هل يمكن أن تؤثر حشو الشفاه على أسنانك وصحة الأسنان؟

غالبًا ما يُنظر إلى حشو الشفاه على أنه لمسة نهائية لبوت أكثر شبابًا وأكثر شبابًا ، ولكن تأثيره يمكن أن يتجاوز مجرد ظهور. عندما تصبح العلاجات التجميلية أكثر شيوعًا ، بدأ المرضى ومقدمو الخدمات على حد سواء في طرح سؤال مهم: هل يمكن أن يؤثر حشو الشفاه على أسنانك أو صحة الأسنان الخاصة بك؟
سواء كنت تعزز ابتسامتك لأول مرة أو تنشق إجراءات متعددة ، فمن المفيد النظر في كيفية تفاعل حجم الشفة والهيكل مع عمل الأسنان. من المخاوف المتعلقة بالتوقيت إلى الفوائد الجمالية ، تكون العلاقة بين حشو الشفة وصحة الفم أكثر ارتباطًا مما يدرك الكثيرون.
تحدثت Health Digest مع Dr. Whitney White ، Aspen Dental Dental Confervice & Morner ، لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير حشو الشفاه على ابتسامتك وكذلك ما ستحتاج إلى معرفته قبل جدولة موعدك التالي – مع طبيب الأسنان وحقنك.
يمكن أن يكون لحشو الشفاه آثار إيجابية على ظهور أسنانك
أوضح وايت أن حشو الشفاه يفعل أكثر من مجرد تعزيز حجم شفتيك ؛ يمكن أن تكمل أيضا عمل الأسنان الخاص بك. وقالت: “يمكن أن تساعد الحشو في تقليل” مثلثات السود “(تلك الفجوات الصغيرة بين الأسنان) ، وفي بعض الحالات ، حتى تخفيف ظهور” ابتسامة صمغية “. استمر وايت في إضافة أنه في بعض الأحيان يتم استخدامه مع البوتوكس لإنشاء ابتسامة أكثر “متوازنة”. وقالت: “يمكنهم أيضًا توفير دعم إضافي للشفاه بعد إجراءات التصالحية وتحسين تناظر الابتسامة – وهو ما يضيفه كل شيء إلى مريض يشعر بمزيد من الثقة ويحب ما يرونه”. (الحديث عن الابتسامات الجميلة ، إليك بعض الحيل التي تبييض الأسنان يقول أطباء الأسنان إنه يجب ألا تحاول أبدًا.)
ومع ذلك ، فإن مواد حشو الشفاه لديها بعض المخاطر المحتملة ، مثل التورم أو الكدمات أو الكتل الصغيرة. وقال وايت: “(ط) من المهم العمل مع شخص يفهم جماليات الوجه وتشريح الأسنان”.
التواصل مع طبيب أسنانك وحقنك مهم
نصحت وايت بالإضافة إلى ذلك أنه إذا كان لديك حشو مؤخرًا وكان لديك موعد للأسنان ، فمن المهم إبلاغ طبيب الأسنان عن العمل الذي قمت به ، خاصةً إذا كان العلاج سيتضمن معالجة الشفاه أو الأنسجة المحيطة. وقالت: “يمكن لأعمال الأسنان أن تحل محل الحشو إذا لم نكن حريصين ، لذا فإن الحصول على هذه المعلومات في المقدمة يساعدنا على تجنب المضاعفات”.
من ناحية أخرى ، من الجيد أيضًا السماح بحقنك بمعرفة أي إجراءات أسنان قادمة. وقالت “قد يكون هناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة ، وقد يرغبون في ضبط توقيتك أو الرعاية اللاحقة”.
أكد وايت أيضًا على أهمية الحصول على تعليمات ما بعد OP من كل من طبيب الأسنان وحقنك. وقالت: “الحفاظ على التواصل المفتوح بين فريق الأسنان الخاص بك وحقنك هو أفضل طريقة لحماية استثمارك – وابتسامتك”. (إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب عليك القيام بها قبل الذهاب إلى موعد لطبيب الأسنان.)