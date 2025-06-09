واحدة من أكثر الأماكن صحة في الولايات المتحدة هي مقاطعة في كولورادو معروفة بالتزلج والمشي لمسافات طويلة

ماذا يعني لك “المجتمع الصحي”؟ توافر الطعام جودة؟ الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة؟ الهواء النظيف؟ وفقًا لـ US News & World Report ، فإن بعض من أكثر المجتمعات الصحية في أمريكا تحقق من كل تلك الصناديق وأكثر من ذلك. تأخذ تصنيفاتهم في الاعتبار أشياء مثل صحة السكان والبيئة والاقتصاد المحلي ودعم المجتمع ، باستخدام بيانات موثوق بها من عدة مصادر اتحادية.
احتلت مقاطعة ريفية واحدة في كولورادو 25 من أصل 500 مجتمع بشكل عام. تعتمد مقاطعة Routt ، كولورادو ، على السياحة لدفع اقتصادها ، وهي موطن لـ Steamboat Springs ، منتجع تزلج شهير. لكن Steamboat ليس مجرد وجهة شتوية. عندما يذوب الثلج ، ترحب الممرات بالمتنزهين وسائقي الدراجات الجبلية ، والأنهار القريبة مثل كولورادو و Clear Creek تصبح نقاطًا ساخنة لتجديف المياه البيضاء.
بينما ترسم Courtt County الكثير من السياح النشطين ، يستفيد السكان البالغ عددهم 25000 من نمط الحياة الذي يدعم الصحة على المدى الطويل. تساعد عوامل مثل الوصول إلى التعليم والغذاء المغذي والتركيز على الأسهم الصحية في جعلها واحدة من أكثر الأماكن صحة للعيش في البلاد.
كيف تكون مقاطعة روت ، كولورادو أكثر صحة من بقية الولايات المتحدة
متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة هو 75.8 سنة ، وهو أقل بكثير مما كان عليه في العديد من البلدان الأخرى (عبر مقياس مقياس ما هو). أماكن مثل سويسرا وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة يبلغ متوسط العمر المتوقع لمدة 84 عامًا. ومن المثير للاهتمام ، هذا هو أيضا متوسط العمر المتوقع في مقاطعة روت ، كولورادو. أقل من 12 ٪ من الأشخاص في مقاطعة روت توت ، مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 19 ٪. (تعرف على الحالات العشر التي يعيش فيها الناس أطول.)
عندما يتعلق الأمر بالأسهم الصحية ، تبرز مقاطعة روتت أيضًا. هناك عدد أقل من التباينات العرقية والإثنية في التعرض للسموم الجوية ، وانخفاض وزن الولادة ، والوفاة المبكرة ، مما يحصل على درجة من الأسهم الصحية من 94 من 100.
التعليم هو مجال آخر حيث تتفوق مقاطعة روت. تنفق ما يقرب من 38000 دولار لكل طالب – أكثر من ضعف المتوسط الوطني. ويتم تسجيل أكثر من 70 ٪ من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ، مقارنة بـ 42 ٪ فقط على مستوى البلاد.
يميل الأشخاص في مقاطعة روتست أيضًا إلى تناول الطعام بشكل أكثر صحة من بقية البلاد. تنفق الأسر المزيد من ميزانية البقالة على الفواكه والخضروات ، وأقل على المشروبات الصودا والمشروبات السكرية (إليك ما يمكن أن يحدث إذا شربت أكثر من مستودعين في اليوم). قد يساعد ذلك في توضيح السبب في أن أقل من 21 ٪ من السكان يعانون من السمنة المفرطة ، مقارنة بمعدل السمنة الوطني البالغ 37.4 ٪.
حيث تقصر مقاطعة روتت
Routt County ليست مثالية ، رغم ذلك. لا تزال هناك بعض المجالات التي يمكن أن تتحسن لدعم صحة أفضل. على سبيل المثال ، على الرغم من أن المقاطعة لديها المزيد من الأطباء للفرد من المتوسط الوطني ، فإن عدد أقل من السكان يزورون بالفعل أطبائهم للحصول على الرعاية الوقائية السنوية (فيما يلي أهم اختبارات صحية للحصول عليها في كل عصر).
العيش في كولورادو روكيز يأتي أيضا مع سعر أعلى. تنفق أكثر من ثلث الأسر 30 ٪ على الأقل من دخلها على السكن ، مقارنة بـ 23.5 ٪ من الأسر على مستوى البلاد. في المتوسط ، يحتاج السكان إلى العمل على مدار 49 ساعة في الأسبوع لمجرد تحمل تكاليف السكن.
أخيرًا ، قد تفترض أن الحياة في بلدة جبلية صغيرة تعني بيئة ومناخًا أكثر صحة. إلى حد ما ، هذا صحيح. تسجل مقاطعة روتت 91 من 100 للهواء والماء النظيف. كما يتمتع بصيف وشتاء أكثر اعتدالا نسبيا من المدن الجبلية المماثلة ، ولاية كولورادو بشكل عام ، ومتوسط الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن Countt County تعاني من أكثر من أيام من الحرارة الشديدة كل عام ، ويعيش جزء أكبر من سكانها في منطقة خطر الفيضان.