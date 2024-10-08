هل يمكنك ملء وصفة طبية أثناء الإعصار؟ يمكن لبروتوكول الطوارئ هذا أن ينقذ حياتك

بينما تأمر فلوريدا بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون على طول ساحل الخليج تحسبًا لإعصار ميلتون، تقول وكالة أسوشيتد برس إن بعض الناس يترددون في مغادرة منازلهم. لا يزال البعض منهكين بعد الدمار الذي خلفه إعصار هيلين، ويخشى آخرون من نفاد الوقود لأن العديد من محطات الوقود في منطقة خليج تامبا فارغة بالفعل.

عندما تقوم بإخلاء منطقة ما بسرعة، قد لا تفكر في تلك الأشياء البسيطة مثل إحضار ما يكفي من الأدوية الخاصة بك لعدة أيام. قد يكون من الصعب أيضًا إعادة صرف الوصفة الطبية إذا اخترت الاحتماء في مكان ما، خاصة إذا لم تتمكن من الحصول على إذن من طبيبك.

إذا كانت ولايتك تخضع لإعلان الطوارئ، فإن العديد من قوانين الولاية تسمح للصيدلي بتوزيع الدواء لك دون تصريح من طبيبك. يجب أن يكون الدواء “ضروريًا للحفاظ على حياة المريض أو لاستمرار العلاج”، وفقًا لوصف Healthcare Ready لبروتوكول الطوارئ. ومع ذلك، تختلف كل ولاية عن الأخرى، لذا يجب أن تكون على دراية بقانون بروتوكول إعادة صرف الوصفات الطبية الطارئة في ولايتك.