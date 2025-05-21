واجهت ليندا هوليداي السابقة من بيل بيليتشيك مواجهة مع جوردون هدسون

لم تتوقف روح العطلة على ما يبدو عن مشهد متوتر بين Beau الحالي بيل Belichick وشابته السابقة في ديسمبر الماضي في حفل Nantucket ، ماساتشوستس.

واجهت ليندا هوليداي جوردون هدسون في قاعة الرقص بعد أن طلبت من منظمي Shindig إزالتها من التجمع ، حسبما ذكرت TMZ ليلة الثلاثاء.

وفقًا لما ذكره 6 ديسمبر 2024 ، قال تقرير الحوادث التي حصل عليها المنفذ ، Nantucket Dreamland-وهي غير ربحية “مكرسة لإثراء الحياة الثقافية والفكرية” في المنطقة-إن هوليداي غاضب من وجود هدسون في هذا الحدث وطلبت إزالتها من المباني.

كانت بنات هوليدااي ، آشلي وكات هيس ، دي جيغينغ “حفلة نزهة”.

وكتب أحد الموظفين في تقرير الحادث: “كانت السيدة هدسون ضيفًا مدفوعًا. لم تثير أي مخاوف بشأن سلوكها ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل حتى تلك النقطة في المساء (بدأ الحدث في الساعة 7 مساءً)”. “شعرت السيدة هوليداى أن وجودها غير مناسب ، حيث تم الإعلان عن الحدث على نطاق واسع كحزب يحمل عنوان بناتها. طلبت أن أزيل السيدة هدسون من المبنى ، والتي ردت عليها أنني سأتحدث مع السيدة هدسون بعد الاتصال بالمديرة التنفيذية لألاند أليسيا كارني لمناقشة هذه المادة.”

Holliday وامرأتان أخريان ، بعد طلب إزالة Hudson ، ثم واجهت صديقة Belichick في قاعة الرقص – حيث كان حوالي 200 آخر – من الحدث ، والذي قال التقرير الحادث أنه تم تأكيده من خلال لقطات أمنية.

قالت كارني إنها لاحظت “تهديد لغة الجسد وتصاعد العدوان” من هوليداي وواحدة من النساء الأخريات معها نحو هدسون.

وقال الموظف الذي كتب التقرير ثم قال إن هدسون سئل عما إذا كان من الجيد أن تكون هناك في مواجهة “العداء” الواضحة تجاهها ، مع رد هدسون أنها لم تفعل شيئًا خاطئًا وكانت تأمل فقط أن تكون في “الحفلة الكبيرة”.

بعد بعضها ذهابًا وإيابًا ، وافق هدسون على السماح للموظفين بالسير فيها و Sapini من الحزب قبل دقائق من أن تأتي الأضواء.

ومع ذلك ، قالت هودسون إن هوليداي أخبرت سابيني أنها إذا “تقدير لقبه الحالي ، فيجب عليها أن تفكر مرتين في من هم أصدقاؤها” ، كما قال تقرير الحادث قبل أن تضيف أن “لديها العديد من الأصدقاء الأقوياء في منظمة المسابقة”.

مع خروج هدسون و Sapini ، شكرت هوليداي موظف الحزب ، قائلاً إن “Momma Bear” فيها خرجت بسبب تورط بناتها في الاحتفالات.

بعد الحدث ، شارك Holliday سلسلة من الصور إلى Instagram مع التسمية التوضيحية: “نزهة أخرى في Nantucket في الكتب!”

ويأتي تقرير TMZ بعد يوم واحد من أن الصفحة السادسة ذكرت أن هدسون كان “يتجه نحو” أثناء محاولته تحقيق طرق في المشاهد الاجتماعية والمشاهد الخيرية في نانتوكيت.

“إن زوجته السابقة ، ليندا ، تعمل على الأوساط الخيرية والاجتماعية ، وهي (هدسون) تريد أن تشارك أكثر” ، قالت مصدر في جمعية نانتوكيت في الصفحة السادسة.

“إنها تحاول المطالبة بحصتها في الدائرة الاجتماعية. هذا هو الشيء ليندا.”

وقال مصدر آخر للصفحة السادسة إنه “لن يكون أحد يرحب (هدسون) بأذرع مفتوحة”.

لقد كانت أسابيع من الأخبار التي تصنعها هدسون وصديقها ، المدرب الجديد لجامعة نورث كارولينا لكرة القدم.

في نهاية شهر أبريل ، تسبب الاثنان في ضجة خلال مقابلة “CBS Sunday Morning” المحرجة التي أوقف فيها Hudson سؤالًا حيث سئل المدرب كيف التقى هو وصديقته.

ثم جاء بودكاست من بابلو توري السابق ، والذي ، من بين العديد من الادعاءات ، قال إن هدسون لم يعد موضع ترحيب في مرافق كرة القدم التابعة لجامعة الأمم المتحدة.

نفت المدرسة في وقت لاحق هذا الادعاء.

حاول بيليتشيك ، أثناء حديثه على “Good Morning America” ​​الأسبوع الماضي ، توضيح دور هدسون.

وقالت بيليتشيك: “لقد كانت رائعة خلال العملية برمتها ، وكانت مفيدة حقًا بالنسبة لي”. “إنها تقوم بالأشياء التجارية التي لا تتعلق بكارولينا الشمالية التي تظهر في حياتي ، حتى أتمكن من تركيز كرة القدم وهذا ما أريد فعله حقًا.”

في يوم الثلاثاء ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هدسون أخبرت شخصًا واحدًا على الأقل بأنها وبيليتشيك قد انخرطت.

أنهى Belichick و Holiday الأشياء في سبتمبر 2023 بعد 16 عامًا معًا.