداد للزراعة بحلول أوائل أبريل.

ولكن كيف تعرف أن البطاطا التي تنبت على استعداد للزراعة؟ من الناحية المثالية ، تريد القليل من الكرمة الناشئة من العيون – حتى بوصة واحدة فقط تجعل البطاطا القابلة للحياة للغاية – لكن في بعض الأحيان كان لدي كروم طويلة وتبدأ في الالتفاف حول البطاطس. حاول أن تكون حذراً عندما تزرعهم حتى لا تكسر الكروم ، ولكن لا تقلق كثيرًا لأن المزيد من الكروم يمكن أن تنمو. سواء كنت تزرع البطاطس في الأرض أو في حاويات ، فمن السهل النمو وطريقة لذيذة لبدء رحلتك كبستاني.