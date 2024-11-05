هل يمكن أن يكون مكون المطبخ غير المتوقع هذا هو المفتاح لموقد نظيف للغاية؟

إذا كنت تبحث عن مكونات تنظيف طبيعية لمعالجة تلك البقع العنيدة على الموقد، فقد لا تحتاج إلى التوجه إلى المتجر لشراء زجاجة من المنظف الكيميائي. في الواقع، ربما يكون الحل في انتظارك بالفعل في مخزنك الخاص: تلك العلبة الصغيرة من معجون الطماطم. على الرغم من وجود أساسيات منزلية للحفاظ على موقدك لامعًا، إلا أنك ربما لا تتوقع العثور عليها في ممر المنتجات. ولكن بفضل مستخدم Instagram @steelpan.guy، فإن قوى التنظيف غير المتوقعة لمعجون الطماطم أكسبته مكانًا في بعض مجموعات مكونات التنظيف الطبيعية. ولكن هل يمكن حقا تنظيف الموقد الخاص بك؟
الجواب؟ ذلك يعتمد. تبلغ قيمة الطماطم الطازجة حوالي 4.0 على مقياس الرقم الهيدروجيني، مما يعني أنها حمضية نسبيًا. معجون الطماطم – معجون مركز مصنوع من الطماطم – يحتوي على درجة حموضة أقل، تبدأ من 3.5 تقريبًا، مما يعني أنه أكثر حمضية. بفضل هذه الحموضة، يمكن أن يكون معجون الطماطم عنصرًا قويًا في تنظيف المطبخ لإزالة الأوساخ الموجودة على مواقد الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.
كيفية استخدام معجون الطماطم لتنظيف الموقد الخاص بك
تختلف عملية التنظيف حسب نوع الموقد لديك. بالنسبة للمواقد الزجاجية، احصل على وسادة من الصوف الفولاذي مثل أجهزة غسل الصوف من PAMI، وأضف بعض معجون الطماطم، وافرك سطح الموقد بلطف. يجب أن تختفي البقع وتغير اللون بسهولة. ثم، امسح معجون الطماطم بمنشفة نظيفة، ثم رشه بمنظف الزجاج، وبذلك تكون قد انتهيت! بالنسبة للموقد المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ضع معجون الطماطم على إسفنجة – ويفضل أن تكون ذات جانب منظف – ثم ضعه على البقعة. قد تتطلب كلتا الطريقتين القليل من الجهد، لكن النتيجة تستحق العناء. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أي بقايا من معجون الطماطم، افركي القليل منه على مقالي الفولاذ المقاوم للصدأ التي تغير لونها وافركيها باستخدام اسفنجة الأطباق لجعلها تبدو وكأنها جديدة!
ماذا لو كان لديك موقد من السيراميك أو الحديد الزهر أو الحث؟ كن حذرًا أو فكر في تخطي مكون التنظيف هذا. قد تؤدي الحموضة العالية في معجون الطماطم إلى خدش جهازك أو إتلافه أو ربما تآكله. في حين وجدنا بعض القصص التي تفيد بأن معجون الطماطم ينظف مواقد الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج بشكل آمن، إلا أن هناك القليل من الأدلة العلمية التي تدعم ذلك. إذا كان لديك أحد هذه المواقد، فهناك منظفات طبيعية رائعة ستجعل سطح الموقد الخاص بك يبدو وكأنه جديد.