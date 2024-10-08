هل يمكنك ملء وصفة طبية أثناء الإعصار؟ يمكن لبروتوكول الطوارئ هذا أن ينقذ حياتك

بينما تأمر فلوريدا بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون على طول ساحل الخليج تحسبًا لإعصار ميلتون، تقول وكالة أسوشيتد برس إن بعض الناس يترددون في مغادرة منازلهم. لا يزال البعض منهكين بعد الدمار الذي خلفه إعصار هيلين، ويخشى آخرون من نفاد الوقود لأن العديد من محطات الوقود في منطقة خليج تامبا فارغة بالفعل.
عندما تقوم بإخلاء منطقة ما بسرعة، قد لا تفكر في تلك الأشياء البسيطة مثل إحضار ما يكفي من الأدوية الخاصة بك لعدة أيام. قد يكون من الصعب أيضًا إعادة صرف الوصفة الطبية إذا اخترت الاحتماء في مكان ما، خاصة إذا لم تتمكن من الحصول على إذن من طبيبك.
إذا كانت ولايتك تخضع لإعلان الطوارئ، فإن العديد من قوانين الولاية تسمح للصيدلي بتوزيع الدواء لك دون تصريح من طبيبك. يجب أن يكون الدواء “ضروريًا للحفاظ على حياة المريض أو لاستمرار العلاج”، وفقًا لوصف Healthcare Ready لبروتوكول الطوارئ. ومع ذلك، تختلف كل ولاية عن الأخرى، لذا يجب أن تكون على دراية بقانون بروتوكول إعادة صرف الوصفات الطبية الطارئة في ولايتك.
قوانين الوصفات الطبية لإعادة التعبئة في حالات الطوارئ حسب الولاية
إذا كنت تعيش في فلوريدا، فإن قانون إعادة صرف الوصفات الطبية الطارئة يدخل حيز التنفيذ عندما تكون هناك حالة طوارئ صحية عامة. يمكنك طلب إمدادات تصل إلى 30 يومًا من أدويتك دون الحصول على تصريح من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لأريزونا وكنتاكي ولويزيانا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس.
تسمح ولايات مثل كاليفورنيا، وديلاوير، وأيداهو، وإنديانا، وأيوا، ومونتانا للصيدلي بتوزيع “كمية معقولة” من عبوة الدواء الخاصة بك دون تصريح من الطبيب. تسمح ولاية كاليفورنيا بدخول بروتوكول الوصفة الطبية الطارئة لإعادة التعبئة حيز التنفيذ فقط إذا كانت الولاية خاضعة لحالة طوارئ صحية عامة. تسمح الولايات الأخرى ببروتوكول الطوارئ هذا أثناء حالات الطوارئ غير المحددة.
إذا كنت تعيش في ألاسكا، هاواي، إلينوي، ماين، ماساتشوستس، ميشيغان، مينيسوتا، نبراسكا، نيفادا، نيويورك، داكوتا الجنوبية، فيرمونت، فيرجينيا، ويسكونسن، وايومنغ، أو مقاطعة كولومبيا، فلا توجد قوانين تسمح بذلك عبوات الطوارئ. (إليك بعض الأسباب الأخرى التي قد تجعل الصيدلي غير قادر على صرف الوصفة الطبية الخاصة بك.)
تذكر الوصفات الطبية الخاصة بك أثناء الإعصار
وتحث المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم على إحضار أدويتهم معهم، خاصة وأن العديد من الصيدليات قد تكون مغلقة أثناء الإعصار أو الطوارئ الوطنية. إذا قررت الاحتماء في مكان ما ولا تستطيع القيادة، فاطلب من شخص ما أن يوصلك إلى الصيدلية للحصول على إمدادات تكفي لمدة أسبوع من الأدوية وأي أدوية أخرى قد تحتاجها.
إذا أغلقت الصيدلية المعتادة أبوابها أثناء إعصار أو كارثة أخرى، فيجب أن تكون قادرًا على نقل الوصفة الطبية الخاصة بك إلى موقع آخر، حتى لو كان في ولاية أخرى. كإجراء احترازي، من الجيد دائمًا الاحتفاظ بقائمة من الأدوية والجرعات واسم الطبيب الذي وصف لك الدواء في مكان آمن. في حالة اضطرارك إلى الإخلاء سريعًا وعدم تمكنك من الوصول إلى أدويتك. إذا كنت تتناول الأنسولين الذي يتم تبريده عادةً، فتجنب تجميده. وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الأنسولين يمكن أن يظل فعالا عند درجات حرارة تتراوح بين 59 و86 درجة لمدة تصل إلى 28 يوما.