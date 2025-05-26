هل يمكن أن يقتلك شلل النوم؟ ماذا تصدق

إذا كنت قد حصلت على تجربة الشعور وكأنك لا تستطيع تحريك جسمك ، على الرغم من أنك تريد ذلك ، إما قبل النوم مباشرة أو أثناء استيقاظك ، كان لديك ما يُعرف باسم شلل النوم. على الرغم من أنه يستمر لفترة وجيزة فقط ، فإن الناس يبلغون عن شعورهم بأي شيء يتراوح من القلق إلى الإرهاب خلال حلقة. بالنسبة للبعض ، يمكن أن يخلق التوتر حول النوم.
يصف الوسادة كيف حاول الناس على مر التاريخ فهم هذه الظاهرة ، وغالبًا ما يعزوها إلى الأرواح أو السحرة أو الشياطين الذين يمسكون بالنوم أو الجلوس على صدرهم. وفي العصر الحديث ، اتخذ البعض حتى إلقاء اللوم على الهلوسة الليلية على الأجانب.
ومع ذلك ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم قد يشعرون في الوقت الحالي كما لو كانوا في خطر ، فإنه لا يمكن أن يقتلك بالفعل. إن تفسير شلل النوم هو شيء أبسط بكثير وأكثر ضارة من الكائنات الخارقة للطبيعة أو خارج الأرض.
ما الذي يسبب شلل النوم
على الرغم من أن العلماء لا يفهمون تمامًا أسباب شلل النوم ، إلا أنه يحدث عندما تخرج من النوم السريع (REM) ، فإن مرحلة النوم عند الحلم تحدث. خلال هذه المرحلة ، يبقيك عقلك آمنًا عن طريق إرسال رسائل إلى جسمك لمنعك من التحرك وتصرف أحلامك. شلل النوم هو ببساطة أن تصبح على دراية بهذه الحقيقة عندما لا تكون مستيقظًا تمامًا بعد.
وفقًا للصحة ، يمكن أن تجعلك بعض العوامل أكثر عرضة للشلل. غالبًا ما يرتبط بنوعية النوم الرديئة ، وخاصة الحرمان المزمن للنوم. إنه أكثر شيوعًا في تحول العمال والأشخاص الذين يعانون من الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم أو الخدار. ظروف الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاضطراب الثنائي القطب تزيد أيضًا من المخاطر. وتشمل العوامل الأخرى المساهمة تعاطي المخدرات ، وبعض الأدوية (مثل مضادات الاكتئاب وعقاقير ADHD) ، والنوم على ظهرك. قد تلعب الوراثة أيضًا دورًا ، وغالبًا ما تبدأ الحلقات في فترة المراهقة. يتم الإبلاغ عن شلل النوم بشكل متكرر بين أشخاص من أصل آسيوي أو أفريقي. يمكن أن تزيد جداول النوم غير المنتظمة ، والكافيين ، والكحول ، وتأخر Jet أيضًا من احتمال حلقات.
ما يمكنك فعله بشأن شلل النوم
للمساعدة في منع شلل النوم ، تقول كلية الطب بجامعة هارفارد للتركيز على تحسين نظافة نومك وإدارة الظروف الصحية الأساسية. تهدف لمدة سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة والتمسك بجدول نوم متسق ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. قم بإنشاء بيئة نوم هادئة ومريحة – حافظ على الغرفة باردة ومظلمة وهادئة ، واستخدم الفراش الذي يدعم جسمك. تجنب الشاشات والكافيين بعد الساعة 2 مساءً والنيكوتين والكحول في المساء ، حيث يمكن أن تعطل كل هذه دورة نومك. استرخ قبل النوم مع أنشطة مهدئة مثل القراءة أو الاستحمام الدافئ. إذا كنت تنام عادة على ظهرك ، فحاول تغيير المواقف ، حيث يرتبط النوم الخلفي بشلل النوم. يمكن أن يحدث تقليل التوتر ، وخاصة في وقت النوم ، فرقًا كبيرًا. إذا كان لديك اضطراب نوم أو في الصحة العقلية مثل الخدار أو القلق أو الاضطراب الثنائي القطب ، فإن العمل مع مقدم الرعاية الصحية لإدارته قد يقلل أو القضاء على حلقات شلل النوم.
على الرغم من أن حلقة من شلل النوم ستنتهي بمفرده ، إلا أنها آمنة إذا صادفك شخص ما عن طريق لمسك أو التحدث معك. ومع ذلك ، نظرًا لأنك غير قادر على التحرك أثناء الحلقة ، فلن تتمكن من تزويدهم بأي إشارة إلى أنك ترغب في تجربتها.