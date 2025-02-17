هل يمكن لتناول بياض البيض كل يوم خفض ضغط الدم المرتفع؟ ما نعرفه

تعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين الكامل ، وتنوعها يجعلها خيارًا رائعًا لأي وجبة. يمكنك تناول البيض المخفوق لتناول الإفطار أو Quiche لتناول طعام الغداء أو فريتاتا نباتية لتناول العشاء.
لسنوات ، تجنب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول في البيض لأنهم مرتفعون في الكوليسترول الغذائي ، وغالبًا ما يفصلونهم عن البيض في الوصفات. في حين أن بياض البيض يحتوي على حوالي نصف بروتين بيضة كاملة ، إلا أنه ليس لديهم أي دهون مشبعة. لكنهم قد يقدمون فائدة أخرى مفاجئة – مما يساعد على خفض ضغط الدم.
وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الببتيد المحدد في بياض البيض ، يسمى RVPSL ، كان له تأثير لخفض ضغط الدم. أعطاها الباحثون لحيوانات المختبرات ذات ارتفاع ضغط الدم ووجدوا انخفض ضغط دمهم بشكل كبير بعد أربعة أسابيع. كما قلل الببتيد من مستويات بعض الهرمونات والإنزيمات المشاركة في تنظيم ضغط الدم ، مما يشير إلى أن بياض البيض قد يوفر المزيد من الفوائد الصحية من مجرد كونه مصدرًا هزيلًا للبروتين. على الرغم من أن هذه الدراسة أجريت في المختبر ، فقد تم خلط الدراسات اللاحقة في العثور على تأثير خاقص لضغط البيض في البشر.
قد تقلل هيدروليز البيض البيض من ضغط الدم
يمكن للنساء الحوامل تطوير ارتفاع ضغط الدم أثناء حملهم لطفلهن على المدة. بحثت دراسة أجريت عام 2017 في المجلة الدولية للعلوم والبحث في تأثير هذا الببتيد في بياض البيض على 15 امرأة حامل ارتفاع ضغط الدم. بعد استهلاك اثنين من بياض البيض ، انخفض ضغط الدم الانقباضي النسائي في المتوسط بمقدار 6.33 مم زئبق (ملليمتر من الزئبق) ، وانخفض ضغط الدم الانبساطي بمقدار 5.66 مم زئبق. ومع ذلك ، اختبرت هذه الدراسة فقط التأثير المؤقت لبياض البيض على ارتفاع ضغط الدم.
بدلاً من مجرد طهي بياض البيض ، تحول الباحثون إلى مركبات بيضاء بيضاء محددة لجعل الببتيدات الخافضة للضغط أسهل على الجسم للامتصاص. في دراسة أجريت عام 2017 في المجلة البريطانية للتغذية ، تم إعطاء ببتيد البيض الأبيض NWT-03 للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي أو المرتفع أو المرتفع كل يوم لمدة أسبوع. عندما استغرق الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعتدل 2 غرام من الببتيد البيض ، رأوا قطرات كبيرة في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي الذي استمر لمدة 36 ساعة. أدى أخذ 5 غرامات من الببتيد البيض البيض إلى انخفاض أكبر في ضغط الدم في الليل. لم يؤثر الببتيد الأبيض على ضغط الدم في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المرتفع أو الطبيعي.
لم يكن لهذه المائيات البيضاء البيض نفس التأثير في دراسة 2019 في المجلة الأوروبية للتغذية. في هذه الدراسة ، استغرق الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم 3 غرامات من الببتيدات البيض البيض لمدة ستة أسابيع. لم يجدوا تحسنًا كبيرًا في ضغط الدم أو علامات صحة القلب والأوعية الدموية الأخرى.
بياض البيض هو خيار صحي لإدارة ضغط الدم
عندما يتم تقسيم بياض البيض النموذجي كيميائيًا إلى هذه التحلل ، يمكن لجسمك امتصاص البروتينات المفيدة بسرعة أكبر ، وفقًا لمقال 2019 في مجلة العالم العلمي. تتضمن هذه العملية استخدام الماء منزوع الأيونات والإنزيمات والطرد المركزي. بمعنى آخر ، ربما لا يستحق محاولة تحلل بياض البيض الخاص بك لمجرد جعل الببتيدات متاحة لجسمك.
بياض البيض يتمتعون بصحة جيدة تمامًا كما هي ، حتى بدون صفار البيض. إذا قارنت بين 100 حصص من البيض وبياض البيض ، فستحصل على أكثر من ضعف البروتين في بياض البيض بدون الدهون. لأولئك الذين يشاهدون ضغط الدم ، يمنحك ستة بياض بيض أكثر من 300 ملليغرام من البوتاسيوم. ومع ذلك ، لديهم أيضا تقريبا نفس كمية الصوديوم. تذكر ، رغم ذلك ، أن بياض البيض يفتقدون بعض الدهون الصحية والفيتامينات الأخرى.
بصرف النظر عن اتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم (مثل نظام DASH DASH) ، يمكنك المساعدة في إدارة ضغط الدم عن طريق التخلص من الوزن الزائد حول خط الخصر الخاص بك. يقول مقال 2022 في الأطعمة إن بياض البيض يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن. يحسن البروتين من بياض البيض استقلاب الدهون في عضلاتك والكبد وربما يمنع امتصاص الدهون من الطعام.