هل يمكن أن تؤثر حشو الشفاه على أسنانك وصحة الأسنان؟

غالبًا ما يُنظر إلى حشو الشفاه على أنه لمسة نهائية لبوت أكثر شبابًا وأكثر شبابًا ، ولكن تأثيره يمكن أن يتجاوز مجرد ظهور. عندما تصبح العلاجات التجميلية أكثر شيوعًا ، بدأ المرضى ومقدمو الخدمات على حد سواء في طرح سؤال مهم: هل يمكن أن يؤثر حشو الشفاه على أسنانك أو صحة الأسنان الخاصة بك؟

سواء كنت تعزز ابتسامتك لأول مرة أو تنشق إجراءات متعددة ، فمن المفيد النظر في كيفية تفاعل حجم الشفة والهيكل مع عمل الأسنان. من المخاوف المتعلقة بالتوقيت إلى الفوائد الجمالية ، تكون العلاقة بين حشو الشفة وصحة الفم أكثر ارتباطًا مما يدرك الكثيرون.

تحدثت Health Digest مع Dr. Whitney White ، Aspen Dental Dental Confervice & Morner ، لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير حشو الشفاه على ابتسامتك وكذلك ما ستحتاج إلى معرفته قبل جدولة موعدك التالي – مع طبيب الأسنان وحقنك.