هل يمكن لزيت السمسم أن يساعدك على النوم؟ نوضح

يمكن أن يجعلك نوم ليلة سيئة تشعر أنك رديء طوال اليوم. ولكن ماذا يحدث عندما لا يمكنك التقاط أي راحة تعافي لأسابيع أو حتى أشهر؟ في هذه الحالة ، أنت مرشح لجميع الآثار الجانبية لنقص النوم ، بما في ذلك بعض الأعراض الخطيرة إلى حد ما ، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 أو مشاكل الذاكرة الناجمة عن قلة النوم.
إذا واجهت مرارًا وتكرارًا الحرمان من النوم ، فأنت لست وحدك. كما تظهر إحصاءات من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم ، فإن ما يصل إلى 70 مليون شخص في الولايات المتحدة محرومون من النوم بسبب اضطرابات النوم المزمنة. قد يكون لديك حتى اضطراب النوم الآن دون إدراك ذلك. على الرغم من وجود أدوية للمساعدة في تحسين النوم ، إذا كنت تفضل العلاجات الطبيعية ، فقد تكون قد سمعت عن كون زيت السمسم خيارًا.
ولكن هل يمكن أن يساعدك زيت السمسم في الواقع على الانجراف أو البقاء نائماً لفترة كافية لتشعر بالراحة؟ البحث عن إمكانات زيت السمسم متواضع ولكنه مثير للاهتمام.
هل يمكن أن يحسن زيت السمسم على رأسك من نومك؟
الطريقة الأولى لاستخدام زيت السمسم لتحسين النوم لا تتضمن استهلاكه ، ولكن وجود زيت السمسم المحترف ذو التنقيط المحترف على جبينك. تُعرف هذه التقنية باسم شيرودهارا. ممارس شيرودهارا يطرح بعناية زيت السمسم ضد الجلد بين شعرك والحواجب. (في بعض الأحيان ، يتم دمج زيت السمسم مع زيت أساسي عطري.) بعد ذلك ، قد يقوم بتدليك فروة رأسك لتشجيع المزيد من الاسترخاء في الجسم.
يمكن إجراء شيرودهارا مع أي سائل. ومع ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة الطب البديل والتكميلي دليلًا على أن جميع السوائل لا تؤدي إلى نفس نتائج المشاركين. خلال الدراسة ، خضع المشاركون لسبع جلسات شيرودهارا بالماء الدافئ أو زيت السمسم الدافئ على مدار أسبوعين. أبلغ أولئك الذين تلقوا علاج زيت السمسم شيرودهارا عن جودة نوم أعلى بعد ذلك من أولئك الذين عولجوا بالماء.
تسبب هذا في استنتاج الباحثين أن زيت السمسم قد يتخذ خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يعانون من مشكلات النوم الذين أرادوا تجربة Shirodhara. نظرًا لأن Shirodhara آمن بشكل عام عند أداء خبير ، فقد يكون من المفيد تجريبه إذا كنت تبحث عن بديل لأخذ دواء أو ملحق تعزيز النوم.
من المحتمل أن ينام من خلال استهلاك زيت السمسم
هناك طريقة أخرى لاستخدام زيت السمسم لتحسين النوم وهي دمجها في إعداد الطعام والطهي بسبب ملفه الشخصي الغذائي. (قد ينتهي بك الأمر بنظام القلب والأوعية الدموية الصحي ، حيث إنه دهون غير معروفة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.) على وجه التحديد ، يحتوي زيت السمسم على التيروزين المغذيات ، والذي قد يكون مفيدًا بشكل غير مباشر للنوم.
قد يخفف التيروزين من الاكتئاب ، ولأن الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى نوم مضطرب (والعكس صحيح) ، فقد يترجم تحسين المزاج إلى نوم أفضل. استكشفت دراسة أجريت عام 2016 في حوليات علوم الأعصاب آثار تخفيض الإجهاد للتيروزين على الفئران. يبدو أن الموضوعات تظهر استجابات منخفضة الإجهاد بعد إعطاء التيروزين. وبالتالي ، قد تكون الاستجابة نفسها قادرة على تكرارها في البشر.
ومع ذلك ، فإن بعض الخبراء ، مثل اختصاصي التغذية المسجل ، ليسوا مقتنعين تمامًا. كما أوضح بارث (عبر كليفلاند كلينك) ، “حتى يكون هناك أبحاث أكثر قسوة ، لا ينصح باستخدام ملحق L-tyrosine لعلاج الاكتئاب.” مع وضع ذلك في الاعتبار ، قد ترغب في التحدث مع أخصائي طبي قبل استخدام زيت السمسم إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو الحرمان من النوم.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.