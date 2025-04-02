هل يمكنك زراعة بطاطس السوبر ماركت في الربيع؟ يزن البستاني المحترف لدينا

كوني بستاني محترف ، أستمتع بتقديم المشورة للمبتدئين حول كيفية زراعة طعامهم. محصول واحد أوصي به دائمًا هو المحاولة هو البطاطس لأنها سهلة النمو وهناك العديد من الأصناف الرائعة. ومع ذلك ، إذا كنت مثلي ، فربما تكون قد تساءلت: هل يمكنني استخدام بطاطس السوبر ماركت التي انتشرت العيون بدلاً من شراء بطاطس البذور الثمنية؟ الجواب نعم متحمس. يمكنك زراعة بطاطس السوبر ماركت تمامًا كما كنت تبهر البطاطا.
بادئ ذي بدء ، تريد الحصول على التوقيت بشكل صحيح. يمكنك بدء بطاطس البذور الخاصة بك في وقت مبكر من أبريل ، لذلك يشتريها معظم البستانيين في مارس. أعترف ، لقد بدأت بطاطس تبدأ في الانتشار في فبراير وأعلق بها على أمل الأفضل. ابقها جافة في كيس ورقي بني. إذا شعروا بالموسى أو لديهم رائحة عتبرة قوية ، فقم بإلقاءها. تتمتع بطاطس السوبر ماركت التي تم شراؤها في مارس – وخاصةً بذاتها العضوية ، والتي تبدأ في كثير من الأحيان بالانتشار في غضون أسبوعين – فرصة جيدة للاستعداد للزراعة بحلول أوائل أبريل.
ولكن كيف تعرف أن البطاطا التي تنبت على استعداد للزراعة؟ من الناحية المثالية ، تريد القليل من الكرمة الناشئة من العيون – حتى بوصة واحدة فقط تجعل البطاطا القابلة للحياة للغاية – لكن في بعض الأحيان كان لدي كروم طويلة وتبدأ في الالتفاف حول البطاطس. حاول أن تكون حذراً عندما تزرعهم حتى لا تكسر الكروم ، ولكن لا تقلق كثيرًا لأن المزيد من الكروم يمكن أن تنمو. سواء كنت تزرع البطاطس في الأرض أو في حاويات ، فمن السهل النمو وطريقة لذيذة لبدء رحلتك كبستاني.
أي البطاطس للزراعة
يمكنك زراعة أي نوع من البطاطا التي تريدها ، ولكن مع هذه الطريقة ، أوصي بشدة بالبدء في البطاطا العضوية ، إن أمكن ، لسببين. أولاً ، تميل البطاطا العضوية إلى أن تكون أكثر قسوة ومقاومة للأمراض من البطاطا المزروعة بالمبيدات الحشرية أو الأسمدة الكيميائية. ثانياً ، تميل البطاطا العضوية إلى الذهاب إلى البذور وتنبت بشكل أسرع ، وعادة ما تشكل عيونًا وبراعمًا في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الحصاد إذا كانت ناضجة. قد تستغرق البطاطا “الجديدة” وقتًا أطول ، ولكن على الأرجح ليست تلك التي تستخدمها في الربيع على أي حال.
أبدأ في الشراء ، مهم ، بطاطس عضوية “فاخرة” في متجر البقالة التي تبدأ في يناير. غالبًا ما يكون لدى Trader Joe مجموعة جيدة من البطاطا العضوية ، وقد يكون لها سوق المزارعين المحليين في التخزين البارد للبيع خلال فصل الشتاء. تبقى بعض الأصناف أفضل من غيرها ، لذلك ليس لديك مجموعة واسعة كما تفعل إذا كنت تشتري بطاطس البذور عبر طلب البريد أو في الحضانة. هناك نوعان أحبهم وأرغب في الشراء عبر طلب البريد هما الإصبعين الفرنسيين والبطاطا Kennebec ؛ قد يكون من الصعب العثور على كلاهما في المتاجر في أواخر الشتاء وبالنسبة لي ، إنهما يستحقان كل قرش.
إذا كنت ترغب حقًا في معرفة مجموعة متنوعة من البطاطا التي تنمو فيها ، فإن بطاطس السوبر ماركت تجعل هذا الأمر صعبًا: غالبًا ما يتم تصنيفها ببساطة حسب اللون أو حسب النوع ، مثل “Russet” أو “Paking Potatoes”. لقد حظيت حظًا سعيدًا مع مجموعة متنوعة “الذواقة” الصغيرة من البطاطا المصغرة ، والتي غالبًا ما تشمل أنواعًا بيضاء وأصفر ووردي وأحمر وأزرق. تستحق الروسيت العضوية أيضًا النمو لأنها متعددة الاستخدامات ولديها حياة تخزين جيدة.
لقطع أو عدم قطع؟
يستخدم بعض المزارعين عملية تسمى “Chitting” ، مما يعني وضع البطاطس تحت الضوء أو في الهواء الطلق لتسريع عملية الانتشار. وتشمل الخطوات المقترحة الأخرى قطع البطاطس وغمس الأطراف في رماد الخشب. تعتبر لعبة Chitting ممارسة انتقائية ومتغيرة إلى حد ما ، وكيف يتم ذلك تعتمد على من تتابع نصيحتها. بصراحة ، لم أجرب هذه التقنية من قبل ، لأنني كنت محظوظًا للغاية فقط باستخدام البطاطس “المنسية” التي تم تنشيطها مباشرة من حقيبتي الورقية البسيطة البسيطة.
إذا كانت البطاطا التي تم تنشيطها كبيرة مع الكثير من العيون الكبيرة اللطيفة ، فقد قطعتها إلى قطعتين أو ثلاث قطع ؛ يجب أن تنمو بطاطا صغيرة مع كرمة واحدة تنبت بشكل جيد. إن قطع البطاطس قبل أن ينشرها يخاطر بتجفيفها ، وتأكد من استخدام سكين نظيف لتجنب نشر أي أمراض محتملة. يمكنك وضعها على صينية في مكان بارد أو جاف أو إعادتها في الحقيبة الورقية. أو ، فقط دعهم ينبتون بالكامل وقطعهم قبل الزراعة إذا رغبت في ذلك. البطاطا متسامحة جدا!
أحب أن أحصل على مزيج من الأصناف عندما أزرع بطاطس سوبر ماركت ، وزرع بعض الأسابيع كل أسبوعين لتمديد وقت الحصاد. أصناف البطاطا المفضلة لدي التي أعتقد أن كل بستاني يجب أن يعرفه عن إصبعات Rose Finn و Kennebec و Adirondack Blue و Butterball الألمانية والذهب الأحمر. قد تقرر حتى تخزين بعض حصادك خلال فصل الشتاء واستخدام البطاطا التي تم تنشيطها في فصل الربيع للزراعة ، ولكن تنمية البطاطا العضوية اللذيذة الخاصة بك – ومعرفة أنك فعلت ذلك بطريقة مستدامة – هي مكافأتها الخاصة.