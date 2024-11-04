هنا حيث قد تضطر إلى التعامل مع نبات البوصفير الغازية

في حين أن المولين (Verbascum spp.) هو جنس مليء بالزهور الجميلة، فإن العديد منها غازية في أجزاء من أمريكا الشمالية. تعد المولينة الشائعة (Verbascum thapsus L.)، التي موطنها الأصلي أوروبا، مشكلة خاصة لأنها توجد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتعتبر من الأعشاب الضارة في العديد من الولايات بما في ذلك كولورادو وهاواي.. حتى في المناطق التي لم يتم إدراجها رسميًا كأعشاب ضارة على مستوى الولاية، كما هو الحال في مونتانا، فإنها لا تزال تعتبر من الأعشاب الضارة في العديد من المقاطعات. إنها أيضًا مشكلة في الولايات الشرقية بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية.

على الرغم من سمعة المولين الشائع باعتباره حلًا طبيعيًا لورق التواليت، إلا أن عدوانيته كبيرة لدرجة أنه حتى في الولايات التي لا تعتبر من الأنواع الغازية رسميًا، لا يُنصح عمومًا بترك المولين ينمو في حديقتك. بالإضافة إلى عدوانيته، فهو أيضًا معروف بجذب الدبابير إلى حديقتك وفناءك. لحسن الحظ، من السهل التعرف على المولين الشائع بفضل أوراقه المميزة وزهرته الصفراء الطويلة. يمكن أيضًا إزالتها بسهولة إلى حد ما إذا كنت تتعامل مع عدد قليل من النباتات فقط، وبينما يكون التعامل مع البقع الكبيرة أكثر صعوبة، فإن استخدام مجرفة أو مجرفة لإزالة النباتات، ربما مع الاستخدام الدقيق لمبيدات الأعشاب، يجب أن يسمح لك بالتحكم في النباتات. أو القضاء على مولين.