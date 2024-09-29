وإليك كيف حصلت KISS على اسم فرقتها بالفعل

اعتمادًا على من تتحدث إليه، تكون KISS إما أفضل فرقة، أو أسوأ فرقة، أو أفضل أسوأ فرقة. لكن لا أحد يستطيع أن يجادل في أنهم غيروا موسيقى الروك إلى الأبد. كانت KISS رائدة بشكل أساسي في الملاعب الكبيرة، وموسيقى الروك، والنشيد، والألعاب النارية، وموسيقى الروك أند رول الحفلاتية، وتطبيعها، وتوحيدها في كل العصور. إذا كنت تريد أن تفهم KISS وتراثهم، فتجاهل الموسيقى واستمع إلى الشخص ذو اللسان نفسه، جين سيمونز، على Loudersound، “الإرث لا يهم بالنسبة لي. أنا أتقاضى أجرًا جيدًا للغاية لأنني واحد من الرجال الأربعة في قبلة.” هذا كل ما في الأمر.
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ولكن بالنسبة لمثل هذه الفرقة المميزة ذات الصورة المميزة، قد يتفاجأ البعض عندما يعلمون أن KISS لم تكن دائمًا KISS – لقد بدأوا باسم Wicked Lester. بحلول عام 1973، بعد أن قام عازف الجيتار جين سيمونز والغيتار الإيقاعي بول ستانلي بإحضار عازف الدرامز بيتر كريس وعازف الجيتار الرئيسي آيس فريلي، قاموا بتغيير اسمهم إلى KISS. قبل ظهور الذعر الشيطاني في الثمانينيات، انتشرت شائعات خلال السبعينيات مفادها أن KISS ترمز إلى “أطفال في خدمة الشيطان” أو “فرسان في خدمة الشيطان” أو شيء من هذا القبيل. ضع في اعتبارك أن إلفيس لم يحظى بشعبية إلا قبل 20 عامًا أو نحو ذلك في منتصف الخمسينيات، واعتبره البعض فاضحًا.
كما اتضح، فإن القصة وراء اسم KISS هي أبسط بكثير مما يدركه الناس. كما يتذكر ستانلي كاتب الأغاني الأمريكي، كان “KISS” قرارًا عفويًا من جانبه عندما كانت الفرقة تتجول في مدينة نيويورك ذات يوم. كما تقول القصة، كان كريس عضوًا في فرقة تدعى “ليبس”، وقد بادر ستانلي بالقول: “ماذا عن كيس؟” والباقي هو التاريخ.
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كلمة مألوفة في جميع أنحاء العالم
اعتمد Ace Frehley على اختيار بول ستانلي التلقائي للاسم وأضاف صاعقة “SS” إلى اسم الفرقة، مما أدى إلى إنشاء شعار “KISS” المميز بأحرف كبيرة. حدث هذا في يناير 1973، وبحلول ديسمبر من نفس العام، افتتحوا إحدى حيلهم المسرحية الأساسية عندما قام جين سيمونز بخدعة تنفس النار وأشعل النار في شعره. إذا حكمنا من خلال الصور، فإن أزياء الفرقة ومكياجها كان مغلقًا بالفعل بحلول ذلك الوقت. وبينما لم تكن مبيعات الألبومات رائعة، انتشرت أخبار عروضهم المسرحية.
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لقد شرحت الفرقة الأساس المنطقي وراء اسمها على مر السنين. قال ستانلي على موقع Blabbermouth: “اعتقدت أنه شيء سيبدو مألوفًا بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.” وذكر أيضًا أن الاسم كان مفتوحًا للتأويل والمناقشة، وهو ما اعتبره إضافة كبيرة. وحتى في هذه المقالة بالذات، فقد ثبت أنه كان على حق.
في مقابلة مع هوارد ستيرن على Sirius XM، تحدث ستانلي بالمثل عن فوائد استخدام الاسم الشائع كاسم للفرقة. “قبلة” كانت كلمة تجاوزت اللغة الإنجليزية. كان بإمكانك الذهاب إلى أي مكان في العالم تقريبًا… وكان الناس يقولون: “أوه، لقد سمعت عنهم”. إنه مثل تسمية الفرقة بـ “الماء”. وذكر أيضًا أن التفسيرات شملت كل شيء من “قبلة الموت” إلى “قبلة العاطفة” التي شمل نطاقها جوهر الفرقة. والأهم من ذلك هو أن هذا المنطق يشير إلى أن KISS كانت لها شعبية دولية كبيرة منذ البداية.
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(صورة مميزة بواسطة تيلي أنطوان عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وقياسها | CC BY-SA 4.0)
لا فرسان في خدمة الشيطان
لقد ذكرنا قصة “الأطفال/الفرسان/الملوك في خدمة الشيطان” المألوفة والتي تم تداولها منذ أكثر من 40 عامًا. نقلاً عن عدد لا بأس به من المصادر، تقول مدونة المعجبين Axeology Extended أن الشائعات اكتسبت زخمًا بحلول عام 1977 وانطلقت بحلول عام 1979. ويُزعم أن الرسائل المعنية في ذلك الوقت قرأت أشياء مثل: “تقول أختي أيضًا إنهم يحرقون طفلاً على المحك قبل ذلك”. يتم عمل كل تسجيل،” و”من المعروف أن ثلاثة (من الأعضاء) هم مثليون جنسيًا وواحد أجرى عملية تغيير الجنس”.
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استهدف الأخوة المسيحيون بيترز فرقة KISS بسلسلة من الخطب المناهضة لموسيقى الروك في أوائل الثمانينيات، والتي انتهت أولها بإشعال نار في الموسيقى. أظهر مقطع الفيديو “الحقيقة حول موسيقى الروك” حديثًا نموذجيًا عن شعارات شيطانية مقنعة إلى الوراء – من النوع الذي يعود إلى فرقة البيتلز. وغني عن القول أن KISS تجاهلت كل هذه الضوضاء.
كان جين سيمونز، على وجه الخصوص، صريحًا بشأن هذه المسألة، حيث كتب في سيرته الذاتية، “عندما سُئلت عما إذا كنت أعبد الشيطان، رفضت ببساطة الإجابة لعدد من الأسباب: السبب الأول، بالطبع، هو أنه كان كذلك”. صحافة جيدة دع الناس يتساءلون.” وتابع قائلاً: “كلما اقترب مني المتعصبون الدينيون، خاصة في الولايات الجنوبية، واستشهدوا بي من العهد القديم، كنت أقتبس منهم فصلاً وآية. لم يعرفوا أنني كنت متخصصًا في اللاهوت في المدرسة (عبر سنوبس ).
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في ملاحظة ذات صلة كوميدية ، قال سيمونز أيضًا لهوارد ستيرن على Sirius XM أنه اقترح ذات مرة مازحا تسمية الفرقة بـ “F ***.” الألبوم الأول سيكون بعنوان “It” والألبوم التالي يسمى “You”.