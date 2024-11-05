هل يمكن أن يكون مكون المطبخ غير المتوقع هذا هو المفتاح لموقد نظيف للغاية؟

إذا كنت تبحث عن مكونات تنظيف طبيعية لمعالجة تلك البقع العنيدة على الموقد، فقد لا تحتاج إلى التوجه إلى المتجر لشراء زجاجة من المنظف الكيميائي. في الواقع، ربما يكون الحل في انتظارك بالفعل في مخزنك الخاص: تلك العلبة الصغيرة من معجون الطماطم. على الرغم من وجود أساسيات منزلية للحفاظ على موقدك لامعًا، إلا أنك ربما لا تتوقع العثور عليها في ممر المنتجات. ولكن بفضل مستخدم Instagram @steelpan.guy، فإن قوى التنظيف غير المتوقعة لمعجون الطماطم أكسبته مكانًا في بعض مجموعات مكونات التنظيف الطبيعية. ولكن هل يمكن حقا تنظيف الموقد الخاص بك؟

الجواب؟ ذلك يعتمد. تبلغ قيمة الطماطم الطازجة حوالي 4.0 على مقياس الرقم الهيدروجيني، مما يعني أنها حمضية نسبيًا. معجون الطماطم – معجون مركز مصنوع من الطماطم – يحتوي على درجة حموضة أقل، تبدأ من 3.5 تقريبًا، مما يعني أنه أكثر حمضية. بفضل هذه الحموضة، يمكن أن يكون معجون الطماطم عنصرًا قويًا في تنظيف المطبخ لإزالة الأوساخ الموجودة على مواقد الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.