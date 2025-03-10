هل يمكنك DIY Privacy Glass مع رذاذ Rust-Oleum (وهل هي فكرة جيدة)؟

يمكن أن تكون الحاجة إلى الخصوصية عالمية ، سواء كنت تعيش في شقة أو شقة أو منزل عائلة واحدة. في بعض الأحيان ، قد يكون منزلك قريبًا جدًا من خاصية أخرى ، أو لديك فقط جار فضولي يقوم بأقرانه عبر نوافذك مثل شيء من المسرحية الهزلية الكلاسيكية. إذا كنت ترغب في إنشاء المزيد من الخصوصية في منزلك ، فيمكنك اختيار الطريقة التي تم تجربتها وحقيقية لاستخدام فيلم الخصوصية. ومع ذلك ، هل فكرت في استخدام طلاء رذاذ الزجاج المصنوع من Rust-Oleum لإنشاء زجاج خصوصية DIY؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تتساءل عما إذا كانت فكرة جيدة. نعم ، يمكنك استخدام طلاء الرش لإنشاء تأثير زجاجي متجمد على النوافذ الخاصة بك ؛ ومع ذلك ، هناك تحذيرات. يمكنك فقط تطبيق النهاية على الزجاج الداخلي الخاص بك ، والتي قد تكون صعبة في مساحة ضيقة ومسؤن بالتهوية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رذاذ الزجاج المصقول ليس دائمًا ، بحيث يمكن للمستأجرين استخدامه نظريًا ، ولكن قد يكون من الصعب إزالته.
الطلاء الزجاجي المتجمد هو لمسة رذاذ قائم على الزيت يضيف لمعانًا متجمدًا إلى الزجاج ، مثل النوافذ والمرايا والقنور. بعد تطبيقه ، يظهر الزجاج كما لو كان مخصصًا بتأثير محفور غير شفاف ، ولكنه لا يزال يتيح للضوء. إن الطلاء الرش الصديق للميزانية يجعله خيارًا جذابًا للنوافذ الغامضة. ومع ذلك ، قبل أن تلتقط علبة في المتجر ، إليك ما يجب معرفته لتصقيع النوافذ الخاصة بك للحصول على أقصى خصوصية.
ماذا تعرف عن صنع زجاج الخصوصية DIY
يعد تزيين النوافذ الخاصة بك بتأثير متجمد بإذن من Rust-Oleum عملية سهلة ، ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا. ستحتاج إلى فتح النوافذ وتشغيل المشجعين ، بالإضافة إلى ارتداء قناع ، لأن الاستخدام قد يؤدي إلى رائحة ثقيلة من الطلاء الرش الذي يتخلل منزلك. أولاً ، قم بإعداد السطح عن طريق تنظيف الزجاج وإزالة أي الأوساخ أو الغبار بالصابون والماء. بعد ذلك ، قم بتغطية المنطقة المحيطة بعناية للقبض على أي ضباب رش. بمجرد أن يجف الزجاج ، يمكنك تطبيق النهاية ، ورش معطفًا واحدًا ، وينتظر قليلاً ، ثم يتابعه مع معطف ثانٍ. تحرك بعناية ، حيث يشكو المستخدمون من أن النهاية تتسرب بسهولة. لكل المصنعة ، يجف الزجاج المصنوع بالكامل في 10 دقائق ؛ عند هذه النقطة ، يظهر الصقيع على الزجاج. يحذر Rust-Oleum من استخدام الطلاء على أي كوب يتعرض مرارًا وتكرارًا للماء ، لذلك يجب تجنب تطبيقه على نافذة موجودة داخل الحمام.
يمكن أن يكون الرش حلاً للخصوصية ، لكن بعض المراجعين يقولون إنه يمكن الخروج بسهولة عن طريق الخطأ. عندما يتعلق الأمر بالإزالة ، ستحتاج إلى الصبر أو الأسيتون أو شفرة الحلاقة أو مكشطة الطلاء لكشطها بعيدًا. نظرًا لعملية تستغرق وقتًا طويلاً ، قد يرغب المستأجرون في تجنب إجراء تحسينات زجاجية للخصوصية DIY. يجب على المستأجرين أيضًا الالتزام بظروف الإيجار الخاصة بهم ، لذلك يجب عليهم التحقق من عقدهم ومالكهم قبل إجراء أي تعديلات على زجاج العقار. إذا قالوا لا أو يمنع عقد الإيجار ، فمن الممكن أن تستخدم فيلم Window لزيادة خصوصية منزلك بدلاً من ذلك.