هل يمكنك DIY Privacy Glass مع رذاذ Rust-Oleum (وهل هي فكرة جيدة)؟

يمكن أن تكون الحاجة إلى الخصوصية عالمية ، سواء كنت تعيش في شقة أو شقة أو منزل عائلة واحدة. في بعض الأحيان ، قد يكون منزلك قريبًا جدًا من خاصية أخرى ، أو لديك فقط جار فضولي يقوم بأقرانه عبر نوافذك مثل شيء من المسرحية الهزلية الكلاسيكية. إذا كنت ترغب في إنشاء المزيد من الخصوصية في منزلك ، فيمكنك اختيار الطريقة التي تم تجربتها وحقيقية لاستخدام فيلم الخصوصية. ومع ذلك ، هل فكرت في استخدام طلاء رذاذ الزجاج المصنوع من Rust-Oleum لإنشاء زجاج خصوصية DIY؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تتساءل عما إذا كانت فكرة جيدة. نعم ، يمكنك استخدام طلاء الرش لإنشاء تأثير زجاجي متجمد على النوافذ الخاصة بك ؛ ومع ذلك ، هناك تحذيرات. يمكنك فقط تطبيق النهاية على الزجاج الداخلي الخاص بك ، والتي قد تكون صعبة في مساحة ضيقة ومسؤن بالتهوية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رذاذ الزجاج المصقول ليس دائمًا ، بحيث يمكن للمستأجرين استخدامه نظريًا ، ولكن قد يكون من الصعب إزالته.

الطلاء الزجاجي المتجمد هو لمسة رذاذ قائم على الزيت يضيف لمعانًا متجمدًا إلى الزجاج ، مثل النوافذ والمرايا والقنور. بعد تطبيقه ، يظهر الزجاج كما لو كان مخصصًا بتأثير محفور غير شفاف ، ولكنه لا يزال يتيح للضوء. إن الطلاء الرش الصديق للميزانية يجعله خيارًا جذابًا للنوافذ الغامضة. ومع ذلك ، قبل أن تلتقط علبة في المتجر ، إليك ما يجب معرفته لتصقيع النوافذ الخاصة بك للحصول على أقصى خصوصية.