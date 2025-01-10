هل يمكن لمطهر اليدين منع انتشار النوروفيروس؟ نحن نشرح

إذا كنت قد أصبت بأنفلونزا المعدة، ففي كثير من الأحيان يكون ذلك بسبب النوروفيروس. النوروفيروس ليس في الحقيقة أنفلونزا، على الرغم من أنه شديد العدوى أيضًا. تأتي الأنفلونزا من فيروس الأنفلونزا وتنتشر عند استنشاق أو لمس قطرات الجهاز التنفسي المصابة. ينتشر النوروفيروس من خلال الطعام الملوث (أو لمس الأسطح الملوثة) ويسبب أعراضًا في البطن مثل القيء أو الإسهال أو آلام المعدة. قد تظهر عليك أيضًا أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى وآلام الجسم والصداع.
تمامًا كما هو الحال مع الأنفلونزا وكوفيد، من المهم أن تغسل يديك كثيرًا لمنع انتشار النوروفيروس. (إليك بعض أخطاء غسل اليدين التي يجب تجنبها). قد تظن أن معقم اليدين سيكون وسيلة مناسبة للحفاظ على نظافة يديك، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن معقم اليدين لا يعمل بشكل جيد ضد فيروس النوروفيروس. اختبرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Frontiers in Microbiology ثمانية معقمات لليدين متاحة تجاريًا ضد سلالة واحدة من فيروس النوروفيروس. في حين أن معقمات الأيدي التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول (85٪ كحول) يمكن أن تقلل من الإصابة بالنوروفيروس أكثر من غيرها، إلا أنها لا تستطيع القضاء عليه تمامًا. معقمات الأيدي غير الكحولية المصنوعة من كلوريد البنزالكونيوم بالكاد تعمل على الإطلاق.
لماذا لا تعمل معقمات اليد ضد النوروفيروس؟
أصبحت معقمات اليد واحدة من أصعب العناصر التي يصعب الحصول عليها خلال جائحة كوفيد-19، حيث بيعت في المتاجر وعبر الإنترنت. يعد معقم اليدين مناسبًا جدًا عندما لا تتمكن من الوصول إلى بعض الصابون والمياه النظيفة، وفي هذه الأيام ستجد معقمات الأيدي في مداخل ردهات المباني والمكاتب الطبية. يمكن أن تكون معقمات الأيدي فعالة ضد الفيروسات المغلفة مثل كوفيد-19 وفيروسات الأنفلونزا. ومع ذلك، نوروفيروس هو فيروس غير مغلف.
ما هو الفيروس غير المغلف؟ دون أن تصبح غريب الأطوار، تفتقر الفيروسات غير المغلفة إلى غشاء خارجي دهني. الفيروسات غير المغلفة أقوى ويمكن أن تلحق الضرر بأنسجة الجسم. تعد الفيروسات النوروفيروس، والفيروسات المعوية، والفيروسات الغدية، والفيروسات الأنفية (نزلات البرد) أمثلة على الفيروسات غير المغلفة. تعد الفيروسات غير المغلفة مثل النوروفيروس أكثر مقاومة لدرجات الحرارة القصوى والمطهرات الأساسية (حسب خدمات أبحاث الفيروسات).
وهذا يجعل من الصعب السيطرة على تفشي النوروفيروس. يحدث تفشي المرض عندما يصاب شخصان أو أكثر بنفس التعرض للنوروفيروس. يقول مركز السيطرة على الأمراض أن أكثر من 2500 حالة تفشي لفيروس النوروفيروس تحدث كل عام، وأكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء. ستسمع غالبًا عن تفشي النوروفيروس على متن السفن السياحية، ولكن يمكن أن يحدث تفشي المرض في أماكن يتجمع فيها الأشخاص عن كثب ويتشاركون الطعام، مثل المطاعم وفعاليات تقديم الطعام والمدارس ومرافق الرعاية الصحية. يمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح لعدة أيام، وفقًا للجنرال بريجهام.
كيفية الوقاية من النوروفيروس
نظرًا لأن معقم اليدين لن يعمل بشكل جيد في قتل النوروفيروس، يقول مركز السيطرة على الأمراض أنه يمكنك حماية نفسك عن طريق الحفاظ على نظافة يديك باستخدام الصابون والماء. تتذكر التدريبات من أيام كوفيد. ستحتاج إلى غسل يديك إذا قمت بتغيير الحفاضات أو استخدمت المرحاض لأن النوروفيروس يمكن أن يظهر في البراز قبل أن تشعر بالأعراض. يجب أن تكون يداك نظيفتين أيضًا إذا كنت تتعامل مع الطعام أو تحضره أو تتناوله. إذا كنت مريضًا، فلا يجب عليك تحضير الطعام للآخرين لمدة 48 ساعة على الأقل بعد توقف أعراض النوروفيروس.
يجب تعقيم أسطح العمل وأدوات المطبخ وألواح التقطيع والأسطح الأخرى التي تتلامس مع الطعام في كثير من الأحيان باستخدام مادة التبييض متبوعة بالصابون والماء. إذا مرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك بالنوروفيروس، استخدم قفازات يمكن التخلص منها للتعامل مع أي أغطية سرير أو ملابس قد يكون عليها قيء أو براز. اغسلها في الماء الأكثر سخونة واستخدم أعلى درجة حرارة للمجفف لديك. يمكن لفيروسات النوروفيروس أن تتحمل درجات حرارة تصل إلى 145 درجة فهرنهايت.