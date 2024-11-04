هل يمكن أن يساعد شرب عصير التفاح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بشكل أكثر رشاقة؟ نحن نشرح

يحب الأطفال المذاق الحلو الطبيعي لعصير التفاح، ويعرف الآباء كيف يمكن أن يوفر عصير التفاح العناصر الغذائية لدعم أنماط حياة الشباب. يتم تعزيز كوب من عصير التفاح سعة 8 أونصات بنسبة 76% من فيتامين C اليومي بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم لتحقيق توازن السوائل. عصير التفاح ليس مخصصًا للأطفال فقط: فقد يساعدك البوليفينول الموجود في عصير التفاح في سنواتك اللاحقة.

“لقد تم اقتراح عصير التفاح لدعم وظائف المخ مع تقدم العمر بسبب نشاط مضادات الأكسدة للبوليفينول الموجود في العصير،” جيني تايتز، طبيب نفسي. يقول هيلث دايجست. “ومع ذلك، هناك أبحاث محدودة تشير إلى أن عصير التفاح قد يحسن الآثار الجانبية السلوكية لدى مرضى الزهايمر.”

يشير تايتز إلى تجربة سريرية أجريت عام 2010 ونشرت في المجلة الأمريكية لمرض الزهايمر والخرف الآخر، والتي شارك فيها 21 شخصًا يعانون من مرض الزهايمر المتوسط ​​إلى الشديد، حيث شربوا كوبين سعة 4 أونصات من عصير التفاح يوميًا لمدة شهر. على الرغم من أن عصير التفاح لم يحسن ذاكرة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، إلا أن مقدمي الرعاية لهم شهدوا تحسنًا بنسبة 27٪ في أعراض مثل القلق والإثارة والأوهام.