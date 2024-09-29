وإليك كيف حصلت KISS على اسم فرقتها بالفعل

اعتمادًا على من تتحدث إليه، تكون KISS إما أفضل فرقة، أو أسوأ فرقة، أو أفضل أسوأ فرقة. لكن لا أحد يستطيع أن يجادل في أنهم غيروا موسيقى الروك إلى الأبد. كانت KISS رائدة بشكل أساسي في الملاعب الكبيرة، وموسيقى الروك، والنشيد، والألعاب النارية، وموسيقى الروك أند رول الحفلاتية، وتطبيعها، وتوحيدها في كل العصور. إذا كنت تريد أن تفهم KISS وتراثهم، فتجاهل الموسيقى واستمع إلى الشخص ذو اللسان نفسه، جين سيمونز، على Loudersound، “الإرث لا يهم بالنسبة لي. أنا أتقاضى أجرًا جيدًا للغاية لأنني واحد من الرجال الأربعة في قبلة.” هذا كل ما في الأمر.

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ولكن بالنسبة لمثل هذه الفرقة المميزة ذات الصورة المميزة، قد يتفاجأ البعض عندما يعلمون أن KISS لم تكن دائمًا KISS – لقد بدأوا باسم Wicked Lester. بحلول عام 1973، بعد أن قام عازف الجيتار جين سيمونز والغيتار الإيقاعي بول ستانلي بإحضار عازف الدرامز بيتر كريس وعازف الجيتار الرئيسي آيس فريلي، قاموا بتغيير اسمهم إلى KISS. قبل ظهور الذعر الشيطاني في الثمانينيات، انتشرت شائعات خلال السبعينيات مفادها أن KISS ترمز إلى “أطفال في خدمة الشيطان” أو “فرسان في خدمة الشيطان” أو شيء من هذا القبيل. ضع في اعتبارك أن إلفيس لم يحظى بشعبية إلا قبل 20 عامًا أو نحو ذلك في منتصف الخمسينيات، واعتبره البعض فاضحًا.

كما اتضح، فإن القصة وراء اسم KISS هي أبسط بكثير مما يدركه الناس. كما يتذكر ستانلي كاتب الأغاني الأمريكي، كان “KISS” قرارًا عفويًا من جانبه عندما كانت الفرقة تتجول في مدينة نيويورك ذات يوم. كما تقول القصة، كان كريس عضوًا في فرقة تدعى “ليبس”، وقد بادر ستانلي بالقول: “ماذا عن كيس؟” والباقي هو التاريخ.

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