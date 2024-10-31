واحدة من أهم اتجاهات الطلاء الداخلي اليوم لن تذهب إلى أي مكان في عام 2025

اتجاهات الطلاء تأتي وتذهب – إنها دورة الحياة الطبيعية للتصميم الداخلي. ولكن في كثير من الأحيان، يستحوذ الأسلوب على قلوب عشاق التصميم وينجو من القطع المخيف. بينما تعود ألوان الطلاء الزاهية والمرحة إلى عام 2025، الألوان الداكنة والترابية لن تذهب إلى أي مكان. فكر في اللون البرتقالي الداكن والأزرق والبني والأخضر. تستمر اللوحة الغنية في الاتجاه وتثبت أنها خيار خالد لجو مريح.

يعد ضرب العناصر المظلمة والترابية أمرًا مهمًا لهذه النظرة. عادةً ما تحتوي الألوان الترابية على نغمات بنية وهي ألوان توجد في الغالب في الطبيعة. على الرغم من أننا نحب أيضًا الألوان الترابية الساطعة، إلا أن خبراء التصميم يتقبلون الشعور الغني والمتقلب والمريح للون الداكن. إن اختيار هذه الألوان في درجة حرارة لونية دافئة، مثل البني الشوكولاتة أو البرتقالي المحروق، يزيد من الشعور المنزلي. يعد اللون الأزرق والأخضر العميق أيضًا من الاختيارات الشائعة وغالبًا ما يكون خيارًا مفضلاً لمجموعة من الألوان التي لا تبتعد كثيرًا عن الألوان المحايدة. قد يبدو لون الطلاء الترابي العميق مخيفًا، ولكن هناك عدة طرق لتطبيق ألوان الطلاء الداكنة في منزلك، بدءًا من غمر الغرفة بأكملها بالألوان إلى استخدامها كظل مميز.