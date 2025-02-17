هل يمكن لتناول بياض البيض كل يوم خفض ضغط الدم المرتفع؟ ما نعرفه

تعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين الكامل ، وتنوعها يجعلها خيارًا رائعًا لأي وجبة. يمكنك تناول البيض المخفوق لتناول الإفطار أو Quiche لتناول طعام الغداء أو فريتاتا نباتية لتناول العشاء.

لسنوات ، تجنب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول في البيض لأنهم مرتفعون في الكوليسترول الغذائي ، وغالبًا ما يفصلونهم عن البيض في الوصفات. في حين أن بياض البيض يحتوي على حوالي نصف بروتين بيضة كاملة ، إلا أنه ليس لديهم أي دهون مشبعة. لكنهم قد يقدمون فائدة أخرى مفاجئة – مما يساعد على خفض ضغط الدم.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الببتيد المحدد في بياض البيض ، يسمى RVPSL ، كان له تأثير لخفض ضغط الدم. أعطاها الباحثون لحيوانات المختبرات ذات ارتفاع ضغط الدم ووجدوا انخفض ضغط دمهم بشكل كبير بعد أربعة أسابيع. كما قلل الببتيد من مستويات بعض الهرمونات والإنزيمات المشاركة في تنظيم ضغط الدم ، مما يشير إلى أن بياض البيض قد يوفر المزيد من الفوائد الصحية من مجرد كونه مصدرًا هزيلًا للبروتين. على الرغم من أن هذه الدراسة أجريت في المختبر ، فقد تم خلط الدراسات اللاحقة في العثور على تأثير خاقص لضغط البيض في البشر.