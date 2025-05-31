هل يمكن لزيت السمسم أن يساعدك على النوم؟ نوضح

يمكن أن يجعلك نوم ليلة سيئة تشعر أنك رديء طوال اليوم. ولكن ماذا يحدث عندما لا يمكنك التقاط أي راحة تعافي لأسابيع أو حتى أشهر؟ في هذه الحالة ، أنت مرشح لجميع الآثار الجانبية لنقص النوم ، بما في ذلك بعض الأعراض الخطيرة إلى حد ما ، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 أو مشاكل الذاكرة الناجمة عن قلة النوم.

إذا واجهت مرارًا وتكرارًا الحرمان من النوم ، فأنت لست وحدك. كما تظهر إحصاءات من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم ، فإن ما يصل إلى 70 مليون شخص في الولايات المتحدة محرومون من النوم بسبب اضطرابات النوم المزمنة. قد يكون لديك حتى اضطراب النوم الآن دون إدراك ذلك. على الرغم من وجود أدوية للمساعدة في تحسين النوم ، إذا كنت تفضل العلاجات الطبيعية ، فقد تكون قد سمعت عن كون زيت السمسم خيارًا.

ولكن هل يمكن أن يساعدك زيت السمسم في الواقع على الانجراف أو البقاء نائماً لفترة كافية لتشعر بالراحة؟ البحث عن إمكانات زيت السمسم متواضع ولكنه مثير للاهتمام.