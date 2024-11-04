هل يمكن أن يساعد شرب عصير التفاح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بشكل أكثر رشاقة؟ نحن نشرح

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يحب الأطفال المذاق الحلو الطبيعي لعصير التفاح، ويعرف الآباء كيف يمكن أن يوفر عصير التفاح العناصر الغذائية لدعم أنماط حياة الشباب. يتم تعزيز كوب من عصير التفاح سعة 8 أونصات بنسبة 76% من فيتامين C اليومي بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم لتحقيق توازن السوائل. عصير التفاح ليس مخصصًا للأطفال فقط: فقد يساعدك البوليفينول الموجود في عصير التفاح في سنواتك اللاحقة.
“لقد تم اقتراح عصير التفاح لدعم وظائف المخ مع تقدم العمر بسبب نشاط مضادات الأكسدة للبوليفينول الموجود في العصير،” جيني تايتز، طبيب نفسي. يقول هيلث دايجست. “ومع ذلك، هناك أبحاث محدودة تشير إلى أن عصير التفاح قد يحسن الآثار الجانبية السلوكية لدى مرضى الزهايمر.”
يشير تايتز إلى تجربة سريرية أجريت عام 2010 ونشرت في المجلة الأمريكية لمرض الزهايمر والخرف الآخر، والتي شارك فيها 21 شخصًا يعانون من مرض الزهايمر المتوسط إلى الشديد، حيث شربوا كوبين سعة 4 أونصات من عصير التفاح يوميًا لمدة شهر. على الرغم من أن عصير التفاح لم يحسن ذاكرة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، إلا أن مقدمي الرعاية لهم شهدوا تحسنًا بنسبة 27٪ في أعراض مثل القلق والإثارة والأوهام.
عصير التفاح يمكن أن يكون سيئا لقلبك
ومع ذلك، قد لا يكون عصير التفاح هو الخيار الأكثر صحة لمساعدتك على الشيخوخة بشكل أكثر رشاقة بسبب محتواه العالي من السكر. يحتوي عصير التفاح على 113 سعرة حرارية تأتي من أكثر من 29 جرامًا من السكر. بدون أي ألياف أو دهون أو بروتين، يمكن لكوب من عصير التفاح أن يرفع نسبة السكر في الدم بسهولة ويؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر في نظامك الغذائي على صحة قلبك عن طريق زيادة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وضغط الدم والالتهابات.
يحتوي عصير التفاح على أعلى كميات من الفركتوز، والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لمقالة نشرت عام 2017 في BMC Nutrition. الأشخاص الذين شربوا عصير التفاح ومشروبات الفاكهة والمشروبات الغازية المحلاة بشراب الذرة عالي الفركتوز أكثر من خمس مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بأكثر من الضعف.
يعد التفاح مصدرًا رائعًا للبوليفينول والبكتين الذي يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. ومع ذلك، عادة ما يتم تجريد البكتين بعيدًا عند معالجة التفاح. في دراسة أجريت عام 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية، تناول الناس إما التفاح، أو ثفل التفاح، أو عصير التفاح الغائم، أو عصير التفاح الصافي كل يوم لمدة 4 أسابيع. عندما شرب الناس عصير التفاح الصافي، كانت مستويات LDL لديهم أعلى بنسبة 7٪ تقريبًا مما كانت عليه عندما تناولوا التفاح الكامل أو ثفل التفاح.
يمكن أن يكون عصير التفاح صحيًا باعتدال
لا تحتاج إلى استبعاد عصير التفاح تمامًا من نظامك الغذائي من أجل شيخوخة صحية. يمكن أن يكون لبعض أنواع عصير التفاح بعض الفوائد الصحية، وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة Nutrients. يحتفظ عصير التفاح الغائم بمضادات الأكسدة أكثر من عصير التفاح الصافي لتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. تشير دراسات محدودة إلى أن عصير التفاح المعكر قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق حماية خلاياك من تلف الحمض النووي. قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في عصير التفاح على تحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقولون.
تقول اختصاصية التغذية المسجلة في MyFitnessPal جوانا جريج لـ Health Digest أنه يمكنك الاستمتاع بعصير تفاح غائم قليلًا من حين لآخر، لكن تفاحة يوميًا أفضل لأليافها. “عند اختيار عصير التفاح، ابحث عن الأصناف التي تحتوي على عصير 100٪ بدون سكريات مضافة واستهلكه مع الأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتين التي يمكن أن تساعد في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.“، قالت. عصير التفاح العضوي من ليكوود هو عصير تفاح غائم يحتوي على جرام واحد من الألياف من هريس التفاح العضوي.