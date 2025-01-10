هل يمكن لمطهر اليدين منع انتشار النوروفيروس؟ نحن نشرح

إذا كنت قد أصبت بأنفلونزا المعدة، ففي كثير من الأحيان يكون ذلك بسبب النوروفيروس. النوروفيروس ليس في الحقيقة أنفلونزا، على الرغم من أنه شديد العدوى أيضًا. تأتي الأنفلونزا من فيروس الأنفلونزا وتنتشر عند استنشاق أو لمس قطرات الجهاز التنفسي المصابة. ينتشر النوروفيروس من خلال الطعام الملوث (أو لمس الأسطح الملوثة) ويسبب أعراضًا في البطن مثل القيء أو الإسهال أو آلام المعدة. قد تظهر عليك أيضًا أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى وآلام الجسم والصداع.

تمامًا كما هو الحال مع الأنفلونزا وكوفيد، من المهم أن تغسل يديك كثيرًا لمنع انتشار النوروفيروس. (إليك بعض أخطاء غسل اليدين التي يجب تجنبها). قد تظن أن معقم اليدين سيكون وسيلة مناسبة للحفاظ على نظافة يديك، لكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن معقم اليدين لا يعمل بشكل جيد ضد فيروس النوروفيروس. اختبرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Frontiers in Microbiology ثمانية معقمات لليدين متاحة تجاريًا ضد سلالة واحدة من فيروس النوروفيروس. في حين أن معقمات الأيدي التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول (85٪ كحول) يمكن أن تقلل من الإصابة بالنوروفيروس أكثر من غيرها، إلا أنها لا تستطيع القضاء عليه تمامًا. معقمات الأيدي غير الكحولية المصنوعة من كلوريد البنزالكونيوم بالكاد تعمل على الإطلاق.