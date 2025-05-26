هل يمكن أن يقتلك شلل النوم؟ ماذا تصدق

إذا كنت قد حصلت على تجربة الشعور وكأنك لا تستطيع تحريك جسمك ، على الرغم من أنك تريد ذلك ، إما قبل النوم مباشرة أو أثناء استيقاظك ، كان لديك ما يُعرف باسم شلل النوم. على الرغم من أنه يستمر لفترة وجيزة فقط ، فإن الناس يبلغون عن شعورهم بأي شيء يتراوح من القلق إلى الإرهاب خلال حلقة. بالنسبة للبعض ، يمكن أن يخلق التوتر حول النوم.

يصف الوسادة كيف حاول الناس على مر التاريخ فهم هذه الظاهرة ، وغالبًا ما يعزوها إلى الأرواح أو السحرة أو الشياطين الذين يمسكون بالنوم أو الجلوس على صدرهم. وفي العصر الحديث ، اتخذ البعض حتى إلقاء اللوم على الهلوسة الليلية على الأجانب.

ومع ذلك ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم قد يشعرون في الوقت الحالي كما لو كانوا في خطر ، فإنه لا يمكن أن يقتلك بالفعل. إن تفسير شلل النوم هو شيء أبسط بكثير وأكثر ضارة من الكائنات الخارقة للطبيعة أو خارج الأرض.