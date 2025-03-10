هل يمكنك DIY Privacy Glass مع رذاذ Rust-Oleum (وهل هي فكرة جيدة)؟

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هل يمكنك DIY Privacy Glass مع رذاذ Rust-Oleum (وهل هي فكرة جيدة)؟

يمكن أن تكون الحاجة إلى الخصوصية عالمية ، سواء كنت تعيش في شقة أو شقة أو منزل عائلة واحدة. في بعض الأحيان ، قد يكون منزلك قريبًا جدًا من خاصية أخرى ، أو لديك فقط جار فضولي يقوم بأقرانه عبر نوافذك مثل شيء من المسرحية الهزلية الكلاسيكية. إذا كنت ترغب في إنشاء المزيد من الخصوصية في منزلك ، فيمكنك اختيار الطريقة التي تم تجربتها وحقيقية لاستخدام فيلم الخصوصية. ومع ذلك ، هل فكرت في استخدام طلاء رذاذ الزجاج المصنوع من Rust-Oleum لإنشاء زجاج خصوصية DIY؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تتساءل عما إذا كانت فكرة جيدة. نعم ، يمكنك استخدام طلاء الرش لإنشاء تأثير زجاجي متجمد على النوافذ الخاصة بك ؛ ومع ذلك ، هناك تحذيرات. يمكنك فقط تطبيق النهاية على الزجاج الداخلي الخاص بك ، والتي قد تكون صعبة في مساحة ضيقة ومسؤن بالتهوية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رذاذ الزجاج المصقول ليس دائمًا ، بحيث يمكن للمستأجرين استخدامه نظريًا ، ولكن قد يكون من الصعب إزالته.

الطلاء الزجاجي المتجمد هو لمسة رذاذ قائم على الزيت يضيف لمعانًا متجمدًا إلى الزجاج ، مثل النوافذ والمرايا والقنور. بعد تطبيقه ، يظهر الزجاج كما لو كان مخصصًا بتأثير محفور غير شفاف ، ولكنه لا يزال يتيح للضوء. إن الطلاء الرش الصديق للميزانية يجعله خيارًا جذابًا للنوافذ الغامضة. ومع ذلك ، قبل أن تلتقط علبة في المتجر ، إليك ما يجب معرفته لتصقيع النوافذ الخاصة بك للحصول على أقصى خصوصية.

ماذا تعرف عن صنع زجاج الخصوصية DIY

يعد تزيين النوافذ الخاصة بك بتأثير متجمد بإذن من Rust-Oleum عملية سهلة ، ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا. ستحتاج إلى فتح النوافذ وتشغيل المشجعين ، بالإضافة إلى ارتداء قناع ، لأن الاستخدام قد يؤدي إلى رائحة ثقيلة من الطلاء الرش الذي يتخلل منزلك. أولاً ، قم بإعداد السطح عن طريق تنظيف الزجاج وإزالة أي الأوساخ أو الغبار بالصابون والماء. بعد ذلك ، قم بتغطية المنطقة المحيطة بعناية للقبض على أي ضباب رش. بمجرد أن يجف الزجاج ، يمكنك تطبيق النهاية ، ورش معطفًا واحدًا ، وينتظر قليلاً ، ثم يتابعه مع معطف ثانٍ. تحرك بعناية ، حيث يشكو المستخدمون من أن النهاية تتسرب بسهولة. لكل المصنعة ، يجف الزجاج المصنوع بالكامل في 10 دقائق ؛ عند هذه النقطة ، يظهر الصقيع على الزجاج. يحذر Rust-Oleum من استخدام الطلاء على أي كوب يتعرض مرارًا وتكرارًا للماء ، لذلك يجب تجنب تطبيقه على نافذة موجودة داخل الحمام.

يمكن أن يكون الرش حلاً للخصوصية ، لكن بعض المراجعين يقولون إنه يمكن الخروج بسهولة عن طريق الخطأ. عندما يتعلق الأمر بالإزالة ، ستحتاج إلى الصبر أو الأسيتون أو شفرة الحلاقة أو مكشطة الطلاء لكشطها بعيدًا. نظرًا لعملية تستغرق وقتًا طويلاً ، قد يرغب المستأجرون في تجنب إجراء تحسينات زجاجية للخصوصية DIY. يجب على المستأجرين أيضًا الالتزام بظروف الإيجار الخاصة بهم ، لذلك يجب عليهم التحقق من عقدهم ومالكهم قبل إجراء أي تعديلات على زجاج العقار. إذا قالوا لا أو يمنع عقد الإيجار ، فمن الممكن أن تستخدم فيلم Window لزيادة خصوصية منزلك بدلاً من ذلك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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