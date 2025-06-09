واحدة من أكثر الأماكن صحة في الولايات المتحدة هي مقاطعة في كولورادو معروفة بالتزلج والمشي لمسافات طويلة

ماذا يعني لك “المجتمع الصحي”؟ توافر الطعام جودة؟ الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة؟ الهواء النظيف؟ وفقًا لـ US News & World Report ، فإن بعض من أكثر المجتمعات الصحية في أمريكا تحقق من كل تلك الصناديق وأكثر من ذلك. تأخذ تصنيفاتهم في الاعتبار أشياء مثل صحة السكان والبيئة والاقتصاد المحلي ودعم المجتمع ، باستخدام بيانات موثوق بها من عدة مصادر اتحادية.

احتلت مقاطعة ريفية واحدة في كولورادو 25 من أصل 500 مجتمع بشكل عام. تعتمد مقاطعة Routt ، كولورادو ، على السياحة لدفع اقتصادها ، وهي موطن لـ Steamboat Springs ، منتجع تزلج شهير. لكن Steamboat ليس مجرد وجهة شتوية. عندما يذوب الثلج ، ترحب الممرات بالمتنزهين وسائقي الدراجات الجبلية ، والأنهار القريبة مثل كولورادو و Clear Creek تصبح نقاطًا ساخنة لتجديف المياه البيضاء.

بينما ترسم Courtt County الكثير من السياح النشطين ، يستفيد السكان البالغ عددهم 25000 من نمط الحياة الذي يدعم الصحة على المدى الطويل. تساعد عوامل مثل الوصول إلى التعليم والغذاء المغذي والتركيز على الأسهم الصحية في جعلها واحدة من أكثر الأماكن صحة للعيش في البلاد.