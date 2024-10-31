واحدة من أهم اتجاهات الطلاء الداخلي اليوم لن تذهب إلى أي مكان في عام 2025

اتجاهات الطلاء تأتي وتذهب – إنها دورة الحياة الطبيعية للتصميم الداخلي. ولكن في كثير من الأحيان، يستحوذ الأسلوب على قلوب عشاق التصميم وينجو من القطع المخيف. بينما تعود ألوان الطلاء الزاهية والمرحة إلى عام 2025، الألوان الداكنة والترابية لن تذهب إلى أي مكان. فكر في اللون البرتقالي الداكن والأزرق والبني والأخضر. تستمر اللوحة الغنية في الاتجاه وتثبت أنها خيار خالد لجو مريح.
يعد ضرب العناصر المظلمة والترابية أمرًا مهمًا لهذه النظرة. عادةً ما تحتوي الألوان الترابية على نغمات بنية وهي ألوان توجد في الغالب في الطبيعة. على الرغم من أننا نحب أيضًا الألوان الترابية الساطعة، إلا أن خبراء التصميم يتقبلون الشعور الغني والمتقلب والمريح للون الداكن. إن اختيار هذه الألوان في درجة حرارة لونية دافئة، مثل البني الشوكولاتة أو البرتقالي المحروق، يزيد من الشعور المنزلي. يعد اللون الأزرق والأخضر العميق أيضًا من الاختيارات الشائعة وغالبًا ما يكون خيارًا مفضلاً لمجموعة من الألوان التي لا تبتعد كثيرًا عن الألوان المحايدة. قد يبدو لون الطلاء الترابي العميق مخيفًا، ولكن هناك عدة طرق لتطبيق ألوان الطلاء الداكنة في منزلك، بدءًا من غمر الغرفة بأكملها بالألوان إلى استخدامها كظل مميز.
أفضل الطرق لاستخدام ألوان الطلاء الترابية الداكنة في منزلك
أسهل طريقة لدمج اتجاه التصميم هذا هي طلاء الجدران باللون الترابي الداكن المفضل لديك. هذا المظهر بسيط وأنيق، وستحصل على جميع فوائد الجو المريح. إن غمر الغرفة بالألوان من خلال طلاء السقف والزخرفة والمكونات الداخلية بنفس الظل سوف يلعب دورًا في تأثير الشرنقة الذي تخلقه هذه الألوان الغنية وتزيد من الشعور المريح. إنه المظهر المثالي لغرفة نوم مريحة أو غرفة معيشة. تتميز الظلال الداكنة أيضًا بأجواء متطورة تتناسب جيدًا مع الجرانيت والرخام والأردواز. لذلك يمكنك بسهولة تنفيذ اتجاه الطلاء هذا في الحمام أو المطبخ أو غرفة الغسيل.
إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بغرفة كاملة بجدران باللون الأخضر الصياد أو الأزرق الداكن، فجرّب جدارًا مميزًا. هناك الكثير من أفكار الجدران المميزة لإضفاء الحيوية على منزلك، وسترفع النقطة المحورية الغرفة أكثر إذا تم طلاؤها باللون الداكن والترابي. قم بدهن الجدار بالكامل باللون البرتقالي المحروق، وامزج وطابق الألوان الداكنة المفضلة لديك، أو قم بإنشاء نمط ممتع مثل الخطوط.
لتجنب أن يكون التصميم غامقًا للغاية، يمكنك إضفاء البهجة على الغرفة باستخدام أثاثك وديكورك. المواد العضوية مثل الخيزران والقطن والكتان والطين والحجر تكمل الشعور الطبيعي للوحة الرائجة وتضيف نسيجًا وعمقًا. تلعب الأجهزة والمعادن أيضًا دورًا كبيرًا في رفع المظهر الفاخر والمريح لهذه الظلال. حتى مجرد طلاء حواف النوافذ والأبواب وألواح القاعدة بلون فاتح يمكن أن يخلق تباينًا واهتمامًا بصريًا ويضيء المساحة دون التخلص من راحة اللون الداكن.